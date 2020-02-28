Интересуют 22 тысячи хранилищ: Разведка США собирается следить за запасами нефти семи стран

Американские разведчики ищут, кто будет поставлять им свежие данные о запасах нефти в мире. Национальное агентство геопространственной разведки, которое входит в Минобороны США, начало поиск подрядчика, сообщает RT.

"Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьём массивами данных коммерческой промышленности", - цитирует СМИ.

По условиям закупки, данные нужно предоставлять минимум о 22,8 тысячи хранилищ в разных странах мира. Если погода будет позволять, то информация должна обновляться по четыре раза в месяц.

В первую очередь Штаты интересуют крупнейшие экспортёры и импортёры энергоносителей. Среди них Россия, Китай, Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла, Бразилия и Ангола.