Интеграция России и Белоруссии неизбежна, иначе от беды не уйти - Малофеев

О проблеме акций протеста в Белоруссии и действиях властей страны учредитель "Первого русского" Константин Малофеев вместе с Юрием Пронько говорил в авторской программе "Царьград. Главное". При всём накопленном недовольстве народа Белоруссии Константин Малофеев призывает обратить внимание и на координацию протестов. Ведь совершенно ясно, что есть люди, которые выпускают инструкции для масс. Взять хотя бы забастовки на предприятиях, которые, на удивление, не затронули совместные производства, где есть доля иностранного капитала. Уничтожить пытаются лишь предприятия, работающие на государство, а не на частников.

Кроме того, Константин Малофеев указал на так называемого "буревестника мирных революций" - Бернара-Анри Леви, которого сняли вместе со Светланой Тихановской.

"В том числе мы видели Леви перед "мирной революцией" в Ливии - процветающей стране с европейским уровнем жизни, которая сегодня превратилась в руины. Безотносительно к тому, любите вы Лукашенко или нет, стоит понимать, что есть люди, стремящиеся выбить землю из-под ног белорусского народа. И опыт такого выбивания мы уже видели в Ливии. Предыдущий опыт этих людей (Леви и компании. - Ред.) показывает, что они могут устроить кровавый майдан, но им неинтересно руководство государством - страну просто бросят на произвол судьбы. И это очень важно понимать белорусам. А то, что важно понимать русским в данной ситуации, - это то, что когда мы говорим про интеграцию с Белоруссией, это не только про экономику. Мы должны вкладываться в развитие отношений, не обращая внимания на бухгалтерию".

Константин Малофеев полагает, что волнения в Белоруссии должны стать "холодным душем" для России.

"Если мы не перестанем чисто экономически относиться к процессу интеграции с Белоруссией, беды не избежать. Это наш братский народ, мы единый народ. Мы должны двигаться к единому государству, мы должны двигаться так, чтобы у нас в ближайшие годы было создано единое государство, тогда невозможны станут процессы, которые сейчас происходят в Белоруссии. Потому что тогда никто уже не сможет вот так вот раскачивать лодку и заниматься сепаратизмом, выходить с этими флагами, ассоциируемыми с оккупационными фашистскими войсками", - подчеркнул Малофеев, полагая, что интеграция России и Белоруссии - единственный шанс на мир.