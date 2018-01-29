Инструментальное соло пианиста Трифонова удостоили премией "Грэмми"

• 93 • В мире

Российский пианист Даниил Трифонов получил награду от академии звукозаписи США за свой альбом "Transcendental".

Российский пианист Даниил Трифонов завоевал "Грэмми". Награду от академии звукозаписи США он завоевал за альбом "Transcendental". Исполнение 26-летнего музыканта было признано лучшим в категории "лучшее инструментальное соло".

Российский пианист обошел своих соперников - музыканта из США Мюррея Перайю, британца Стивена Иссерлиса, Марию Леттберг, а также представителя ФРГ Франка Петера Циммермана.

Церемония награждения престижнейшей музыкальной премии проходит в Нью-Йорке. Имена лауреатов 60-й юбилейной церемонии стали известны за несколько часов до награждения.

Отметим, что на "Грэмми" также был представлен в категории "лучший классический сольный альбом" был посмертно российский оперный певец Дмитрий Хворостовский за диск "Свиридов: Отчалившая Русь". Однако в этой категории победила оперная певица Барбара Ханниган из Канады.