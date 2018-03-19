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Интересы России превыше всего: Путин предложил своим соперникам объединить усилия во благо Родины

19 марта 2018, 18:39  •  61 • Политика
Глава государства встретился в Кремле с другими кандидатами на пост президента России.
Президент России Владимир Путин провел встречу со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах главы государства. В ходе своего вступительного слова Путин призвал своих соперников и оппонентов отложить в сторону личные и партийные интересы и совместно отстаивать интересы России и всех ее граждан.
Глава государства подчеркнул, что основной целью нового правительства России будет решение внутренних проблем страны, и прежде всего тех, что носят экономический характер. Путин подчеркнул, что не должно быть в стране такого, чтобы работающие люди находились за чертой бедности.
Также Путин призвал присутствовавших с ним на встрече к совместной работе на благо государства. Президент подчеркнул, что интересы страны и ее жителей должны быть на первом месте, а личные, партийные и групповые - на втором.
"Очень важно объединять усилия всех политических партий, общественных организаций, общественности, в самом широком смысле этого слова. Объединять наши усилия для реализации позитивной повестки дня, для решения задач, перед которыми стоит наша страна, и над преодолением тех вызовов, с которыми Россия сталкивается", - подчеркнул Путин на встрече.

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