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Интеграция между Россией и Белоруссией будет зависеть от Запада - эксперт

10 октября 2020, 15:30  •  84 • Политика
Роман Головченко и Михаил Мишустин. Фото: Alexander Astafyev/TASS/www.globallookpress.com
Лукашенко не торопиться заключать договор с РФ
Лукашенко "давит на тормоза" в вопросе объединения Белоруссии и России, несмотря на крайне напряженную обстановку в республике. Об этом заявил белорусский эксперт Александр Моргунов. В будущем темпы и степень интеграции между странами будут зависеть, вероятнее всего, от того давления, которое оказывает Запад на президента РБ, считает он.
Эксперт объясняет, что у Лукашенко есть два пути: по направлению к России, либо к Польше. На объединение этих направлений надежды нет из-за крайне напряженных отношений между Москвой и Варшавой, поэтому лидер вынужден выбирать.
Моргунов полагает, что если между Россией и Белоруссией произойдет интеграция, то можно говорить о некой форме конфедерации, хотя стороны союза будут между собой неравноправны.
"Похожая конфедерация в этих краях была создана четыре с половиной века назад из Великого княжества Литовского и Польского королевства – Речь Посполитая двух народов", – говорит он в интервью "Украина.ру".
Он отметил, что в случае объединения государств возможен аналог, но с некоторой оглядкой на опыт СССР.
Сейчас, по его мнению, Лукашенко медлит с заключением договора о Союзном государстве с Россией. Внутренние протесты и внешнеполитическое давление подталкивают лидера все ближе к Москве, но пока он надеется, что если переждать, то можно будет отделаться "малыми жертвами".
"Так что степень и темп интеграции между РБ и РФ, а также качество и темп внутренних белорусских реформ сейчас в наибольшей степени зависят от того давления, которое оказывают на Лукашенко западные политики и местные протестующие", – подытожил он.
Эксперты полагают, что создание Союзного государства может помочь Белоруссии преодолеть внутренний кризис.

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