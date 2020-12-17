«Инструмент внутриполитической борьбы»: зачем Вашингтон продолжает обвинять Москву в кибератаках против США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «постоянно и последовательно» задействует киберсредства против Вашингтона. Об этом он сообщил, комментируя информацию СМИ о кибератаках на американские институты со стороны хакеров, якобы действовавших по распоряжению российских властей. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения. Эксперты отмечают, что Вашингтон традиционно не предоставил никаких доказательств. Аналитики считают, что «тенденция винить во всех грехах» Москву не прекратится и с приходом к власти в США Джо Байдена.

Россия «постоянно и последовательно» использует киберсредства против Соединённых Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиошоу Бена Шапиро, комментируя информацию СМИ о кибератаках на американские институты со стороны хакеров, якобы «действовавших по распоряжению российских властей».

«Подобное происходит постоянно. Россия последовательно использует киберсредства против США. Шесть лет я проработал в Конгрессе, а теперь ещё четыре года — в администрации, и с этим сталкиваюсь постоянно», — отметил Помпео.

Кроме того, он в очередной раз обвинил РФ во вмешательстве в американские выборы.

«Они (русские. — RT) пытались вмешаться в наши выборы в 2008, 2012, 2016 годах. Стоит признать, в 2020 году мы добились большего успеха, дав им отпор. Это настоящий вызов. Мы заставляем русских расплачиваться и призываем их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но это настоящий вызов», — сказал госсекретарь.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что «хакеры, предположительно работающие на Россию, отслеживают трафик внутренней электронной почты в Министерствах финансов и торговли США».

«Источники опасаются, что взломы, о которых известно на данный момент, могут оказаться лишь верхушкой айсберга», — сообщает агентство.

По его данным, масштабы взлома настолько серьёзны, что 12 декабря была проведена встреча Совета национальной безопасности Соединённых Штатов.

Как написала газета Washington Post также со ссылкой на источники, «хакеры, действующие по распоряжению российских властей, взломали компьютерные системы министерств финансов и торговли США, а также других американских правительственных ведомств в рамках глобальной многомесячной шпионской кампании». В материале издания также утверждается, что «группа российских хакеров, известная как APT29, или Cozy Bear, входит в состав Службы внешней разведки (СВР) России».

Стоит отметить, что ни в одной из этих статей доказательства не приводятся.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен досрочно вернулся в Вашингтон из рабочего турне, чтобы разобраться в ситуации вокруг кибератак против американских федеральных институтов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на США, заявил журналистам, что Россия к этому не причастна.

«Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. И в очередной раз хочу напомнить, что именно президент Путин предложил американской стороне согласовать и заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и информационной безопасности. Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклик в США», — сообщил Песков.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

AFP

© Nicholas Kamm

На сообщения американских СМИ отреагировало и посольство России в США, назвав обвинения в адрес РФ безосновательными.

«Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», — говорится в сообщении ведомства.

На регулярной основе

Стоит отметить, что Соединённые Штаты регулярно обвиняют Россию в кибератаках на инфраструктуру США, при этом не предоставляя доказательств.

В ноябре Исследовательская служба американского конгресса подготовила доклад о деятельности российской военной разведки, в котором Главное управление Генштаба ВС России (более известное под названием Главное разведывательное управление — ГРУ) обвиняется в том числе в «масштабных кибероперациях».

«Эти операции зачастую проводятся агрессивно и дерзко, что ведёт к огласке и выявлению ответственности ГРУ», — отмечается в документе, с которым ознакомился RT.

Уточняется, что для достижения целей внешней политики РФ якобы организовывались атаки, направленные на иностранные электросети, банковский сектор, госучреждения и спортивные мероприятия.

В конце октября Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры США (CISA) и ФБР обнародовали совместное заявление, в котором утверждается, что якобы финансируемые Россией хакеры провели несколько кибератак, которые были направленны на системы различных уровней власти в Америке.

«Этот субъект (хакерская группа. — RT) совершил целенаправленные атаки на десятки сетей государственных органов разного уровня и на авиационные сети, предпринял попытки вторжения в несколько организаций разного уровня, успешно атаковал сетевую инфраструктуру и по состоянию на 1 октября 2020 года завладел данными по крайней мере с двух пострадавших серверов», — говорится в сообщении американских ведомств.

Как уточняется, эта хакерская группа может осуществлять попытки взлома американских систем, в том числе чтобы повлиять на политику Вашингтона и делегитимизировать государственные учреждения Соединённых Штатов.

В том же месяце Майк Помпео назвал Россию «одним из крупнейших вредителей в глобальном интернете» и призвал Москву «положить конец этому безответственному поведению». Об этом говорится в его официальном заявлении, размещённом на сайте Госдепа США.

«Подобная кибердеятельность свидетельствует о полном игнорировании принципов общественной безопасности и международной стабильности», — отметил Помпео.

Напомним, Москва неоднократно отрицала подобного рода обвинения.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Jacquelyn Martin

«По принципу хайли лайкли»

Как отметил политолог Александр Асафов в комментарии RT, действующая администрация, которой вскоре придётся уйти, сейчас так активно развивает тему мнимых кибератак со стороны России, чтобы осложнить приход Байдена к власти.

«Действующее руководство США хочет показать, что атаки со стороны России шли постоянно и продолжают идти. Но во время срока полномочий Трампа их удавалось успешно отбивать, в том числе при помощи работы спецслужб, а после инаугурации Байдена американское общество окажется беззащитным перед угрозой. Кроме того, это повод, чтобы в дальнейшем обвинять будущую администрацию Байдена в неспособности противостоять ключевым вызовам», — пояснил эксперт.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, в свою очередь, что «антироссийская риторика по теме пресловутого вмешательства РФ и вымышленных кибератак с её стороны в Соединённых Штатах стала уже традиционной».

«Такие тезисы можно услышать практически каждый день из уст рядовых политиков, представителей правящих кругов страны, а также увидеть в материалах СМИ», — сообщил эксперт в беседе с RT.

Похожей позиции придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Эксперт подчеркнул, что при всей частоте подобных обвинения в адрес России американские власти не спешат предоставлять какие бы то ни было доказательства.

«Ведь их просто нет. Выходит, что Вашингтон регулярно приписывает России хакерские атаки на США по принципу «хайли лайкли», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Блохин, в свою очередь, констатировал, что тему вмешательства РФ и кибератак с её стороны «намеренно раскручивают как республиканцы, так и демократы».

«Подобные обвинения звучат почти с одинаковой интенсивностью вне зависимости от того, представитель какой из двух партий находится у власти. Тезисы демократов и республиканцев во многом схожи. Отличие лишь в том, что представители Демпартии традиционно заявляют о глобальном вреде действий Москвы для США, республиканцы же сообщают о случаях локального вмешательства, которые не способны в значительной степени нанести ущерб Соединённым Штатам и которые им удалось пресечь», — сказал аналитик.

Блохин отметил, что во время президентства Дональда Трампа «демократы использовали эту тему сугубо как инструмент внутриполитической борьбы, чтобы дискредитировать главу Белого дома».

«Республиканцы же на протяжении этого периода за счёт таких пассажей хотели добиться консолидации нации, учитывая, что страну в последнее время настигла масса проблем, включая пандемию коронавируса, массовые протесты на расовой почве и экономические проблемы. Задачей представителей Республиканской партии было перевести стрелки на внешнего врага, на внешнюю угрозу. Ещё одна причина — необходимость обосновать увеличение трат на кибербезопасность», — заявил эксперт.

Большая печать США

Reuters

© Carlo Allegri

Блохин спрогнозировал, что с приходом Байдена к власти «США продолжат обвинять Россию в кибератаках и пресловутом вмешательстве».

«Естественно, новый глава Белого дома будет заявлять, что попытки «украсть выборы» со стороны Москвы были, но они не увенчались успехом», — заявил аналитик.

Батюк также считает, что «тенденция винить Россию во всех грехах, в том числе в киберпространстве, будет продолжена администрацией Байдена».

«В обозримой перспективе американские партнёры будут и дальше всячески педалировать эту тему», — заключил эксперт.