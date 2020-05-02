«Инструмент точной настройки»: Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

Власти Москвы готовы в случае необходимости ужесточить действующие ограничительные меры, если ситуация с распространением COVID-19 будет усугубляться. По словам мэра столицы Сергея Собянина, речь, в частности, идёт о возможном уменьшении количества выдаваемых цифровых пропусков для передвижения по городу и усилении контроля за работой системы. Вместе с тем градоначальник не исключил смягчения ограничений, если к середине мая ситуация стабилизируется. Согласно последним данным, за минувшие сутки в 83 регионах России зарегистрировано 9623 новых случая заболевания COVID-19 (5358 из них — в Москве). Это самый высокий показатель суточной заболеваемости за всё время с начала эпидемии в стране, причём число инфицированных растёт третий день подряд.

Московские власти готовы в случае необходимости ужесточить действующий режим ограничений в городе, если того потребует ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в фильме «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия 1».

Речь, в частности, идёт о возможном сокращении объёма выдачи цифровых пропусков. Собянин назвал эту систему «инструментом более точной настройки», при помощи которого можно снизить количество людей на улицах.

«Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объём выдачи цифровых пропусков, ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок. Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением об ужесточении этих мер», — пояснил мэр.

Вместе с тем в эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что не исключено и смягчение ограничений, если в ближайшее время ситуация стабилизируется.

«Если мы увидим к середине мая, через две недели, что всё-таки нагрузка спадает и у нас появляется запас прочности для того, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с COVID-19, тогда можно подумать и о мерах послабления», — сказал мэр.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 9623 новых случая инфицирования COVID-19. Это наиболее высокий показатель суточной заболеваемости за всё время с начала эпидемии в стране. Среди новых пациентов 46,6% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

За день до этого заболевание было диагностировано у 7933 россиян, ещё за сутки до этого — у 7099 человек. Согласно последним данным, в России общее число случаев заражения COVID-19 достигло 124 054, заболевшие есть во всех регионах страны.

За время эпидемии в России выздоровели 15 013 человек (12,1%), 1793 из них — за последние сутки. От осложнений, возникших на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 1222 человека (0,99%). За 24 часа умерли 57 человек.

Москва лидирует по количеству новых случаев COVID-19. За сутки в столице выявили 5358 новых заболевших. Накануне в городе подтвердили 3561 случай инфицирования, за день до этого — 3093. Всего в столице с начала эпидемии диагноз поставлен 62 658 человекам, их них 55 589 болеют в настоящее время.

Рост показателя заболеваемости в московском оперативном штабе связали с увеличением объёма и скорости тестирования на коронавирус.

«Количество проводимых в Москве исследований на коронавирус увеличилось в два раза, силами всех лабораторий проводится более 40 тыс. анализов в день», — говорится в сообщении штаба.

Также отмечается, что в столице теперь насчитывается 14 референс-центров, занимающихся подтверждением положительных результатов на коронавирус.

«Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение числа заболевших», — уточняется в сообщении.

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Пик заболеваемости и стабилизация ситуации

В Министерстве здравоохранения РФ констатировали: «В настоящее время нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности». Отмечается, что вирус продолжает активно распространяться и сохраняется высокая вероятность заражения.

По словам замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Чуланова, рост числа новых случаев заболевания может быть следствием нарушения режима самоизоляции.

«В настоящее время основной и наиболее эффективной мерой по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции является строгое соблюдение режима самоизоляции», — сказал специалист.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время. По словам министра, нужно «построить целую систему, которая позволит вновь не получить подъёма заболевания».

Выступившая в эфире «России 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась на тему передачи заболевания. Она подчеркнула, что коронавирус может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путём, однако исключить возможность его попадания в организм с едой и водой нельзя.

«(Возможность распространения вируса. — RT) с продуктами питания или с водой — вопрос дискутабельный. Но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берётся», — сказала Попова.

Руководитель Роспотребнадзора также напомнила о необходимости обрабатывать дезинфектором гаджеты и рабочие поверхности, чтобы вирус не смог попасть в организм через руки. Она уточнила, что, согласно проведённым исследованиям, вирус может сохраняться на предметах до 72 часов.

«В домашних условиях избавиться от вируса можно, используя что-то горячее... можно проглаживанием — это давно известный способ избавиться от любого вируса», — добавила Попова.

Европейский сценарий

Мэр Москвы Сергей Собянин также высказал мнение, что вирус в России распространяется по европейскому сценарию, а не по китайскому варианту. Градоначальник рассказал, что за прошедшие месяц-полтора из-за границы в Россию вернулись больше 1 млн человек. По оценкам Собянина, из них около 120 тыс. — москвичи.

«Из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регион. На мой взгляд, китайский вариант уже невозможен, мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны и надо просто бороться, сглаживая пики», — сказал мэр.

Отвечая на вопрос о возможных сроках прохождения пика заболеваемости в Москве, градоначальник выразил надежду, что этот момент не наступит вовсе, поскольку подобный сценарий, по его словам, означает заражение более половины жителей города.

«Когда у нас этот пик будет? Дай бог, чтобы никогда не был вообще... Чтобы пик прошёл, нужно, чтобы 60% населения заразилось, для Москвы это почти 7 млн человек, зачем такие пики нам проходить? Может, нам проще уже выдержать этот напор, дождаться, когда будут производиться вакцины, и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей», — добавил Собянин.