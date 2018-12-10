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«Инструмент сдерживания НАТО»: как идёт модернизация морской авиации РФ

10 декабря 2018, 21:25  •  100 • В России
Морская авиация ВМФ России (МА) начала модернизацию парка воздушных судов, которая пройдёт в три этапа. Об этом заявил начальник МА генерал-майор Игорь Кожин. По его словам, до 2030 года войска должны получить обновлённые истребители, вертолёты и беспилотники. По мнению экспертов, Минобороны РФ делает акцент на расширение возможностей истребительной и противолодочной авиации, а появление современной техники в МА позволит обеспечить высокий уровень защиты морских рубежей страны.
 
Пятый серийный модернизированный самолет Ил-38Н «Фёдор Золотухин» РИА Новости © Виталий Белоусов
 

Начальник морской авиации (МА) ВМФ генерал-майор Игорь Кожин заявил о начале активной модернизации парка воздушных судов. В интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» он уточнил, что процесс будет разделён на три этапа, в ходе которых войска получат самолёты, вертолёты и беспилотники нового поколения.

На первом этапе (до 2020 года) в состав подразделений МА войдёт более 100 летательных аппаратов: истребители МиГ-29К/КУБ, разведывательно-ударные вертолёты корабельного базирования Ка-52К «Катран», многоцелевые вертолёты и различные образцы БПЛА.

На втором этапе (2021—2030 годы) морская авиация получит модернизированные версии истребительно-штурмовой авиации берегового базирования, новые корабельные самолёты (боевые и радиолокационного дозора) и беспилотники. Также Кожин сообщил, что в этот период планируется развернуть серийное производство перспективных образцов вертолётного комплекса и патрульного самолёта.

«На третьем этапе (2031—2050 годы) в морской авиации предполагается перейти на новое поколение многофункциональных летательных аппаратов и принять на вооружение новое поколение систем высокоточного оружия воздушного базирования, нарастить боевые возможности противолодочной и многоцелевой патрульной авиации за счёт оснащения противолодочных полков многоцелевым корабельным вертолётом и патрульным самолётом дальней зоны», — рассказал Кожин.

  • Взлёт противолодочного вертолета К-27ПЛ с палубы сторожевого корабля Балтийского флота РФ «Ярослав Мудрый»
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

Морская авиация — род сил ВМФ, в задачи которых входит прикрытие военно-морских группировок, ведение разведки, обнаружение подводных лодок противника, осуществление десантирования, транспортировка грузов, сопровождение и перехват иностранных самолётов и кораблей, поражение воздушных, надводных и наземных целей.

В настоящее время на вооружении МА РФ находятся истребители (Су-27, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29, МиГ-31Б), бомбардировщики (Су-24М), противолодочные самолёты (Бе-12, Ту-142, Ил-20, Ил-22, Ил-38), транспортные самолёты (Ил-18, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ту-134, Ту-154), вертолёты (Ми-8, Ми-14, Ми-24, Ка-29, Ка-27, Ка-31).

«Наш базовый самолёт»

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что морская авиация приобрела огромное значение в связи с многократным ростом разведывательной активности стран — членов НАТО вблизи российских границ. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, чаще всего самолёты и корабли альянса появляются на Балтике и в Черноморском регионе.

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«Если говорить откровенно, то ВМФ испытывает нехватку корабельного состава. В связи с этим возрастает нагрузка на морскую авиацию и войска береговой обороны. Судя по официальным сообщениям, Россия вполне успешно отгоняет западные самолёты-разведчики и американские корабли, которые якобы борются за свободу навигации», — пояснил Дрозденко.

Из слов Игоря Кожина следует, что Минобороны делает акцент на перевооружение истребительных полков за счёт всепогодного сверхманёвренного Су-30СМ, который выпускает ПАО «Корпорация «Иркут». Этот двухместный самолёт доказал свою эффективность, выполняя боевые задачи в Сирии.

Су-30СМ заметно превосходит по характеристикам своего предшественника Су-27. Машина оснащена активной фазированной антенной решеткой (АФАР), передним горизонтальным оперением и турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги. Поставка этих машин Минобороны началась в декабре 2012 года.

Су-30СМ относится к поколению 4++, обладая некоторыми элементами малозаметности. На машинах установлены комплексы радиоэлектронной борьбы (ПЭБ) «Сорбция» и «Хибины», способные поставить помехи бортовым радиоэлектронным станциям (РЛС) и некоторым типам наземных радаров.

В арсенал Су-30СМ входят 30-мм пушка, управляемые и неуправляемые бомбы, различные типы ракетного вооружения. По словам Кожина, детище ОКБ Сухого — «это наш базовый самолёт, поэтому идёт плановая замена им практически всего парка оперативно-тактической авиации».

  • Су-30СМ взлетает с аэродрома
  • © irkut.com

Ещё одной новинкой, которая в следующем году начнёт поступать в подразделения МА, является разведывательно-ударный вертолёт палубного базирования Ка-52К «Катран». Эти машины производятся Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина.

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Ка-52К разрабатывался на основе знаменитого «Аллигатора» для двух кораблей типа «Мистраль», которые по результатам российско-французских переговоров были переданы Египту. Ожидается, что в ближайшее время около трёх десятков «Катранов» получит Каир.

В то же время, как полагают в Минобороны РФ, Ка-52К найдётся применение и на родине — в морской авиации. В частности, вертолёты могут быть размещены в ангарах больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 и перспективных универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Прибой».

«Катран» унаследовал все преимущества «Аллигатора» — поразительная манёвренность, надёжность, скоростные качества (до 300 км/ч), высокая боевая нагрузка (2 т) и большой радиус применения (460 км). Вертолёт оснащён самым современным бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО).

Важное преимущество Ка-52К заключается в возможности наносить удары противокорабельной крылатой ракетой Х-35В дальностью до 260 км. В стандартный арсенал машины входят 30-мм пушка 2А42, противотанковый комплекс «Штурм-ВУ» или комплекс «Атака», управляемые ракеты «Игла-В» класса «воздух — воздух», неуправляемые ракеты С-8 или С-13.

«Новелла» для Ил-38

Как сообщил Игорь Кожин, в настоящее время продолжаются испытания противолодочного самолёта средней дальности Ил-38Н. Данное воздушное судно представляет собой глубоко модернизированную версию советской машины, которая снискала заслуженную славу в войсках.

Ил-38Н оснащены комплексом БРЭО «Новелла-П-38» разработки ОАО «ЦНПО «Ленинец» (Санкт-Петербург). Визуально машина отличается от предшественницы наличием дополнительных антенн радиолокационной станции кругового обзора поверх носовой части фюзеляжа.

  • Истребитель Су-33 производит взлет с палубы тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» у берегов Сирии в Средиземном море
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ
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«Модернизация заключается в том, что парк Ил-38 проходит капитально-восстановительный ремонт. В ходе него заменяются устаревшие и неисправные агрегаты, устанавливаются современное оборудование, усовершенствованные двигатели. Также самолёт получает новое покрытие. И на выходе мы фактически имеем новую машину», — пояснил Дрозденко в интервью RT.

Использование «Новеллы» позволяет в четыре раза увеличить производительность самолёта при выполнении противолодочных задач. Комплекс БРЭО включает в себя системы обнаружения субмарин, средства навигации и прицеливания. Бортовая РЛС Ил-38Н обеспечивает сопровождение до 50 воздушных и морских целей.

Дмитрий Дрозденко считает, что модернизация морской авиации проходит в плановом режиме. Подразделения ВМФ обеспечиваются необходимой техникой, оборудованием и запчастями. Эксперт не исключает, что в будущем в частях МА найдёт широкое применение самолёт-амфибия Бе-200, который способен эффективно патрулировать акваторию и проводить поисково-спасательные операции.

«Морская авиация по своей сути является относительно недорогим, но весьма эффективным инструментом сдерживания ВМС НАТО, и прежде всего — американского флота. Я ожидаю дальнейших положительных изменений с появлением на вооружении ракеты «Кинжал» и других высокоточных авиационных средств поражения», — подытожил Дрозденко.

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