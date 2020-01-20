«Интенсивность движения будет увеличиваться»: по Крымскому мосту прошли первые сто поездов

Первые сто пассажирских поездов менее чем за месяц пересекли мост через Керченский пролив, перевезя 85 тыс. человек. Сотым по счёту оказался состав, следовавший из Севастополя в Санкт-Петербург. Сейчас поезда курсируют по двум регулярным маршрутам, соединяющим полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами материковой части России. Однако в будущем география круглогодичных и сезонных маршрутов будет расширяться.

Около 85 тыс. человек перевезли первые сто пассажирских поездов, которые меньше чем за месяц прошли по мосту через Керченский пролив. Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», пиковый на данный момент пассажиропоток был зафиксирован 3 января. В этот день по железнодорожному транспортному переходу в Крым и на материк проехали 2800 человек. Сотым по счёту стал поезд, выполнявший рейс из Севастополя в Санкт-Петербург — он пересёк Керченский пролив в воскресенье, 19 января, в 23:10 мск.

В первый месяц работы железнодорожного моста по нему ежесуточно проходят от двух до четырёх пассажирских составов дальнего следования «Таврия». Эти поезда работают на двух регулярных маршрутах, которые соединяют Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Джанкой и другие крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Воронежем, Ростовом-на-Дону и другими населёнными пунктами материковой России.

«Интенсивность движения по мосту будет увеличиваться с поэтапным расширением географии круглогодичных и сезонных маршрутов компанией-перевозчиком», — отметили в инфоцентре.

Напомним, что первый пассажирский поезд пересёк Крымский мост в ночь на 25 декабря 2019 года. Первым по переправе прошёл состав, следовавший из Санкт-Петербурга в Севастополь, в нём находились более 600 пассажиров. Этот поезд возобновил железнодорожное сообщение между северной столицей и Севастополем, которое впервые было открыто 145 лет назад.

«Эксплуатация железной дороги идёт в штатном режиме. На мосту работают системы автоматики, которые коммуницируют с постом управления (электрической централизации. — RT) на керченском берегу. Дежурные на посту в режиме реального времени следят за графиком движения составов, корректируют их скорость и межпоездной интервал», — рассказали в инфоцентре.

Там уточнили, что параллельно ведётся технический надзор за состоянием опор и пролётных строений, в том числе с помощью приборов и датчиков. Вся получаемая информация поступает в центр управления на таманском берегу.

Комментируя первые итоги работы железнодорожной части Крымского моста, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал очень внушительной цифрой показатель в 85 тыс. перевезённых пассажиров.

«Это говорит о том, что интерес россиян к полуострову как к туристическому объекту, как к месту комфортного времяпровождения очень велик. И, конечно, это было ожидаемо: Крым активно развивается, инфраструктура модернизируется», — пояснил парламентарий.

По словам собеседника RT, построенная железная дорога в Крым — не просто часть глобальной российской логистической структуры, но и «зелёный свет всем, кто желает посетить полуостров».

Движение по железнодорожной части моста в Крым торжественно открыли 23 декабря 2019 года. На церемонии присутствовал Владимир Путин, который отметил значимость этого события.

«Событие важное и для Крыма, и для Севастополя — для всего юга России, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику», — сказал Путин.

В разговоре с RT крымский политолог Владислав Ганжара отметил, что открытие железнодорожной части моста предоставило новые перспективы для развития полуострова.

«Главное — это ещё большее раскрытие туристического потенциала полуострова. Как мы знаем, в 2019-м был побит очередной постсоветский рекорд, более 7 млн человек отдохнули и побывали на полуострове в минувшем году. И всё это было без главного логистического столпа, который позволит сегодня говорить о новых рекордах уже в 2020 году, — железнодорожных перевозок», — сказал эксперт.

Ещё одним важным аспектом, по словам Ганжары, станет влияние запуска железнодорожного сообщения с материковой Россией на экономику полуострова. Он указал, что мощности автомобильного сообщения не сопоставимы с объёмами, которые можно перевозить грузовыми поездами (они должны начать движение по мосту 1 июля 2020-го).

Кроме того, эксперт упомянул и политическую составляющую, отметив количество скепсиса, который высказывался относительно строительства моста в Крым.

«Успешно функционирует не только автомобильная часть, но и очень хорошие темпы пассажиропотока показывает успешно запущенная ж/д часть. В очередной раз Россия даёт всему миру сигнал о том, что мы абсолютно состоятельны, воплощаем в жизнь вот такие крупнейшие инфраструктурные проекты», — заключил эксперт.

Стоит добавить, что автомобильная часть моста в Крым, открытая в мае 2018 года, также работает в штатном режиме. За 20 месяцев её работы Керченский пролив в обе стороны пересекли 8,7 млн машин, включая 114 тыс. автобусов и почти 950 тыс. грузовиков (восьмимиллионная отметка была преодолена в начале ноября).

Пиковая активность автомобилистов пришлась на август 2019-го — за этот месяц мост пересёк миллион автомобилей. При этом, как отметили в инфоцентре, работа моста позволила автовладельцам и перевозчикам сэкономить около 30 млрд рублей — такую сумму они потратили бы на пользование паромом.