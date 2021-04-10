Интеллектуальный истребитель: как новые бортовые системы повысят возможности МиГ-35

Истребители МиГ-35 в перспективе получат систему целеопознавания на базе нейронных схем, разработка которой уже началась. Об этом сообщили в корпорации «МиГ». Ранее в компании также рассказали об установке на этот самолёт экспертной системы с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать лётчику в принятии решений в различных ситуациях. По словам экспертов, новое оборудование повысит эффективность выполнения боевых задач и и позволит снизить нагрузку на экипаж.

Для самолётов семейства «МиГ», в частности для многофункционального истребителя МиГ-35, разрабатывается система целеопознавания на базе нейронных схем. Об этом рассказали в корпорации «МиГ».

«Идёт работа над системой автоматизированного руления после посадки самолёта, а также над интеллектуальной системой целеопознавания на базе нейронных схем, которая позволяет идентифицировать цель по частичному фрагменту», — приводит сообщение корпорации ТАСС.

Ранее предприятие также сообщило, что на МиГ-35 уже идёт внедрение экспертной системы с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать лётчику принимать решения в различных ситуациях. Также этот истребитель получит систему интегрированного зрения, которая позволит повысить видимость в сложных метеоусловиях.

МиГ-35 — новейший российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Это означает, что по своим характеристикам он максимально приближен к машинам пятого поколения и удовлетворяет большинству предъявляемых к ним требований, исключая требования к уровню малозаметности.

Советская основа

Разработка МиГ-35 началась в 2000-х годах. Новейший самолёт создавался на базе советского лёгкого фронтового истребителя МиГ-29, что позволило наладить производство машины в кратчайшие сроки. К 2010 году уже были изготовлены три прототипа. В 2017 году прошли заводские и лётные испытания машины, а также состоялась её международная презентация.

Внешне МиГ-35 очень похож на свой прототип, однако получил целый ряд обновлений. Так, у этой машины облегчённый планер и более современная авионика, двигатели с повышенным ресурсом, а также на неё устанавливается РЛС с фазированной антенной решёткой и перспективные виды вооружения.

В беседе с RT военный обозреватель Дмитрий Дрозденко отметил, что МиГ-35 является промежуточным звеном, ведущим к истребителям 5-го поколения.

«Классификация 4++ означает, что данная машина по своим характеристикам максимально приближена к самолётам 5-го поколения, на которых установлена наиболее продвинутая электроника и которые могут развивать большую скорость», — пояснил Дрозденко.

МиГ-35 — по сути, лёгкий фронтовой истребитель — это означает, что он выполняет боевые задачи в зоне вооружённых конфликтов высокой интенсивности в условиях эшелонированной системы ПВО противника. Он предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей в любых климатических и погодных условиях.

Этот самолёт отличается от своего предшественника повышенной боевой устойчивостью, наличием информационно-прицельных систем пятого поколения и возможностью применять перспективные авиационные вооружения.

Также, по сравнению с МиГ-29, истребитель МиГ-35 обладает повышенной боевой нагрузкой, увеличенным запасом топлива, а также новой системой дозаправки в воздухе и возможностью использовать самолёт в качестве заправщика.

МиГ-35 имеет антикоррозийную защиту планера и основных систем, что существенно облегчает эксплуатацию машины в сложных климатических условиях и соответствует стандартам корабельных истребителей.

Кроме того, у самолёта была значительно снижена заметность для радаров, а также установлена трёхканальная цифровая комплексная система дистанционного управления с четырёхкратным резервированием.

Рабочая взлётная масса МиГ-35 составляет 19,2 т, максимальная — 24,5 т. На высоте истребитель способен развивать скорость до 2,1 тыс. км/ч, у поверхности земли — до 1,4 тыс. км/ч. Он может выполнять задачи на высоте до 16 км при максимальной эксплуатационной перегрузке в 9,0 g.

Радиус действия самолёта, оснащённого ракетами «воздух—воздух» и тремя подвесными топливными баками, составляет 1—1,4 тыс. км. При оснащении ударным вооружением с таким же количеством баков этот показатель составит уже от 800 до 1,1 тыс. км.

Существует двухместная модификация МиГ-35Д, которая может использоваться в качестве учебно-боевого самолёта для подготовки лётчиков. Она отличается незначительно сниженной нормальной взлётной массой в 19 т, а также радиусом действия от 900 до 1,3 тыс. км от места базирования.

Вооружение МиГ-35 состоит из авиационной пушки ГШ-30-1 калибра 30 мм и управляемых ракет малой и средней дальности Р-73, Р-77. Кроме того, самолёт может быть оснащён мощными противокорабельными ракетами Х-31А и Х-35, противорадиолокационными Х-31П, управляемыми Х-29. Также он может нести корректируемые и обычные авиабомбы.

Новые возможности

В ходе разработки МиГ-35 конструкторы уделили внимание улучшению его эксплуатационных характеристик. Была повышена надёжность и увеличен срок службы самолёта. В корпорации «МиГ» подчеркнули, что разработчикам удалось уменьшить стоимость лётного часа истребителя в 2,5 раза по сравнению с МиГ-29.

Кроме того, машина получила ряд технологических решений, обеспечивающих автономность базирования, например — бортовую кислорододобывающую станцию.

МиГ-35

РИА Новости

© Максим Блинов

Напомним, контракт на поставку МиГ-35 до 2023 года был подписан Министерством обороны РФ и корпорацией «МиГ» на форуме «Армия—2018» в подмосковной Кубинке. Согласно договору, военное ведомство получит в общей сложности шесть самолётов в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях «С» и «УБ».

Как заявил гендиректор «МиГ» Илья Тарасенко в интервью РИА Новости, предполагается, что МиГ-35 со временем заменит в войсках все истребители МиГ-29, которые Минобороны получило ещё в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин высоко оценил возможности МиГ-35.

«Важно отметить, что данная машина может огибать рельеф местности, лететь максимально низко к земле, и в автоматическом режиме применять оружие. То, что на МиГ-35 будут установлены интеллектуальные системы — позитивный момент, поскольку данные комплексы позволяют не отвлекаться на управление машины при решении конкретных боевых задач», — отметил Литовкин.

В свою очередь, Дмитрий Дрозденко добавил, что оснащение этих самолётов продвинутыми комплексами целеопознавания, а также системами с элементами искусственного интеллекта поможет существенно снизить нагрузку на экипаж.

«Как правило, в кабине находится один лётчик, на которого сваливается огромное количество информации, особенно если он работает по земле или воде, где существует огромное количество помех, ложных целей, зданий, сооружений. Он должен не просто управлять машиной и вести навигацию, но выполнять боевую задачу, в том числе найти, определить, идентифицировать цель, выполнить соответствующие манёвры», — подчеркнул военный обозреватель.

Новые системы будут обозначать цели, ранжировать их по уровню опасности и значимости и предлагать на выбор оружие. При этом за лётчиком останется решение, какую цель нужно поразить первой, пояснил Дрозденко.

«То, что сейчас интегрируются подобные системы — это замечательно — они серьёзно повысят боевые возможности авиации, а лётчики будут получать тщательно обработанную информацию для принятия решения, выполнения своей боевой задачи, и как следствие, КПД их действий существенно вырастет», — заключил Дрозденко.