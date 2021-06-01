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Интеграция Белоруссии с Россией вышла на финишную прямую
01 июня 2021, 23:30 • 97 • Политика
В Минске анонсировали скорое завершение подготовки союзнических программ по интеграции двух стран.
В белорусском кабмине сообщили, что Москва и Минск выходят на финишную прямую в согласовании союзных программ. Как отметил председатель Совмина республики Роман Головченко, на финишную прямую выходит экономическая интеграция двух стран.
На днях состоялась встреча лидеров государств в Сочи. На ней президент России Владимир Путин подчёркивал, что интеграция должна идти не спеша, в соответствии с интересами сторон.
По словам Головченко, на данный момент ведётся итоговое согласование всех без исключения союзных программ. Эти программы охватывают взаимодействие государств по финансово-экономическим вопросам.
"Мы рассчитываем на то, что работа по экономической интеграции будет завершена до конца лета, после чего подготовленные решения будут внесены президентами стран для окончательного утверждения", - указал белорусский чиновник.
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