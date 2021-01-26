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Interia: Польша не знает, что делать с «Фортом Трамп»

26 января 2021, 02:20  •  134 • В мире
Польские власти хотят верить, что Байден не злопамятен
«Сейчас все надежды польских властей на сохранение хороших отношений с Соединёнными Штатами основаны только лишь на вере в то, что Байден окажется немстительным и незлопамятным человеком. Было бы хорошо, если бы Байден обладал ещё и чувством юмора. И хотя уже существующие польско-американские отношения никуда не денутся, однако заниматься ими будут уже демократы и трудно сегодня предсказать, как они отнесутся к словосочетанию «Форт Трамп» при обсуждении сотрудничества в военной сфере»,
– пишет польский интернет-портал Interia.
А ведь сколько надежд связывали в Варшаве с «Фортом Трамп», как восхищались такому ловкому решению Анджея Дуды, который пытался уговорить Дональда Трампа перевести часть американских военных из Германии в Польшу и обещал назвать новую военную базу США «Форт Трамп».
Сегодня это «ловкое решение» грозит обернуться большими проблемами для Польши, отмечает интернет-издание.
«Сейчас к власти в США пришли демократы, у которых фамилия Трампа вызывает самые плохие ассоциации. О чём же тогда будет говорить Дуда, если ему доведётся встретиться с представителями новой администрации? О развитии Форта Трамп? Или, может, он призовёт создать Форт Байден?»,
– недоумевает автор статьи Роберт Валенчак (Robert Walenciak).
Сегодня уже приходится наблюдать, как польские дипломаты пытаются не только не афишировать это название, но и делают всё, чтобы лишний раз этот «символ примитивной хитрости, подхалимства и готовности подчиняться» не всплыл в документах.
Роберт Валенчак уверен, что и президент Польши, и польские дипломаты всего лишь одним глупым решением создали себе множество проблем на ближайшие несколько лет.
Автор вспоминает ещё одну «польскую глупость» – ситуацию с проектом «Инициатива трёх морей», когда Польша объявила себя лидером этого проекта. Но уже сегодня понятно, что все страны - члены «Инициативы» нисколько не считаются с мнением Варшавы.
«Пусть вся эта история со злосчастным выражением «Форт Трамп» послужит уроком, что в политике нужно просчитывать последствия на пару шагов вперед, действовать достойно и опираться на факты, а не на фантазии, витая в облаках, ведь спуск с небес на землю может оказаться болезненным»,
– констатирует Interia.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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