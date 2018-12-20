«Инструмент недобросовестной конкуренции»: США ввели новый пакет антироссийских санкций

Министерство финансов США опубликовало новый пакет санкций, в который вошли 18 российских граждан и четыре информационных ресурса. Большинство из фигурантов этого списка американские власти связывают с ГРУ и инкриминируют им «злонамеренную деятельность». Широкой публике в новом расширении известны лишь Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые на Западе в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери. Эксперты отмечают, что введение санкций против подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери носит символический характер и является знаком поддержки Лондона. Вместе с тем Минфин США сообщил о намерении в течение 30 дней прекратить действие санкций против компаний «РУСАЛ», En+ и «Евросибэнерго».

Соединённые Штаты расширили антироссийский санкционный список «за продолжающееся игнорирование международных норм». В него вошли ещё 18 граждан РФ и четыре компании. Об этом сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США.

В пояснительной записке казначейства новых фигурантов санкционного списка связывают с Главным управлением Генштаба Вооружённых сил РФ (более известным как ГРУ), Агентством интернет-исследований, а также находящимся под санкциями США предпринимателем Олегом Дерипаской.

Перечисленным россиянам инкриминируют якобы имевшее место вмешательство в ход избирательных процессов в США, кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), а также «иную злонамеренную деятельность».

В число таких «деяний» входит и покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери — на Западе в этом преступлении обвиняют Александра Петрова и Руслана Боширова. Причём в документах Минфина Петрова называют Александром Мишкиным, а Боширова — Анатолием Чепигой.

Согласно обнародованному документу, санкции также введены против Виктора Нетыкшо, Бориса Антонова, Виктора Бояркина, Ивана Ермакова, Анатолия Ковалёва, Николая Козачека, Алексея Лукашёва, Александра Малкевича, Артёма Малышева, Алексея Минина, Алексея Моренеца, Александра Осадчука, Алексея Потёмкина, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Елены Хусяйновой. Ранее их имена фигурировали в обвинениях Минюста США.

Кроме того, под санкции попали четыре российских информационных ресурса: Федеральное агентство новостей (ФАН), ФБА «Экономика сегодня», «Невские новости» и портал USA Really. Им американские власти вменяют намерения «вмешиваться в политические и избирательные системы по всему миру» в рамках так называемого проекта Лахта.

Отмечается, что попадание граждан или компаний под санкции означает заморозку их активов в США и запрет на ведение с ними бизнеса для американских граждан.

Вашингтон будет и дальше расширять санкционный список, даже если для этого не будет найдено каких-либо реальных оснований, полагает политолог Александр Асафов. По его словам, подобные рестрикции — инструмент недобросовестной политической конкуренции, которым США охотно пользуются.

«Что касается нынешнего расширения, то это история, которая тянется ещё с августа. Тогда Дональд Трамп в ответ на предложенный четырьмя конгрессменами санкционный пакет, требовавший введения достаточно радикальных мер, которые бы ударили и по Соединённым Штатам, воспользовался американским законом от 1991 года по поводу химического оружия и ввёл санкции на основе предполагаемого отравления Скрипалей. Таким образом он ушёл от введения радикальных мер», — напомнил Асафов.

Собеседник RT добавил, что в этом расширении присутствуют фамилии и компании, санкции против которых отражают «основную суть претензий к России».

«Упоминаются те самые СМИ, которые фигурируют уже не первый раз, и ставшие интернет-мемом Петров и Боширов. Это далеко не последнее знаковое расширение. Санкции будут вводиться и дальше. Формально Трамп просто сбалансировал возможные претензии по ослаблению внешней политики Соединённых Штатов, связанному с декларируемым или хотя бы частичным уходом из Сирии», — отметил эксперт.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что внесение в санкционный пакет Александра Петрова и Руслана Боширова является логичным продолжением поддержки Вашингтоном своего основного союзника — Великобритании.

«Однако Петров и Боширов и примкнувшие к ним Чепига и Мишкин вряд ли владеют какими-то активами в Штатах и, скорее всего, не собираются посещать США, так что санкции чисто символические. Но именно эта символичность и важна Соединённым Штатам в отношениях с Великобританией по данному вопросу», — констатировал Солонников.

В том же опубликованном документе Минфина сообщается, что управление по контролю за иностранными активами казначейства США направило конгрессу уведомление о намерении в течение 30 дней прекратить действие санкций против компаний «РУСАЛ», En+ и «Евросибэнерго».

Такое решение в Вашингтоне связывают со «значительной реструктуризацией и изменениями в корпоративном управлении» этих компаний, что даёт им возможность соответствовать критериям, позволяющим исключить их из санкционного списка. В частности, отмечается, что Олег Дерипаска согласился снизить свой контроль в компаниях до 44,95%.

При этом ранее Минфин США неоднократно переносил сроки завершения операций с акциями, долговыми инструментами и контрактами этих компаний.

Рынки благоприятно отреагировали на решение казначейства США. Так, акции РУСАЛа при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 25%, а на Лондонской бирже металлов (LME) предложили снять все ограничения на торговлю алюминием российской компании, если США снимут с неё рестрикции.

В РУСАЛе приветствовали решение Минфина США о скором снятии рестрикций и отметили, что компания продолжает «работу, необходимую для возвращения в нормальный режим».

Отметим, что акции РУСАЛа и En+ взлетели на 25—40% на старте торгов в четверг.

При этом в En+ назвали решение Минфина США «важной вехой» на пути к снятию санкций, однако предупредили инвесторов о рисках прохождения уведомления департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) через конгресс.

«Нет уверенности, что конгресс не потребует внесения дополнений в условия (на которых OFAC согласилась снять санкции. — RT) до их реализации», — говорится в сообщении En+.