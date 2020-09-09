Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Политика

Интеграции с Россией не будет: Лукашенко не готов "сдать" Белоруссию

09 сентября 2020, 15:10  •  259 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: /NIKOLAI PETROV / BELTA POOL / POOL
В Кремле назвали слухи об объединении двух стран "чушью"
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что интеграция республики и России в том виде, в котором она прописана в союзном договоре, уже невозможна. По его словам, выросло уже два поколения, и сегодня "уже невозможно ту интеграцию реализовать".
По данным телеграм-канала "Пул Первого", который ассоциируют с пресс-службой белорусского президента, визит Лукашенко в Мосву должен состояться на следующей неделе. В Кремле темами переговоров назвали торгово-экономические вопросы, включая реструктуризацию госдолга Беларуси перед Россией. Однако оппозиционные российские и белорусские СМИ уверяют, что Лукашенко в обмен на свою поддержку может "сдать" страну России, то есть лишить белорусов суверенитета.
В Кремле уже назвали эту версию "полной чушью". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью "Интерфаксу" заверил, что "никаких слияний, поглощений и так далее не может быть как результат визита".
На данный момент ситуация в Беларуси останется напряженной. Накануне стало известно о задержании координатора штаба конкурента Лукашенко Виктора Бабарико. Позже она нашлась в СИЗО номер один в Минске. Позже стало известно и об аресте юриста Илья Салея. На улицах продолжаются протесты, идут задержания, на предприятиях продолжаются забастовки. По подсчетам РБК, доля белорусских заводов с бастовавшими работниками превысила 25% ВВП, что несомненно отразится на экономике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



259
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источник консилиума
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего задело Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
04 сентября 2020, 16:55
"Русские убедительно попросили": Офицер предостерегал американцев от "шуток" в Сирии. Не услышали
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
07 сентября 2020, 09:05
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.