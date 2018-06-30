«Инструменты постправды»: зачем ЕС требует от России признать вину в крушении малайзийского Boeing

Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за катастрофу Boeing рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Такое заявление содержится в резолюции лидеров стран ЕС, принятой по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Также в документе от Москвы требуют сотрудничать со следствием. Однако российские власти неоднократно обвиняли международную Совместную следственную группу в игнорировании материалов, предоставляемых РФ. Эксперты отмечают, что антироссийский пассаж призван продемонстрировать единство стран ЕС в области внешней политики на фоне внутриевропейских противоречий по миграционному вопросу.

Лидеры стран Евросоюза призвали Россию признать ответственность за произошедшую в 2014 году катастрофу над Донбассом самолёта Boeing рейса MH17, направлявшегося из Нидерландов в Малайзию. Такое заявление содержится в резолюции, опубликованной на сайте Европейского совета по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.



«Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке Резолюции Совета Безопасности ООН 2166 по крушению рейса MH17. Совет призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и всесторонне сотрудничать (с расследованием) в установлении истины, осуществлении правосудия и привлечении виновных к ответственности», — говорится в документе.

Эти несколько строк — единственное место в резолюции, где упоминается катастрофа июля 2014 года, унёсшая жизни 298 человек.

Пункт вынесен в раздел «Другие вопросы» вместе с заявлениями в поддержку переименования Македонии, решениями по расширению и ассоциации ЕС и позицией по вопросу реформирования финансовой системы Евросоюза.

«Я думаю, что это требование одного из участников саммита, и, чтобы не раскалывать ЕС при множестве разногласий по другим вопросам, его включили в резолюцию по остаточному принципу, — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов. — Это попытка сохранить единство перед лицом внешнего врага. И этот враг — совсем не Россия».

По данным СМИ, на продолжавшихся 10 часов переговорах на саммите Евросоюза 28 июня главным камнем преткновения стал вопрос миграции. Компромиссный вариант был принят после долгих прений, на которых итальянский премьер Джузеппе Конте угрожал наложить вето на подготовленный ранее пакет мер. Страны ЕС также выступили против введённых ранее США тарифов на европейские товары. 29 июня ЕС предстоят непростые дебаты по брекситу. А 11—12 июля лидеров большинства стран Евросоюза ожидают переговоры с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе.

Ангела Меркель на саммите ЕС 28 июня 2018 года

© Ludovic MARIN / AFP

«Евросоюзу нужны общие точки соприкосновения в преддверии встречи с Трампом, одна из них — антироссийский, проукраинский вектор, — отметил Асафов. — Поэтому все призывы «признать свою вину» имеют исключительно церемониальный характер и рассчитаны на то, чтобы собрать вместе распадающийся механизм ЕС».

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, на фоне отсутствия блоковой дисциплины внутри как НАТО, так и ЕС, нужно в очередной раз вбросить в информационное пространство тезис, что Россия виновна в крушении малайзийского Boeing.

«В глазах европейской бюрократии антироссийская риторика является той скрепой, которой можно объединить распадающийся Европейский союз», — отметил в интервью RT Данюк.

Идеологическая заданность

24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа (ССГ) — орган, созданный в 2014 году из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины для расследования обстоятельств катастрофы Boeing рейса MH17, — опубликовала промежуточный доклад о ходе следствия. В нём ответственность за трагедию перекладывалась на Россию. Якобы ракета, которой был сбит самолёт, была завезена из-под Курска. Результаты следствия совпали с выводами, ранее сделанными британским порталом Bellingcat на основании информации, размещённой в открытых источниках, прежде всего социальных сетях.

25 мая правительства Нидерландов и Австралии заявили, что считают Россию ответственной за уничтожение Boeing, а нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок осмелился даже требовать от России компенсацию.

Парламент Нидерландов

Reuters

© Paul Vreeker/United Photos

В тот же день с призывом к Москве признать свою ответственность за крушение обратился и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Не остались в стороне и Соединённые Штаты. Представитель Госдепа Хезер Науэрт практически сразу, как были оглашены результаты промежуточного расследования ССГ, заявила, что они подтверждают позицию, которой придерживались в Вашингтоне изначально: в катастрофе виновата Россия.

Москва, в свою очередь, опровергает обвинения в какой-либо причастности к уничтожению малайзийского Boeing. Однако, как отметила 25 мая российская коллега Науэрт Мария Захарова, следствие отказывается рассматривать предоставленные Россией материалы.

«Тот факт, что ССГ обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьёз рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь ещё раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных», — отметила официальный представитель российского МИД.

Так, ещё в октябре 2016-го Москва передала ССГ данные первичной радиолокации, опровергающие данные о пуске ракеты, сбившей Boeing, из района, контролировавшегося ополченцами, но их так и не приняли к сведению.

25 мая, выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума, президент России Владимир Путин отметил, что в деятельности ССГ «нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов».

«И не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — подчеркнул российский президент.

В связи с этим экспертам непонятен призыв ЕС к России «всесторонне сотрудничать» со следствием — ведь ранее само следствие игнорировало данные и материалы, предоставлявшиеся Москвой.

«Наши специалисты, которые по всем вопросам компетентнее украинских, в этом расследовании участия не принимают, и оно носит сугубо ангажированный антироссийский характер», — отмечает Данюк.

Особое мнение

Однако не все страны, которые затронула трагедия, согласны с обвинениями в адрес России. Особую позицию заняло руководство Малайзии, авиалиниям которой и принадлежал сбитый в июне 2014 года Boeing. Как заявил 31 мая 2018 года министр транспорта Малайзии Энтони Лок, «нельзя просто взять и показать пальцем на Россию».

«Нет доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (ССГ)», — утверждает чиновник.

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок

globallookpress.com

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Как ранее отметил в интервью RT эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Виталий Бордунов, согласно нормам международного права (статье 26 и приложению 13 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года), именно Малайзия и должна была играть ведущую роль в расследовании авиакатастрофы, а не Нидерланды. Ранее сомнения в обоснованности обвинения в адрес России выражал министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

В самих Нидерландах относительно роли России в деле сбитого Boeing также нет единодушия. В частности, в конце мая депутаты фракций «Партия свободы» и «Форум за демократию» выступили за то, чтобы привлечь к ответственности Украину, над территорией которой произошла авиакатастрофа. Однако 6 июня это предложение было отклонено законодательным собранием страны.

Об особой позиции ССГ в отношении Киева неоднократно заявляли и представители России. Так, по словам Марии Захаровой, отсутствие запросов к украинской стороне о передаче радиолокационных данных и действиях диспетчеров, а также игнорирование факта, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий, говорит о предвзятости следствия.

По мнению Данюка, ситуация с расследованием крушения MH17 демонстрирует, что оно с самого начала было инструментом информационной войны против Москвы.

«В ход идут инструменты постправды: громкие заголовки, вбросы, обвинения, но конкретные факты игнорируются, чтобы Россию попытаться выставить в неблагоприятном свете, — подчёркивает политолог. — Украина же, которая является главным виновником этой трагедии, поскольку она не закрыла воздушное пространство, не становится объектом критики ЕС».

Царица доказательств

По словам Асафова, желание западных стран получить от России признание в уничтожении рейса MH17 ещё до окончания следствия, основываясь на сомнительных данных, говорит об отсутствии реальных доказательств какой-либо причастности Москвы к катастрофе.

«Сталинскому прокурору Вышинскому приписывается фраза «Признание — царица доказательств». Видимо, европейские коллеги хорошо усвоили его уроки и пытаются выбить из России признание, потому что доказательств нет, и очевидно, что не будет», — отмечает Асафов.

По его словам, обвинения в адрес России по делу MH17 будут выдвигаться и в дальнейшем — из-за политических причин.

По мнению Данюка, в подобном поведении Запада нет ничего удивительного. Похожие примеры уже были в недавнем прошлом и обязательно повторятся в будущем.

«Можно вспомнить дело Скрипаля, когда до объявления официальных результатов расследования шли обвинения в адрес России», — подчёркивает эксперт.

Данюк напомнил, что даже заявление британской химической лаборатории в Портон-Дауне, что они не могут представить доказательств, изобличающих Москву, «не остановило маховик антироссийской пропаганды».