Интеграция Белоруссии с Россией вышла на финишную прямую

В Минске анонсировали скорое завершение подготовки союзнических программ по интеграции двух стран.

В белорусском кабмине сообщили, что Москва и Минск выходят на финишную прямую в согласовании союзных программ. Как отметил председатель Совмина республики Роман Головченко, на финишную прямую выходит экономическая интеграция двух стран.

На днях состоялась встреча лидеров государств в Сочи. На ней президент России Владимир Путин подчёркивал, что интеграция должна идти не спеша, в соответствии с интересами сторон.

По словам Головченко, на данный момент ведётся итоговое согласование всех без исключения союзных программ. Эти программы охватывают взаимодействие государств по финансово-экономическим вопросам.

"Мы рассчитываем на то, что работа по экономической интеграции будет завершена до конца лета, после чего подготовленные решения будут внесены президентами стран для окончательного утверждения", - указал белорусский чиновник.