Инструменты войны: в Госдуме прокомментировали намерение Байдена перебросить войска в Восточную Европу

Президент США Джо Байден заявил о намерении в ближайшее время перебросить военнослужащих в Восточную Европу. В Госдуме заметили, что подобные заявления являются продолжением информационной войны, призванной продемонстрировать, что американцы якобы всерьёз обеспокоены так называемой российской агрессией против Украины. Действия США, добавили в нижней палате, способствуют продолжению нагнетания напряжённости на европейском континенте. При этом в посольстве России в США заметили, что передача Вашингтоном вооружений Киеву фактически подталкивает украинские власти к авантюрам против жителей Донбасса.

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время перебросить войска в Восточную Европу. Отвечая на вопрос журналистов, когда это произойдёт, глава Белого дома ответил: «В ближайшее время».

Он добавил, что в регион будет направлено небольшое количество военнослужащих.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американская сторона пока не перемещала войска, но привела их в состояние повышенной готовности. Он также заявил, что военнослужащие США не станут принимать участие в боевых действиях на украинской территории.

«Президент дал чётко понять, что не планирует направлять войска на Украину для участия в боевых операциях», — цитирует его РИА Новости.

При этом Ллойд заявил, что в Пентагоне не считают, что российские власти приняли окончательное решение использовать вооружённые силы против Украины, однако высказался, что у президента Владимира Путина якобы «есть такая возможность».

«И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий», — приводит слова Ллойда ТАСС.

AFP

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Депутат Госдумы Олег Морозов в разговоре с RT отметил, что заявления американской стороны являются продолжением информационной войны.

«Ведь вопрос не в том, сколько тысяч солдат отправят, потому что в случае реального конфликта между Россией и Украиной эти 5-8-10 тыс. американских или натовских дополнительных военнослужащих не решают ничего. Совершенно понятно, что это инструмент давления, инструмент той же пропагандистской войны, показывающий, что якобы американцы действительно всерьёз обеспокоены так называемой российской агрессией, что действительно есть какие-то поиски способа контригры в случае этой «агрессии», что это якобы реальная военная помощь Украине», — подчеркнул он.

При этом он напомнил, что США и НАТО уже заявляли о том, что «никто воевать за Украину не станет».

«Поэтому ничего хорошего в этом нет, это продолжение нагнетания напряжённости на европейском континенте», — заметил он.

При этом в посольстве России в США заметили, что передача Вашингтоном вооружений Киеву фактически подталкивает украинские власти к авантюрам против жителей Донбасса.

«Американские власти изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Накануне на Украину прибыл очередной борт с 81 т боеприпасов из Соединённых Штатов.

«На следующей неделе ждём следующих самолётов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины», — заявил в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что среди союзников по альянсу есть разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину. Однако отметил при этом, что НАТО уже оказывает государству политическую и практическую помощь, помогает Киеву модернизировать свои оборонные учреждения, бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT высказал мнение, что США в том числе используют «российскую угрозу» в интересах собственной экономики.

«Экономика США предполагает очень большую роль ВПК — он должен быть загружен. Если нет расходов на поддержание каких-то групп военнослужащих, их передвижение, то экономика терпит ущерб. До этого важнейшим направлением военных расходов США была борьба с терроризмом, теперь нужно искать новые предлоги… И вот сейчас «российская угроза» стала главным объяснением, в данном случае предлогом становится Украина», — высказался эксперт.

«Вторжение» на Украину

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном военном «вторжении» России на Украину. Москва неоднократно подчёркивала абсурдность подобных обвинений.

«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно любые перемещения Вооружённых сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям заявил, что на Западе сейчас истерично развивают тему якобы существующей угрозы Украине со стороны РФ. Министр подчёркивал, что Москва не хочет войны.

«Если это зависит от Российской Федерации — войны не будет. Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. И киевский режим не контролирует огромные количества военнослужащих», — пояснил он.

20 января в ходе пресс-брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что тиражированием спекуляций на эту тему занимаются также украинские и западные СМИ.

«Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — сказала Захарова.