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«Интересно будет посмотреть на эту машину в деле»: Петербуржцы подписываются за Беглова

22 июня 2019, 19:54  •  109 • В России

Предвыборная кампания в Санкт-Петербурге продолжается уже три недели, и за это время некоторые кандидаты показали хороший результат. Среди них и Александр Беглов, идущий на выборы в качестве самовыдвиженца.

Петербуржец объяснил, почему поддерживает Беглова.

Для допуска на выборы Беглову необходимо не только пройти муниципальный фильтр, но и всего за месяц собрать подписи 76 тыс. горожан. Общественность демонстрирует высокий уровень поддержки, люди охотно оставляют за врио губернатора свои подписи.

По всему Петербургу работает широкая сеть волонтерских пунктов. В основном они расположены в вестибюлях метрополитена и торговых центрах, и их можно узнать по надписи «Александр Беглов – в интересах Петербурга».

Очень активно процесс идет на станции «Гостиный двор». Горожане не только оставляют подпись в поддержку Беглова, но и готовы объяснить свой выбор.

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