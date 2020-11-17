Интернационального долга не будет: В Пакистане готовится удар по Китаю

Автор:

Аналитическая группа "Катехон"

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

За исключением отдельных инцидентов, в последние годы Пакистан жил в условиях относительного мира. После атаки на школу в Пешаваре в 2014 году правительство приняло суровые меры против религиозных и других запрещённых вооружённых формирований – согласно национальному плану действий (NAP), стратегии, состоящей из 20 пунктов. Наступление заставило боевиков уйти в подполье, временно нейтрализовав их сети. В результате этих мер крупные города страны почти не пострадали от боевиков.

Взрыв самодельного взрывного устройства, произошедший 27 октября в религиозной школе в Пешаваре (где погибло 8 учеников и ранено ещё 110), нарушил этот покой.

Предполагается, что целью был афганский проповедник Шейх Рахимудин Хаккани родом из Джелалабада, города в Афганистане. Он брал уроки в религиозной школе, когда произошёл взрыв. До этого он уже был целью вооружённого нападения в 2016 году, предположительно инициированного членами ИГ – Исламского государства (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Тогда ему удалось благополучно сбежать, и в этот раз он снова избежал смерти, так как его защитила охрана школы.

Пешавар, находящийся в провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от афгано‑пакистанской границы, сильно пострадал за последние двадцать лет, прошедшие после вторжения США в Афганистан в 2001 году. Самая чудовищная атака произошла в 2014 году, когда боевики "Талибана" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) атаковали военное училище. В результате погибло 150 человек, большинство из которых составляли дети. Нападение потрясло мировую общественность и спровоцировало силы безопасности Пакистана на усиление мер с ориентиром на NAP, который был принят после трагедии. NAP призывает военных преследовать все запрещённые группировки, включая религиозные и националистические группы, которые, по некоторым предположениям, тайно поддерживаются властями Пакистана. Стратегия дала городу небольшую передышку, но теперь Пешавар снова атакован, предположительно, религиозными группировками.

К несчастью, в городе Кветта (расположенном в западной провинции Белуджистан) спустя некоторое время после взрыва в Пешаваре взорвался мотоцикл. Согласно сообщениям, в результате взрыва три человека погибло и более десятка получили ранения. Настораживает, что это произошло на окраине города как раз в тот момент, когда в нём собрались представители главных оппозиционных партий страны, которые обращались к жителям в целях надавить на правительство.

За последние месяцы обстановка в плане безопасности в Пакистане переменилась. Серия атак указывает на то, что боевики перегруппировываются и это приводит к возобновлению насилия. Такой поворот событий не предвещает ничего хорошего для испытывающего финансовые трудности пакистанского правительства, которое и так страдает из-за долгов перед Международным валютным фондом (МВФ).

В Пакистане бывшие территории племён федерального управления (FATA), которые были объединены с провинцией Хайбер-Пахтунхва, давно являлись основным источником боевиков, что в итоге стало представлять угрозу для страны. За последние пять лет силы безопасности провели несколько крупномасштабных операций против группировок, связанных с "Талибаном", оттесняя их с территории племён. С тех пор, не считая единичных нападений, боевики затаились, но теперь снова набирают мощь, на этот раз добавив в свои ряды участников ИГ. Доклады свидетельствуют о том, что вооружённые формирования смогли перегруппироваться, несмотря на деятельность военной разведки.

Текущая волна атак происходит в важное для страны время, так как члены оппозиции вышли на улицы с протестами против правительства под управлением премьер-министра Имрана Хана. Пакистан, помимо политической нестабильности, страдает из-за финансовых проблем, которые за последние годы лишь усугубились. Благодаря Китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК) КНР стала главным инвестором в стране. Однако после прихода Хана к власти в 2018 году китайские инвесторы обеспокоены неопытностью правительства, особенно в плане экономического управления. Хотя после некоторого промедления китайские инвесторы вернулись и возобновили работу над дорогостоящими проектами КПЭК.

Для привлечения инвесторов Пакистану необходимо обеспечить в стране стабильность и безопасность. Аналитики выявили интересное совпадение: возобновление нападений на почве религии пришлось на период возобновления проектов КПЭК, которые до этого на долгое время были приостановлены. Группировки, связанные с народом белуджи, являлись противниками КПЭК с самого начала и проводили атаки как в Гвадаре, который является центром проекта, так и по всей стране, выражая своё недовольство.

Китайская сторона, сделавшая значительные вложения в экономику Пакистана, обеспокоена небезопасной обстановкой в стране. Вооружённые формирования, включая запрещённые религиозные группировки, в прошлом уже совершали атаки на китайских работников и оборудование. Теперь китайцам приходится беспокоиться о том, что возобновление работы над КПЭК сопровождается подъёмом новой волны боевиков, появившихся по всей стране. Белуджские сепаратисты уже произвели несколько атак на китайцев в провинции Белуджистан и в городе Карачи, в центре провинции Синд.

Пакистанский подход к организации безопасности не смог предотвратить эти нападения, что негативно сказывается на китайских инвестициях. Правительство приняло решение изменить курс и анонсировать специальную программу для южного Белуджистана, которая должна создать новые рабочие места и экономические возможности. Должностные лица считают, что эти усилия позволят удержать молодых белуджи от вступления в ряды сепаратистов. Однако реальность свидетельствует об обратном: политический вопрос не может быть решён лишь с помощью экономических изменений.

Одновременно с терроризмом в некоторых частях страны ширится противостояние между суннитами и шиитами. Как показывает практика, призывы и лозунги могут послужить причиной для религиозных конфликтов, которые уже унесли тысячи жизней в Пакистане. Из-за междоусобных конфликтов религиозных течений страна в любой момент может погрузиться в хаос. Поскольку политики не учатся на уроках прошлого, оно повторяется – с тяжёлыми последствиями для страны и народа. Среди других проблем выделяется та, что главные политические партии не пытаются подавить религиозные конфликты: они либо принимают в них участие, либо боятся высказываться о них.

После небольшого перерыва боевики вернулись в страну. Если с ними не разобраться, может начаться новый цикл насилия, угрожающий поглотить мир и нарушить развитие страны и всего региона.

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь: https://thediplomat.com/2020/11/the-return-of-militancy-in-pakistan.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".