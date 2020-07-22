«Инструмент внешней политики»: палата представителей США одобрила оборонный бюджет с санкциями против России

Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где содержатся поправки об усилении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Также в нём предусмотрено выделение военной помощи Украине, средства на сдерживание России в Европе и целый ряд других инициатив. В Белом доме сообщили, что Дональд Трамп наложит на проект вето, если из документа не уберут ряд положений, ограничивающих его действия. Эксперты отмечают, что оборонный бюджет США превратился в очередной инструмент внешней политики для американского истеблишмента.

Палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета — Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) 2021 финансового года на сумму $740,5 млрд, который включает в себя целый ряд антироссийских мер. За принятие проекта проголосовали 295 конгрессменов, против — 125.

В проекте содержатся поправки, направленные на усиление санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Если проект бюджета будет принят в нынешнем виде, новые санкции будут введены против лиц и компаний, которые продают, арендуют или в другой форме предоставляют суда, которые участвуют в строительстве российского трубопровода.

Напомним, что санкционное давление против российских газопроводов является крайне непопулярной мерой в Европе. Так, 17 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны Соединённых Штатов в отношении газопровода «Северный поток — 2», поскольку такие меры противоречат международному праву.

Кроме того, поправки к проекту оборонного бюджета предполагают выделение $3,789 млрд на «сдерживание» России в Европе в рамках Европейской инициативы сдерживания (EDI).

Европейская инициатива сдерживания представляет собой программу по усилению американского военного присутствия в Европе. Она была запущена администрацией Барака Обамы в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооружённого конфликта на востоке Украины.

EDI предусматривает постоянное присутствие вооружённых сил США в Европе на ротационной основе посредством проведения учений и связанного с ними размещения вооружений.

Также поправками к оборонному бюджету предусматривается выделение военной помощи Украине в размере $250 млн, при этом из них только $50 млн могут быть использованы для поставок летального вооружения.

Поправками оговаривается и понижение уровня военного сотрудничества между США и Россией, исключая случаи направленные на предотвращение конфликтов.

Кроме России, в бюджете конгресса предусмотрено и выделение средств на сдерживание Китая. Так, на укрепление положения США в Тихоокеанском регионе предлагается направить $3,6 млрд.

Внутренние разногласия

В поправках к оборонному бюджету США на 2021 финансовый год также содержится целый ряд положений, направленных против последних инициатив администрации Дональда Трампа.

Так, в принятом палатой представителей законопроекте предлагается запретить администрации Трампа сокращать численность американских военных контингентов в Германии и Афганистане. Кроме того, в нём есть поправка о запрете финансирования ядерных испытаний, которые хотела возродить нынешняя администрация.

Reuters

© Leah Millis

Конгрессмены включили в оборонный бюджет запрет на использование средств, выделяемых Пентагону, на строительство стены на границе с Мексикой — многолетнего плана Трампа по борьбе с притоком в США нелегальных иммигрантов из стран Центральной и Южной Америки.

После принятия палатой представителей проект оборонного бюджета должен пройти согласование в верхней палате конгресса США — сенате, которая представит свою версию документа с новым набором поправок.

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп наложит вето на законопроект, если из него не будет убрана поправка, предписывающая переименование американских военных баз, названных в честь лидеров и полководцев Конфедерации.

Этот вопрос также был поднят в США на фоне массовых акций протеста — демократы и другие политики утверждают, что подобные названия являются проявлением «расизма».

Белый дом также выразил несогласие c другими положениями, ограничивающими инициативы Дональда Трампа.

В свою очередь представитель Пентагона выразил надежду на то, что конгресс США и Белый дом преодолеют свои разногласия, учитывая особую важность такого вопроса, как согласование оборонного бюджета.

Старая логика

Новые положения о санкциях против России говорят о том, что оборонный бюджет США по сути стал ещё одним «инструментом внешней политики», который продвигает американский истеблишмент, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Сегодня вместо того, чтобы быть менее расточительными, рассчитывать, сколько стоит та или иная инициатива, конгрессмены выделяют больше средств на внешнюю политику. Этот проект оборонного бюджета, по сути, направлен как против потенциальных противников в лице России, так и своих партнёров по НАТО. Возникает ощущение, что он принимается от безысходности», — отметил эксперт.

Этот проект демонстрирует, что американская элита не сделала никаких выводов о том, как надо тратить средства, подчеркнул Константин Блохин.

«Продолжается логика предыдущих администраций, что Америка — колосс, который шагает победоносным маршем по миру и не прислушивается к мнению других. Однако сегодня всё изменилось, прошло время для использования топора в международных делах. Уже было достаточно примеров, которые показали, что американское лидерство сокращается, поэтому необходимо минимизировать траты, чтобы сделать Америку более конкурентоспособной, эффективной. Внешняя политика, подкреплённая военным бюджетом, должна быть более гибкой, но мы до сих пор слышим имперское эхо», — отметил политолог.

Константин Блохин подчеркнул, что Трамп может наложить вето на законопроект, но оно может быть преодолено двумя третями голосов конгресса, после чего документ поступит в сенат.

В свою очередь политолог Александр Асафов считает, что Трамп не будет чрезмерно противится положениям бюджета, так как в его задачу входит его последовательное увеличение.

«Задача Трампа — увеличивать военный бюджет. Поэтому я не думаю, что он станет накладывать вето, а напротив — расширит его, чтобы в очередной раз побить рекорд по цифрам и в эти дополнительные статьи включить свои интересы, будь то достройка стены на границе или другие задачи», — отметил эксперт.