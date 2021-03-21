«Инструмент по зарабатыванию денег»: почему США намерены добиваться усиления противодействия России со стороны НАТО

Соединённые Штаты сосредоточатся на укреплении потенциала Североатлантического альянса по противодействию России. Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Он также анонсировал планы Вашингтона вести диалог с союзниками «для обсуждения различных мнений относительно России и того, каким образом можно выстраивать с ней взаимодействие». Как отметили эксперты, заявление Рикера прозвучало на фоне усилившейся военной активности блока вблизи границ РФ. По мнению аналитиков, за счёт культивирования «российской угрозы» США хотят «как можно больше заработать» на партнёрах по НАТО.

Соединённые Штаты намерены добиваться усиления противодействия России со стороны НАТО. Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время телефонного брифинга.

«Полагаю, мы сосредоточимся на укреплении потенциала альянса в том, что касается противодействия России, сохраняющимся террористическим угрозам и, конечно же, перспективным и подрывным технологиям, а также киберугрозам и угрозам гибридного характера», — сообщил он, добавив, что к проблемным темам «относятся кампании по распространению недостоверной информации и дезинформации, использование коррупции в качестве оружия».

Как отметил Рикер, США ожидают, что отношения с Россией для американской стороны «будут и дальше представлять собой вызов».

«Очевидно, что в НАТО это прекрасно понимают. И мы, на мой взгляд, готовы к этому вызову», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, «с учётом того, как вела себя Россия в последние месяцы и годы, будут и недружественные составляющие» в отношениях США и РФ.

«И мы их сторониться не будем... Мы будем вести диалог с нашими союзниками для обсуждения различных мнений относительно России и того, каким образом можно выстраивать с ней взаимодействие, которое, разумеется, отвечало бы нашим коллективным интересам, но при этом сохранять трезвое понимание исходящих от неё вызовов», — отметил Рикер.

Ранее, 16 марта, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что «Россия начинает действовать всё более решительно». По его мнению, такое поведение является вызовом для государств — членов НАТО. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, на которой представил годовой отчёт о деятельности блока за 2020 год.

По словам Столтенберга, РФ якобы «несёт ответственность за агрессивные действия в отношении своих соседей», за «гибридные атаки и кибератаки» против членов НАТО, а также за «попытки вмешательства во внутренние политические процессы».

Госдеп США и символика НАТО

Reuters

В годовом отчёте о деятельности НАТО Россия также обвиняется в «провокационной военной деятельности вблизи границ Североатлантического альянса». По мнению Столтенберга, ввиду активных действий России «очень важно, чтобы НАТО и дальше адаптировалось и реагировало на всё более сложную ситуацию в сфере безопасности».

Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения. Как заявила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «Россия — по сложившейся традиции — в этом документе обвиняется в агрессивных и дестабилизирующих действиях во всех сферах».

По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что в НАТО всё-таки услышат призывы российской стороны «к честному разговору по насущным проблемам».

Активность НАТО

При этом сами страны — члены НАТО только наращивают интенсивность военных учений у границ России.

Так, с 10 по 14 марта постоянная противоминная группа НАТО и Военно-моские силы Украины провели совместные учения в Чёрном море. Об этом сообщает Союзное морское командование НАТО.

Как уточнила пресс-служба ВМС Украины на своей официальной странице в Facebook, в манёврах также были задействованы военнослужащие Турции, Испании и Румынии. При этом целью учений была обозначена отработка взаимодействия в составе тактических соединений кораблей флотов разных государств. Сообщается, что тренировки планировались и проходили по стандартам и процедурам Североатлантического альянса.

19 марта также прошли учения НАТО и Грузии в Чёрном море. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

«В период пребывания 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) в порту Грузии силы НАТО провели в Чёрном море совместные военно-морские учения с силами береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии», — говорится в заявлении ведомства.

В манёврах приняли участие корабли, входящие в состав SNMG2: Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария), а также суда береговой охраны Грузии «Очамчира» и «Диоскурия», отмечается в сообщении.

При этом Союзное морское командование НАТО проинформировало, что, «завершив посещение Грузии, SNMG2 продолжит выполнять свою программу мероприятий в Чёрном море, в рамках которой предусмотрено участие в многонациональных учениях Sea Shield 21». В штабе ВМС Румынии уточнили, что эти манёвры должны продлиться с 19 по 29 марта.

Планируется, что в тренировках примут участие восемь стран Североатлантического альянса: США, Болгария, Нидерланды, Греция, Испания, Румыния, Турция и Польша. В Sea Shield 21 будут задействованы более 2,4 тыс. военных, а также 18 кораблей и десять самолётов.

«Учения включают все этапы военно-морской операции НАТО в ответ на геополитический кризис в регионе», — приводит ТАСС слова из пресс-релиза румынских ВМС.

Эсминец США на учениях в Чёрном море

Twitter

© USApoRusski

«Не готова к позитивному диалогу»

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, заявление представителя Госдепа Филипа Рикера прозвучало на фоне возрастания активности блока вблизи российских границ. При этом американский чиновник «не сказал ничего нового», но в очередной раз подтвердил курс Вашингтона на усиление давления на Россию, в том числе и по линии НАТО, сказал Коновалов в беседе с RT.

«Уже сейчас понятно, что новая администрация Байдена совершенно не готова к позитивному диалогу с Россией — ни в двусторонних отношениях, ни в рамках взаимодействия РФ и НАТО. И эта позиция будет зеркально отражена в действиях руководства альянса, поскольку главную роль в блоке играют Соединённые Штаты. Хотя сама организация позиционирует себя консенсусной, все процессы внутри альянса происходят под патронажем Вашингтона», — заявил аналитик.

Коновалов также считает, что позиция США в отношении России и того, как, по их мнению, должно вести себя НАТО, «контрпродуктивна и ведёт в никуда». Кроме того, по мнению эксперта, требование США к странам — участницам блока больше вкладываться в альянс останется актуальным и при администрации Байдена.

«45-й президент США Дональд Трамп в своё время неоднократно призывал членов альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Но далеко не все страны блока вышли на эти показатели. При новых американских властях такая постановка вопроса наверняка останется», — полагает Коновалов.

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов пояснил, что «США заинтересованы в НАТО прежде всего как в инструменте по зарабатыванию денег».

«Американцы не хотят выпускать из рук дойную корову, для них важно как можно больше заработать, в частности за счёт продажи оружия. К тому же вливания государств в блок достаются по большей части Вашингтону, поэтому он так сильно и заинтересован в том, чтобы участники альянса наращивали финансирование организации», — сказал аналитик.

При этом свои требования по увеличению доли трат на НАТО Вашингтон подаёт под соусом пресловутой «российской угрозы», добавил Михайлов.

«Никого не интересует, что Россия никогда и ничем не угрожала Европе и официально не раз подтверждала свою текущую линию. Однако Соединённые Штаты понимают: как только они перестанут культивировать надуманную «российскую угрозу», многие европейские страны и другие государства больше не будут тратить столько денег на так называемую коллективную безопасность», — констатировал эксперт.

Иван Коновалов, в свою очередь, считает, что этим требования США не ограничатся.

«Американская сторона также будет просить блок тратить больше денег на покупку вооружений США, увеличивать количество манёвров провокационного характера в районе российских границ с легендами учений, в которых Россия будет указываться как непосредственный противник», — полагает аналитик.

Военнослужащий США во время совместных военных учений НАТО

© David Mdzinarishvili

По его мнению, не уйдёт с повестки и требование Вашингтона к НАТО активно использовать методы информационной войны против Москвы.

«Тут речь идёт и о дискредитации РФ, её очернении, а также других выпадах блока по отношению к Вооружённым силам России и её союзникам», — сказал аналитик.

При этом НАТО будет следовать указаниям Вашингтона, уверен Коновалов.

«Не стоит забывать, что в альянсе достаточное количество стран, которые в своей антироссийской риторике ушли гораздо дальше, чем те же США. Это, например, Польша и страны Прибалтики, которые являются проводниками американской политики в Североатлантическом альянсе. Они всегда будут сторонниками любых американских действий», — заключил эксперт.