Интегрировали, да не выинтегрировали

В минувшую субботу, 7 декабря, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретились в Сочи. Поводом стало двадцатилетие создания Союзного государства России и Белоруссии. Встреча продолжалась более пяти часов в закрытом от прессы режиме. Никаких важных заявлений по ее итогам не последовало, что, вероятно, может свидетельствовать о ее не самом успешном завершении.

В самом начале встречи Александр Лукашенко удивил представителей прессы, заявив, что в преддверии визита к российскому лидеру не только смотрел российские телепередачи, но и изучал Telegram-каналы. В итоге, как объяснил президент Белоруссии, ему стало ясно, что «все задаются вопросом России, с чем Лукашенко едет, чего он приехал вообще». Он пояснил, что его визит в Сочи совершен исключительно ради того, «чтобы анализировать ход нашего договора».

Владимир Путин, в свою очередь, на переговорах заявил, что представители России и Белоруссии выполнили большую работу, проанализировав все, что было сделано за время существования СГ. По его словам, участники переговоров обсудили то, что еще предстоит выполнить в рамках документа.

Не обошлось и без небольшого инцидента. После того, как главы государств выступили с вступительным словом, свет неожиданно погас. Путин констатировал, что электричество «закончилось», а Лукашенко с юмором ответил: «Это все Дима Песков, я знаю». Почему белорусский лидер в шутку обвинил в этом пресс-секретаря президента России, неизвестно.

Против глубокой интеграции

Параллельно сочинской встрече в Минске прошла акция протеста. Ее участники выступили против интеграции России и Белоруссии. Организаторы призвали протестующих выстроиться вдоль проспекта Независимости в живую цепь. Акция началась на Октябрьской площади, а затем ее участники колонной прошли по проспекту Независимости к Дому правительства. По данным белорусского правозащитного центра «Вясна», в митинге приняли участие порядка 730 человек. Акция была направлена против «глубокой интеграции с Россией», поскольку, по мнению протестующих, этот процесс может вылиться в утрату Белоруссией независимости. В ходе протеста было порвано около десятка портретов Путина. Милиция не задерживала граждан, однако правоохранители предупреждали протестующих, что проведение акции незаконно, и призывали их разойтись.

Настроения белорусских граждан, как полагают эксперты, не дадут Лукашенко склониться к интеграции с Россией - в этом случае ему, во-первых, придется столкнуться с еще более массовыми протестами, а во-вторых - возрастет вероятность поражения на президентских выборах, которые пройдут в следующем году.

Без явных результатов

В преддверии встречи лидеров России и Белоруссии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны должны обсудить интеграцию России и Белоруссии, в том числе, «дорожные карты», вопросы по газу и масштабные инвестиционные проекты.

Переговоры Путина и Лукашенко шли пять с половиной часов. Первые два часа в них участвовали члены обеих делегаций. Российскую, в частности, представляли Антон Силуанов и Дмитрий Козак, министры энергетики и экономики Александр Новак и Максим Орешкин, а также заместитель Орешкина Михаил Бабич. Последний ранее являлся послом России в Минске, и белорусской стороне удалось добиться его отставки, однако в данный момент он занимается белорусским направлением в российском Минэкономразвития.

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Лукашенко покинул сочинскую резиденцию Путина, не оставив прессе никаких комментариев. Что касается российской стороны, сообщить о результатах переговоров должен был глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который также не сказал ничего конкретного. Он лишь отметил, что стороны достигли прогресса по таким вопросам, как сельское хозяйство, связь, таможня и регулирование нефтяного рынка, а также указал на сближение позиций в нефтегазовой сфере.

«На хрена нужен тогда такой союз?»

Накануне поездки Лукашенко прокомментировал проблему интеграции с Россией, отметив, что, в частности, никаких переговоров по политическим вопросам, например, создании единого с Россией парламента, не ведется вообще, и Минск настроен на сохранение независимости.

Александр Лукашенко: «Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России».

За несколько недель до этого президент Белоруссии заявлял о том, что со стороны Москвы регулярно выдвигаются новые условия, связанные с интеграцией, и это наносит урон экономике страны. Как выразился глава государства, «Извините, на хрена нужен тогда такой союз?».

Процесс объединения России и Белоруссии действительно продолжается уже два десятка лет. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года. В 2000 году документ вступил в законную силу. К юбилейной дате Лукашенко предлагал решить все накопившиеся за долгое время проблемы и противоречия в рамках Союзного государства, но этого не произошло.

Предполагалось, что в Союзном государстве будет действовать унифицированное законодательство, а также общая политическая, экономическая и валютная системы. Однако ни в одной из этих целей за двадцать лет так и не удалось добиться реальных результатов. Исключением стал лишь единый союзный бюджет, в который каждый год поступает 5-6 миллиардов рублей.

Изначально бесперспективно

Идея создания союзного государства выглядела сомнительной с самого начала, когда Борис Ельцин, на тот момент являвшийся президентом РФ, и Александр Лукашенко подписали соответствующий договор. Соглашение даже не утверждало никакой общей атрибутики – союзного герба, гимна и флага, хотя возможные варианты предлагались и рассматривались.

Пиком российско-белорусской интеграции является начало 2000-х годов. С 1 января 2005 года планировалось ввести общую валюту, однако Минск настаивал на компенсации за отказ от белорусского рубля и сохранении права на эмиссию рублей. Российская сторона, в свою очередь, возражала. В результате единая валютная система так и не была создана, и вряд ли этот вопрос обсуждается на сегодняшний день.

Стоит отметить, что Лукашенко активно высказывался в поддержку объединения России и Белоруссии, пока президентский пост занимал Ельцин, так как рассчитывал в перспективе возглавить единое государство. Однако, когда Ельцина сменил Путин, стало очевидно, что это невозможно. Поэтому настрой Лукашенко изменился, как и его риторика – он стал усиленно защищать суверенитет страны.

В преддверии визита в Сочи белорусский президент в очередной раз обозначил свою позицию, еще раз озвучив главное требование к будущему договору с Россией: по его словам, все возможные документы не должны противоречить белорусской независимости и суверенитету.

Александр Лукашенко: «Запомните! Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. Мне хватило — вот так. И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом — создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху, и куда-то выбросить или кому-то передать?».

Слишком много противоречий

Перед тем, как встретиться в Сочи с Путиным, Лукашенко в очередной раз заявил о том, что Минск ни о чем не просит и ни на чем не настаивает, в том числе это касается дешевой российской нефти и газа. Он подчеркнул, что Белоруссия готова «и по $200 газ покупать, и нефть покупать по $63 за баррель» при условии, что это обеспечит равные условия для белорусских предприятий и их российских конкурентов. В противном же случае, по мнению белорусского лидера, попросту не будет создана основа отношений между странами, и в настоящее время этот вопрос представляет собой «единственную проблему, над которой работают Москва и Минск.

Впрочем, это не совсем так. Среди спорных вопросов есть и такой, как компенсация за налоговый маневр в России, из-за которого Белоруссия, ввиду изменений в российском законодательстве, лишилась дохода, исчисляющегося сотнями миллионов долларов. В Минске требуют возместить потери, однако российское правительство не хочет этого делать, особенно с учетом того, что Белоруссия и так должна миллиарды долларов.

Не менее острая тема – компенсация издержек, связанных с аварией на нефтепроводе «Дружба». Белорусская сторона утверждает, что убытки из-за «грязной» нефти превысили миллиард долларов, а в глазах экспертах эти цифры выглядят необоснованными.