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Интеграцию России и Белоруссии предложили активизировать

21 сентября 2020, 01:15  •  80 • Политика
Работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
По его словам, после подготовки «дорожных карт» в процессе интеграции образовалась пауза. Дать импульс возобновлению диалога может заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, указал Рапота.
«По некоторым дорожным картам — поскольку решение не принято, поэтому я не называю — предложено активизировать деятельность», — указал он 20 сентября в эфире «Беларусь 1».
Рапота отметил, что подготовка «дорожных карт» — серьезная экспертная работа, которая позволяет продумать варианты расширения отношений РФ и Белоруссии.
Работа над ними, по его словам, направлена на создание лучших условий для россиян и белорусов в сфере страхования, медицинского обслуживания или налогооблажения.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Для этого разработаны несколько «дорожных карт».
Так, в рамках Союзного государства предлагается отменить роуминг. В июне министерства связи России и Белоруссии заверили, что решат вопрос к октябрю. 20 сентября Рапота сообщил, что до конца года вопрос будет решен.

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