Интеллектуальная нищета НАТО

Решения и ложь Североатлантического альянса

Саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля сопровождался повышенной нервозностью, связанной с рядом заявлений ​Дональда Трампа. И хотя промоутеры НАТО публиковали статьи, демонстрировавшие «нерушимый союз» между берегами Атлантики, эти публикации не показывали порой ничего, кроме крайней тенденциозности. Так, бывший посол США в НАТО Николас Бёрнс написал в «Нью-Йорк Таймс», что НАТО будет «защищать демократию и свободу от атак России и Китая». Он же убеждает, что конвенциональные и ядерные силы НАТО являются наиболее эффективным способом защиты Европы и США. Поскольку в следующем предложении у Бёрнса говорится о Путине и России, то тут прямое указание на «главную угрозу» для Америки. Правда, Бёрнс молчит о том, что России было бы удобнее атаковать США не со стороны Европы, а через Арктику либо ядерными ракетами с подводных лодок, бороздящими океаны у берегов США, да только Россия не делала и не делает это много лет.

По прибытии президента США в Брюссель его европейские союзники увидели, что, по всей видимости, Дональд Трамп не будет хоронить НАТО. Однако причины для волнения у европейцев остались, особенно когда Трамп сделал резкие заявления в адрес Германии. При этом Трамп окрасил дискуссии на саммите НАТО в коммерческие тона – партнёры скорее торговались, чем беседовали как государственные мужи.

Когда американский президент сказал, что теперь государства-члены альянса должны вносить в пользу НАТО не по два процента своего ВВП, как было согласовано на саммите в Уэльсе в 2010 г., а по четыре процента, генсек Йенс Столтенберг смущённо ответил, что нужно хотя бы довести расходы до двух процентов, как договаривались ранее. Макрон также высказал несогласие с Трампом, заявив, что двух процентов будет достаточно. Сегодня большинство членов НАТО вносит в бюджет менее двух процентов ВВП, и лишь Эстония, Великобритания и Греция ходят в передовиках – превышают эту норму.

Чтобы сгладить противоречия между западными союзниками, в первый день саммита НАТО была представлена Брюссельская декларация по трансатлантической безопасности и солидарности из 13 пунктов. Вторым пунктом обозначена Россия, «бросившая вызов международному порядку дестабилизацией Украины путём нелегальной и нелегитимной аннексии Крыма, нарушения международного права, проведения провокационной военной активности, попыток подорвать институты НАТО и посеять рознь». И в этом же втором пункте значится терроризм. Со времён Обамы пропагандистское уравнивание России и терроризма стало навязчивым нарративом американской дипломатии. А в 9-м пункте три постсоветских государства – Молдова, Украина и Грузия (плюс Босния и Герцеговина) – фигурируют как «восточные партнёры» НАТО.

После саммита основания для серьёзного беспокойства у европейцев остались – американский президент говорил, что США могут выйти из НАТО, хотя это не является необходимым. И что он, Дональд Трамп, «сильно разочарован» текущей ситуацией.

Что касается конкретных решений, то Дания, Латвия и Эстония официально запустили новое командование Северного многонационального дивизиона, в котором участвуют Канада, Великобритания и Литва. Новая структура будет обеспечивать непрерывный оперативный мониторинг региона, под её командованием будет две-четыре бригады на случай возможного конфликта на Балтийском море.

Приняты решения об открытии в бельгийском Монсе нового Центра по кибероперациям, об увеличении поддержки Иордании и Тунису в борьбе с терроризмом, о запуске новой программы НАТО в Ираке.

Ряд заявлений был сделан в связи с возможным принятием в НАТО новых членов, среди которых Македония, Украина и Грузия. Однако во всех трёх случаях у НАТО есть трудности. Так, Македонии без окончательного решения вопроса с её названием доступ в альянс закрыт.

В четверг, 12 июля, был согласован вопрос о дальнейшем присутствии войск НАТО в Афганистане до 2024 г. Это означает, что альянсу нужны пути транзита военных грузов в Афганистан. Пакистан всё больше склоняется к самостоятельному политическому курсу и в стратегическом отношении ориентирован на Китай, поэтому в плане транзита американцы рассчитывают на Казахстан. В Брюсселе прошли также встречи с президентами Грузии и Украины, им обещана дальнейшая поддержка со стороны альянса.

В заключительном выступлении 12 июля Йенс Столтенберг был вынужден убеждать присутствующих в том, что раз НАТО хороша для Европы, то хороша и для США. Дескать, НАТО защищает Америку в Европе. В целом курс НАТО на конфронтацию с Россией будет продолжен, ибо без этого оправдать существование западного военного блока невозможно.

Джонатан Маршалл пишет в Consortiumntws.com: «Интеллектуальная нищета, которая видна за поддержкой идеи существования НАТО, означает, что с 1989 года за сохранением альянса стоят бюрократические и корпоративные интересы (оборонные подрядчики), а не реальные угрозы безопасности. НАТО стала чем-то большим, чем дорогостоящей реликвией… Предложения о расширении НАТО на Грузию и Украину… о развёртывании дестабилизирующих систем противоракетной обороны в Восточной Европе подпитывают напряжённость между НАТО и Россией и вызывают к жизни призрак случайной войны».

НАТО и дальше будет использовать пропаганду, шантаж, подстрекательство, ложь. Как показали рассекреченные властями США в декабре 2017 г. документы, Джордж Буш-старший и Джеймс Бейкер обещали Горбачёву в феврале 1990 г., что расширяться на восток НАТО не будет. С тех пор ложь воспроизводится вдохновителями альянса как система.

Фото: post-gazette.com