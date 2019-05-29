«Инструмент в российско-американских отношениях»: как США намерены работать с новым руководством Украины

С новой украинской властью США будут реализовывать ту же повестку, что и с предыдущим руководством страны. Об этом заявил спецпредставитель по Украине Курт Волкер. Он также отметил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие и военную технику. В то же время дипломат подчеркнул, что готов к контактам с Москвой по вопросу конфликта в Донбассе. По мнению экспертов, Волкер в первую очередь стремился напомнить Владимиру Зеленскому о том, что Украина сильно зависит от Соединённых Штатов и не сможет проводить независимую политику, оставаясь инструментом давления на Россию.

28 мая спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провёл в Вашингтоне брифинг для журналистов, в ходе которого обозначил позицию Соединённых Штатов по работе с новыми властями страны — президентом Владимиром Зеленским и его кабинетом.

По словам Волкера, США вместе с новым руководством Украины продолжат реализовывать ту же повестку, которая проводилась во время работы с администрацией Петра Порошенко. При этом спецпредставитель заявил, что бывший президент проделал «отличную работу» в сфере реформирования украинской государственности.

Однако США продолжат поддерживать «демократию, свободные и справедливые выборы» на Украине, поэтому уважают право украинского народа выбирать своих лидеров самостоятельно.

«И так же, как мы очень тесно работали с предыдущим президентом и правительством Украины, мы намерены работать очень тесно с президентом Зеленским и его командой над продвижением той же самой повестки дня, нацеленной на реформы, прогресс и развитие Украины», — заявил Волкер.

При этом американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон не давал Зеленскому советов по поводу назначений на ключевые должности.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, заявление спецпредставителя США по Украине напрямую адресовано новому президенту Зеленскому и его администрации. Его цель — напомнить о роли Соединённых Штатов в украинской и международной политике в целом.

«Заявление Курта Волкера направлено на то, чтобы освежить присутствие США на Украине, напомнить новым украинским властям, что США не собираются ослаблять своей деятельности и будут продолжать использовать Украину как инструмент в российско-американских отношениях», — отметил политолог в беседе с RT.

При этом, как считает Оленченко, подобные заявления демонстрируют неуверенность США в том, что им удалось закрепить своё присутствие на Украине.

«Малейший толчок, и они могут остаться не у дел, поэтому и напоминают украинскому руководству, что заинтересованы в том, чтобы своё присутствие сохранить», — добавил эксперт.

Поставки вооружения

В ходе брифинга Волкер заявил и о том, что США продолжат поставлять Украине вооружение и военную технику, а также проводить консультации по поводу того, какие виды оружия необходимы украинским военным. По его словам, данная позиция вписывается в рамки «нормального взаимодействия со страной, развивающей свои оборонные возможности».

Президент Украины Владимир Зеленский с визитом в Донбассе

«Украина, как и любая другая страна мира, имеет право на самооборону... Соединённые Штаты готовы работать с Украиной точно так же, как и с другими странами мира, поддерживая их легитимные потребности в обеспечении обороны», — заявил американский дипломат.

Напомним, 23 мая сенат США предложил выделить $300 млн на военную помощь Украине из средств американского оборонного бюджета на 2020 год (на 2019 год было принято решение выделить $250 млн). Из них $100 млн предназначены исключительно для поставок летального вооружения. Кроме того, сенаторы хотят расширить круг категорий помощи в сфере безопасности, поставляя средства береговой обороны и противокорабельные ракеты.

При этом в конце 2018 года ВСУ получили от США 37 пусковых установок Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн. Как неоднократно утверждали в Вашингтоне, поставка противотанковых комплексов ВСУ является ответной мерой на «оккупацию части Восточной Украины» и якобы отказ Москвы предпринимать усилия для прекращения вооружённого конфликта. При этом Волкер тогда подчёркивал, что Javelin передаются Киеву с условием, что они не могут быть применены на линии разграничения в зоне конфликта в Донбассе.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины, и предостерегала США и другие страны Запада от поставок оружия Киеву. Российские дипломаты отмечали, что снабжение ВСУ новыми видами вооружения приводит к эскалации внутреннего конфликта с непризнанными республиками Донбасса.

Приоритет в отношениях

В ходе брифинга Курт Волкер также заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о ситуации на Украине как один из приоритетных в контексте отношений с Россией.

«Да, я хотел бы осуществить контакты с Россией в ближайшем будущем. Но в данный момент я не знаю, в какой форме это будет», — заявил Волкер журналистам.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По его словам, встреча с представителями России может пройти после парламентских выборов на Украине, которые состоятся осенью. Стоит отметить, что с 2017 года Волкер несколько раз встречался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, однако добиться прогресса в урегулировании конфликта им не удалось — Москва неоднократно критиковала позиции Волкера и называла их неконструктивными.

Кроме прямых контактов с Россией, американский дипломат также не исключил проведения встречи «нормандской четвёрки».

«Что касается нормандского формата, то это находится в компетенции Германии и Франции. Они обсуждали встречу в нормандском формате, возможно, в июле, но точных дат пока нет. И это потребует согласия и Украины, и России», — сказал он.

В международном комитете Совета Федерации к заявлению Волкера отнеслись скептически.

«У господина Волкера временной интервал, когда он мог предлагать самые разные варианты общения, контактов, обсуждения любых тем, теряется в арифметической прогрессии. Поэтому трудно сказать, что именно он собирается обсуждать. Но мы всегда в таких случаях говорили, что рады протянутой руке, готовы обсуждать все темы, если они направлены на решение одной главной задачи — выполнение Минских соглашений, прекращение боевых действий на востоке Украины», — отметил в беседе с RT сенатор Олег Морозов.

По словам Оленченко, во время правления Порошенко Волкер всё время выдвигал нереализуемые идеи для решения вопроса на востоке Украины.

«США уклоняются от того, чтобы поддержать минские договорённости, и предлагают свои варианты, которые только обостряли бы отношения между Россией и Украиной», — сказал эксперт.

«Нужна политическая воля»

По мнению экс-советника президента Украины Леонида Кучмы политолога Олега Соскина, для США Россия является серьёзным препятствием в вопросе усиления американских позиций на мировой арене, поэтому им нужен ещё один региональный союзник, который был бы способен сдерживать РФ в военно-политической сфере в Восточной Европе.

«Вашингтон хочет ослабить Москву, чтобы она не могла под боком США действовать в Латинской и Центральной Америке. По этой причине они будут усиливать Украину. При этом Зеленский не сможет проводить независимую от Вашингтона политику, потому что Украина сегодня находится на грани дефолта, и Волкер напоминает ему об этом», — пояснил Соскин в беседе с RT.

В свою очередь, Владимир Оленченко считает, что Вашингтону трудно будет усилить своё влияние на Украину, так как население страны тянется к Западу, но не к США, а к Евросоюзу.

«Украинцам не очень приятно быть инструментом в руках американских политиков. Американцам будет трудно, ведь даже когда у них было полностью податливое руководство в лице Порошенко, они не смогли радикально продвинуться в наращивании своего присутствия», — считает эксперт.

По его мнению, для Зеленского существует два варианта: либо он сможет себя показать политическим деятелем, способным разрешить конфликт, либо начнёт повторять те же шаги и заявления, которые делал его предшественник.