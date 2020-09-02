Интеграция России и Белоруссии пойдет по пути слияния - СМИ

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События в Республике выгодны Москве

Россия не готова повторять печальный украинский опыт и терять Белоруссию, поэтому будет бороться за нее до конца. Нынешние протесты в Республике играют только на руку Кремлю, считает журналист Алан Мамиев.

По его мнению, интеграция Москвы и Минска пойдет по пути полного слияния, даже "поглощения" Россией Белоруссии. Этому развитию событий способствуют действия Запада: чем больше там давят на Минск, тем активнее он ищет защиты у Кремля.

"Путин добьется своей цели, примет Белоруссию в широкие объятия", – убежден Мамиев.

Что касается лидеров белорусской оппозиции, то они нужны Москве, поскольку помогают принудить Лукашенко "к послушанию", отметил эксперт в интервью "Украине.ру". Когда объединение РФ и РБ произойдет, белорусские оппозиционеры пойдут по пути российских коллег – создадут свои небольшие партии или останутся жить за границей.

Само протестное движение в Белоруссии быстро "сдуется". Среди местных активистов нет людей, готовых жертвовать собой ради общей идеи, а без кровавых событий власть не свергнуть.

Ранее о коварном плане президента РФ в отношении Белоруссии рассказал бывший приближенный российского лидера Андрей Илларионов, проживающий сейчас в США. Александр Лукашенко на днях признал, что у них с Владимиром Путиным заключен договор.