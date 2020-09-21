Интеграцию России и Белоруссии предложили активизировать

Работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По его словам, после подготовки «дорожных карт» в процессе интеграции образовалась пауза. Дать импульс возобновлению диалога может заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, указал Рапота.

«По некоторым дорожным картам — поскольку решение не принято, поэтому я не называю — предложено активизировать деятельность», — указал он 20 сентября в эфире «Беларусь 1».

Рапота отметил, что подготовка «дорожных карт» — серьезная экспертная работа, которая позволяет продумать варианты расширения отношений РФ и Белоруссии.

Работа над ними, по его словам, направлена на создание лучших условий для россиян и белорусов в сфере страхования, медицинского обслуживания или налогооблажения.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Для этого разработаны несколько «дорожных карт».

Так, в рамках Союзного государства предлагается отменить роуминг. В июне министерства связи России и Белоруссии заверили, что решат вопрос к октябрю. 20 сентября Рапота сообщил, что до конца года вопрос будет решен.