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Интересуют 22 тысячи хранилищ: Разведка США собирается следить за запасами нефти семи стран

28 февраля 2020, 20:09  •  79 • В мире
Американская разведка собирается систематически следить за запасами нефти семи стран. В первую очередь Национальное агентство геопространственной разведки интересуют страны-экспортёры и импортёры энергоносителей. Речь идёт о России, Китае, Иране, Саудовской Аравии, Венесуэле, Бразилии и Анголе. Разведка хочет получать оперативные данные о 22 тысячах хранилищ в мире.
Американские разведчики ищут, кто будет поставлять им свежие данные о запасах нефти в мире. Национальное агентство геопространственной разведки, которое входит в Минобороны США, начало поиск подрядчика, сообщает RT.
"Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьём массивами данных коммерческой промышленности", - цитирует СМИ.
По условиям закупки, данные нужно предоставлять минимум о 22,8 тысячи хранилищ в разных странах мира. Если погода будет позволять, то информация должна обновляться по четыре раза в месяц.
В первую очередь Штаты интересуют крупнейшие экспортёры и импортёры энергоносителей. Среди них Россия, Китай, Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла, Бразилия и Ангола.

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