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«Интересы внешних игроков»: поддержат ли ЕС и США антиправительственные протесты в Албании

28 мая 2018, 02:39  •  47 • В мире
Оппозиция вышла на улицы албанской столицы с требованием отставки правительства — власти обвиняются в связях с наркомафией и разгуле коррупции. Эксперты отмечают, что Албания превратилась в ключевой хаб для наркомафии, в стране высочайший уровень безработицы и коррупции. Однако это не мешает Брюсселю вести диалог о вступлении республики в ЕС. Кроме того, Албания — член НАТО, и сейчас Тирана просит США открыть в стране военную базу. Примет ли Вашингтон это предложение и почему западные партнёры игнорируют проблемы государства, разбирался RT.
 
Демократическая партии Албании Люльзим Баши © Gent SHKULLAKU / AFP
 

26 мая на улицы Тираны вышли тысячи человек, протестующие потребовали отставки правительства во главе с премьером Эди Рамой. Главным образом участники акции недовольны криминогенной обстановкой в стране и обвиняют главу кабмина и министров в связях с организованной преступностью.  

«Мы не удовлетворены актуальным состоянием дел в Албании, как и связями властей с организованной преступностью», — заявил лидер оппозиции, глава Демократической партии Албании (ДПА) Люльзим Баша, выступая 26 мая на митинге оппозиционных сил.

Протестующие утверждают, что в стране не работает правосудие, судебная система покрывает наркобизнес и связанных с ним высокопоставленных чиновников.

Особой критике со стороны оппозиционеров подвергся действующий министр внутренних дел Фатмир Джафай. Он возглавил МВД страны в августе 2017 года, после того как на выборах в Албании победила правящая Социалистическая партия во главе с премьером Эди Рамой. Экс-министр внутренних дел Саимир Тахири, бывший на протяжении долгих лет политическим соратником Рамы, был помещён под домашний арест 15 мая текущего года по обвинению в связях с наркобизнесом. Оппозиция уверена в том, что действующий глава МВД Фатмир Джафай тоже должен покинуть свой пост.

«Выдаёт желаемое за действительное»

Напомним, Албания официально стала страной — кандидатом на вступление в Евросоюз в 2014 году. В апреле 2018 года глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Албания и Македония достигли прогресса в проведении реформ. Еврокомиссия призвала Совет ЕС начать в ближайшем будущем переговоры о вступлении этих стран в Европейский союз.

  • Премьер-министр Албании Эди Рама
  • © Tobias SCHWARZ / AFP

Как заявил ранее в интервью Euronews албанский премьер Эди Рама, Брюссель заинтересован принять Албанию, чтобы «не оставлять в центре Европы, в самом сердце Европы, серую зону, где внешние игроки — Россия либо исламский фундаментализм — строят свои оплоты».

Информацию о расцвете в стране наркоторговли и чёрного оружейного рынка в Тиране отвергают.

Албания считается одной из самых бедных стран Европы, в среднем жители страны получают порядка 350 евро в месяц. Наркоторговля процветает в стране из-за бедности и коррупции, считают эксперты. По оценкам Transparency International (TI), Албания является одной из самых неблагополучных стран Европы по этим показателям. Если власти страны не решат проблему коррупции, заявка Албании на вступление в ЕС может остаться без удовлетворения, отметили ранее в Transparency International.

Однако Евросоюз рискует столкнуться с большими проблемами, если Албания будет принята в его состав, считают эксперты.

«Из страны и сейчас наблюдается очень большой отток населения, многие албанцы даже выдают себя за сирийских беженцев, чтобы попасть в ЕС. Если страну примут в Евросоюз, количество мигрантов только возрастёт», — отметила в беседе с RT профессор МГИМО, политолог Елена Пономарёва. 

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По мнению эксперта, оценки текущей ситуации в Албании, высказанные Могерини, вряд ли соответствуют реальному положению дел. «Брюссель просто выдаёт желаемое за действительное, — подчеркнула Пономарёва. — ЕС пытается действовать в соответствии со своим планом по присоединению европейской периферии, в то время как сам переживает кризис. И он использует стремление каких-то стран войти в ЕС как аргумент в пользу жизнеспособности союза. Это напоминает финансовую пирамиду. Но я сомневаюсь, что Албанию действительно примут в Евросоюз».

Скептически оценивает перспективы Албании присоединиться к ЕС в обозримом будущем и ведущий научный сотрудник института Европы РАН Павел Кандель. ЕК дала рекомендации начать консультации, но окончательное решение примет Совет ЕС. «Среди европейских стран достаточно тех, кто настроен к переговорам с Тираной негативно», — отметил эксперт.

Тем не менее Брюссель всё равно продолжает диалог с Албанией, чтобы иметь возможность оказывать хоть какое-то влияние на власти республики. В Евросоюзе боятся дестабилизации на Балканах, дать начало которой могут именно албанцы, поэтому европейские власти готовы забыть о своих ценностях, чтобы как-то влиять на албанское руководство, отметил в интервью RT Кандель.    

Опасаясь витка военно-политической нестабильности в регионе, США и Евросоюз не приветствуют планы албанских властей по объединению Албании и Косово. «Конечно, Тирана в перспективе мечтала создать некую Великую Албанию, то есть включить в свой состав также край Косово и территории в Македонии, населённые албанцами. Однако включение Албании в НАТО рассматривалось лидерами альянса как раз как гарантия того, что она не будет этого делать», — говорится в материале НАТО, посвящённом вступлению в альянс Албании.

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Впрочем, в Тиране не хотят расставаться с геополитическими амбициями. К этой мысли, к примеру, обратился албанский премьер, поздравляя парламент самопровозглашённого Косова с годовщиной независимости в феврале 2018 года. Тогда Рама заявил, что у Албании и Косова в будущем будет единый президент и политика. 

Эта реплика албанского премьера вызвала недовольство властей США. В американском посольстве слова Рамы назвали «неосторожными, бесполезными и вредными».

Впрочем, по мнению Елены Пономарёвой, если ситуация в регионе изменится, например начнётся усиление Сербии, США могут пересмотреть свою позицию и поощрить создание единого албанского государства. «Ситуация на Балканах очень сильно зависит от столкновения интересов внешних игроков», — подчеркнула Пономарёва.

  • Сторонники оппозиционной Демократической партии на митинге в Тиране
  • Reuters
  • © Florion Goga

«Хотят показать свою сверхлояльность»

В то же время США не особенно активно пытаются влиять на албанские власти ради уменьшения коррупции и снижения преступности в стране. По словам Павла Канделя, для Вашингтона гораздо важнее политическая лояльность Тираны, чем борьба с коррупцией. Что же касается наркотрафика, то он в основном затрагивает Европу, а не США. 

«Самое главное — в Вашингтоне прекрасно знают, с кем имеют дело, знают и о наркомафии, и о том, как эти интересы завязаны в Албании, — отметил эксперт. — Но также американцы понимают, что если заняться этими проблемами всерьёз, то это может привести к уходу с политической сцены нынешних албанских элит. А новые могут оказаться уже не столь лояльны США».

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Во время переговоров с американским коллегой Джеймсом Мэттисом 3 мая 2018 годаминистр обороны республики Олта Джачка предложила создать американскую военно-морскую базу в своей части Адриатического моря. Албанский министр не обошла стороной тему российского влияния на Балканах: по мнению албанских властей, именно это, а также рост влияния Ирана, Турции и КНР является важным аргументом в пользу создания базы НАТО.

«Мы обеспокоены многочисленными угрозами, с которыми сталкивается наш регион, и думаем, что весьма важно, чтобы НАТО и США придавали немного больше значения тому, что происходит на Балканах», — приводит РИА Новости слова министра обороны Албании.

Напомним, Албания вступила в Североатлантический альянс в 2009 году. В военном смысле страна не могла значительно увеличить потенциал альянса, её главной ценностью является инфраструктура, позволяющая контролировать всю Адриатику, о чём и сообщается на сайте НАТО.

Однако эксперты сомневаются в том, что Вашингтон откликнется на призыв албанского Минобороны и построит военную  базу в стране.

«Власти Албании заинтересованы в появлении базы США, им это сулит определённые выгоды. Но пока неясно, заинтересованы ли в этом американцы: у них есть уже две базы на территории Косова», — отметила Елена Пономарёва.

Похожей точки зрения придерживается и Павел Кандель.

«Строго говоря, для США нет особой необходимости открывать базу в Албании, у них уже есть базы в Косове, Румынии и Болгарии. Албанцы просто хотят показать свою сверхлояльность США. В отличие от Евросоюза Вашингтон имеет реальные рычаги воздействия на Албанию и Косово», — подвёл итог Павел Кандель.

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