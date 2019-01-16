Интересы людей прежде всего: в Кремле рассматривают лишь один вариант решения вопроса Курил

В Кремле рассматривают лишь один вариант решения вопроса Курил, и он связан с тем, что интересы жителей островов не должны страдать. О такой позиции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "АиФ" снова продублировал позицию Кремля касаемо статуса Курильских островов. На фоне ряда некорректных высказываний японских партнеров и после вбросов на темы якобы обсуждающейся передачи Курил такое дублирование оказалось нелишним.

Песков говорил о необходимости заключения мирного договора для продолжения диалога с Японией.

"Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом - ответ будет дан в ходе кропотливой работы", - подчеркнул представитель Кремля.

Как бы там ни было, интересы жителей Курильских островов не должны страдать при решении вопроса, добавил Песков.

О необходимости заключения мирного договора российские и японские представители говорят на разных уровнях. В том числе ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились искать такую формулировку, "которая устроит народы двух стран" и в конечном счете даст возможность "разрубить этот гордиев узел".

Добавим, вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров также подробно разъяснил суть российской позиции.

Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами отметил, что российская сторона особенно заострила внимание на самостоятельности позиций Японии.

"Мы поинтересовались, насколько самостоятельной может быть Япония в таких условиях, насколько она самостоятельна может быть в решении любых вопросов при такой зависимости от США, - сказал дипломат. - Нас заверили, что Япония будет принимать решения, исходя из своих национальных интересов. Мы хотели бы, чтобы так оно и было".

У Москвы есть готовность и терпение для того, чтобы выйти на взаимоприемлемые договоренности с Токио, сказал Лавров. Тем не менее суверенитет России над Курильскими островами не обсуждается, подчеркнул глава МИД. Он добавил, что без признания Японией полных итогов Второй мировой войны рассчитывать на прогресс в переговорах по мирному договору не приходится. Лавров пояснил, что это является основным камнем преткновения и поводом для большинства разногласий между сторонами.

Россия и Япония продолжат обсуждение совместных проектов на Курильских островах, рассказал также Сергей Лавров.

"Мы договорились, что по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты для того, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение".

Ранее Япония допустила ряд неоднозначных заявлений о статусе Курильских островов и целях страны по взаимодействию с Москвой, после чего японский посол был вызван в МИД России для разъяснения ситуации.

Полный текст интервью доступен на сайте "Аргументов и Фактов".