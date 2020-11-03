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Интеграция России и Белоруссии ушла с повестки дня - эксперт

03 ноября 2020, 11:35  •  105 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У Москвы и Минска нет механизмов для создания Союзного государства
Объединение России и Белоруссии – это утопия, реализовать этот проект не удалось за прошедшие 20 лет, не удастся и в будущем. Так считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Он отмечает, что со времени подписания союзного договора в Белоруссии произошла смена поколений. Нынешняя активная молодежь не жила вместе с Россией и не собирается отказываться от своей независимости. Тем более, что Союзное государство РФ и РБ так и не стало признанным в мире межгосударственным союзом.
"Думаю, что вопрос интеграции ушел из повестки, особенно белорусской",
– приводит слова политолога "Украина.ру". По его мнению, у Москвы и Минска нет механизмов для создания Союзного государства, а рассчитывать, что белорусы выйдут на улицы с требованием сделать республику частью России, утопично. Так что про "мифический проект" интеграции двух государств следует забыть и направить усилия просто на более углубленное сотрудничество в плане экономики, в частности, на базе ЕАЭС.
Ранее Болкунец предположил, что "закручивание гаек" Минском приведет к тому, что протест в Белоруссии перейдет в стадию "партизанщины".

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