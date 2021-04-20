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Интерес украинцев к посланию Путина подогревают на Западе

20 апреля 2021, 16:35  •  107 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Противники РФ рассчитывают на эффект обманутого ожидания
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду, 20 апреля, будут внимательно слушать не только россияне, но и жители Украины, поскольку интерес украинцев к речи российского лидера усердно подогревают западные СМИ. Причем "обработка" населения Донбасса и других частей Незалежной ведется с разных позиций.
Так, в свежем номере The New York Times опубликована большая статья о том, как вокруг Украины скапливаются российские войска. И пусть европейцы да и некоторые украинцы не верят в агрессивные намерения Москвы, но многие граждане Незалежной опасаются нападения.
"Украинцы ждут в среду ежегодного послания президента Владимира Путина, которое обычно насыщено геополитическими сигналами, чтобы получить подсказку о его дальнейших планах",
– так "ненавязчиво" автор американского издания подогревает напряжение среди украинцев. И тут же делает другой намек: якобы в ходе послания Путин может объявить о присоединении к России непризнанных ЛНР и ДНР.
"Они (украинские военные чиновники) размышляют о других возможностях (кроме вероятного вторжения РФ на Украину), включая возможное признание или аннексию Россией контролируемых сепаратистами территорий на востоке Украины",
– приводит оригинал и перевод статьи NYT со своими пояснениями автор телеграм-канала Makarenko.Live, донецкий военкор Сергей Макаренко. Он, как и его российский коллега Александр Коц, считает подобные намеки информационной диверсией. Потому что послание прозвучит, территориальная принадлежность Донбасса затронута не будет, и часть населения республик столкнется с "эффектом обманутого ожидания". Но, по крайней мере, теперь понятно, откуда вообще пошли такие слухи.
Послание Владимира Путина Федсобранию прозвучит 20 апреля в 12:00 мск. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил основные темы выступления.

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