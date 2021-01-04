Интеллигентно - нонсенс, по-простому - дурь: Баранец поставил "диагноз" Помпео за русскую армию

Во-первых, военный обозреватель назвал сравнение огневой мощи двух армий в заявленном контексте непрофессиональным проявлением.

"Здесь больше амбиций и политики, нежели трезвого понимания предмета спора. Ну что такое огневая мощь? Давайте я сразу возьмусь за самое главное оружие", - сказал он в беседе с корреспондентом Царьграда.

Он напомнил о том, что и у США, и у России есть межконтинентальные ядерные ракеты.

"Да, у России достаточно межконтинентальных ядерных ракет", - сказал Баранец, отметив, что среди этого вооружения не только ракеты, способные оставить на месте Соединённых Штатов Америки "проливы имени товарища Сталина", но и те, что могут "просто вспахать ядерными бомбами от океана до океана и оставить дымящийся атомный пролив".

"Россия по части ядерных вооружений не уступает", - подчеркнул эксперт.

"Если мы говорим об огневой мощи, мы сейчас очень серьёзно оторвались от американцев по гиперзвуковым вооружениям. Это вам не полковник Баранец говорит, это вам говорит Пентагон, это вам говорит президент США (пока ещё) Дональд Трамп, который поставил задачу американским учёным догнать и перегнать Россию", - продолжил Баранец.

Он напомнил о том, что "американцы страшно любят кичиться своей военной мощью".

По словам Баранца, "надо быть идиотом", чтобы утверждать, что президент России Владимир Путин "не знает истинные масштабы или объёмы боевой мощи, в том числе и у своей родной российской армии".

"Я интеллигентно могу назвать это нонсенсом, а неинтеллигентно могу назвать это дурью", - подытожил военный обозреватель.