Интересы Европы могут расходиться с американскими

Вместе с историческим разворотом США и продолжающимся кризисом Covid-19 мир, несомненно, переживает фундаментальные исторические изменения. Казалось бы нерушимые конструкции, формировавшиеся на протяжении многих десятилетий, внезапно оказались не столь уж прочными.

В далеком прошлом сегодняшние беспрецедентные события заставили бы людей насторожиться на предмет признаков надвигающегося апокалипсиса. Помимо пандемии и геополитической напряженности, мир также сталкивается с климатическим кризисом, балканизацией мировой экономики и далеко идущими технологическими сбоями, вызванными оцифровкой и искусственным интеллектом.

Прошли те времена, когда Запад - во главе с Соединенными Штатами при поддержке своих европейских и других союзников - обладал безоговорочным политическим, военным, экономическим и технологическим превосходством. Спустя тридцать лет после окончания холодной войны - когда Германия воссоединилась и США стали единственной сверхдержавой в мире - аргументы в пользу лидерства Запада больше не вызывают доверия, и Восточная Азия, во главе которой стоит все более авторитарный и националистический Китай, готовится заменить его.

Но не обострение соперничества с Китаем ослабило Запад. Скорее упадок Запада почти полностью вызван внутренними событиями по обе стороны Атлантики, особенно - хотя и не исключительно - в англосаксонском мире. Референдум Великобритании по брекзиту и избрание президента США Дональда Трампа в 2016 году ознаменовали окончательный разрыв трансатлантической приверженности либеральным ценностям и глобальному порядку, основанному на правилах, возвестив о возрождении узколобой фиксации на национальном суверенитете, у которой нет будущего.

Трансатлантический Запад, концепция, воплощенная в создании НАТО после Второй мировой войны, явилась результатом военного триумфа США и Великобритании на Тихоокеанском и европейском театрах. Именно лидеры этих двух стран создали послевоенный порядок и его основные институты - от Организации Объединенных Наций и Генерального соглашения по тарифам и торговле (предшествовавшего Всемирной торговой организации) до Всемирного банка и Международного валютного фонда. Таким образом «либеральный мировой порядок» - и, по сути, «Запад» в целом - был полностью англосаксонской инициативой, которая подтверждена победой в холодной войне.

Но в последующие десятилетия силы англосаксонского мира оказались исчерпаны, и многие из его жителей начали жаждать возвращения в мифический золотой век империи. Перспектива вернуть былое величие стало успешным политическим лозунгом в обеих странах. Общим знаменателем между доктриной Трампа «Америка прежде всего» и попытками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «вернуть контроль» является стремление заново пережить идеализированные моменты девятнадцатого и двадцатого веков.

На практике эти лозунги сводятся к обречению на провал. Основатели международного порядка, который закрепляет демократию, верховенство закона, коллективную безопасность и универсальные ценности, теперь демонтируют его изнутри, тем самым подрывая свою собственную власть. И это англосаксонское самоуничтожение создало вакуум, ведущий не к новому порядку, а к хаосу.

Конечно, европейцы - начиная с немцев - не могут расслабиться и показывать пальцем на англосаксов. Решая вопросы безопасности и просто пожимая плечами перед неизменно высоким положительным сальдо торгового баланса, они тоже несут ответственность за возрождение национализма сегодня.

Если Запад - как идея и как политический блок - хочет выжить, что-то должно измениться. США и Европейский Союз по отдельности будут слабее, чем единый фронт. Но у европейцев теперь нет другого выбора, кроме как превратить ЕС в подлинно самостоятельного игрока. Глубокий раскол образовался между континентальными европейцами, которые должны придерживаться традиционной западной конструкции, и англосаксами, которые становятся все более националистическими.

В конце концов Brexit на самом деле не касается прагматических вопросов торговли; скорее это фундаментальный разрыв между двумя системами ценностей. Более того, что произойдет, если Трамп будет переизбран в ноябре? Трансатлантический Запад почти наверняка не переживет следующие четыре года, и НАТО, вероятно, столкнется с экзистенциальным кризисом, даже если европейцы увеличат расходы на оборону в ответ на требования США. Для Трампа и его последователей проблема не в деньгах. Их главное беспокойство - американское превосходство и европейская верность.

Напротив, если будет избран бывший вице-президент США Джо Байден, тон трансатлантических отношений определенно станет более дружелюбным. Но возврата к докрамповской эпохе нет. Даже при администрации Байдена европейцы не смогли быстро забыть о глубоком недоверии, которое было посеяно за последние четыре года.

Кто бы ни победил в ноябре, США придется иметь дело с Европой, которая уделяет гораздо больше внимания собственному суверенитету - особенно в технологических вопросах - чем это было в прошлом. Уютные взаимозависимости, существовавшие сразу после окончания холодной войны, давно ушли. Отношения должны быть перестроены, и обе стороны должны приспособиться. Европе придется сделать гораздо больше для защиты своих интересов, и Америке следует понять, что интересы Европы могут расходиться с ее собственными.