«Инструмент нечистоплотной игры»: Москва призвала беспристрастно расследовать катастрофу MH17

В пятую годовщину крушения малайзийского Boeing в Донбассе в МИД России заявили, что окончательно установить причину случившегося возможно лишь при деполитизированном и профессиональном подходе к расследованию. В то же время, как указывают в ведомстве, и западные политики, и СМИ сразу же после трагедии попытались возложить вину за произошедшее на Россию. Премьер-министр Малайзии отметил, что ещё предстоит установить, кто несёт ответственность за катастрофу. Ранее он подчёркивал, что Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Нидерландов изначально была нацелена на то, чтобы выдвигать обвинения в адрес Москвы. Как указывают эксперты, на Западе не стремятся установить истинную причину трагедии и поэтому отказываются от сотрудничества с Россией.

Трагедия, произошедшая с малайзийским Boeing 777 в небе над Восточной Украиной 17 июля 2014 года, стала «инструментом нечистоплотной политической игры». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с пятой годовщиной катастрофы авиарейса MH17.

«Уверены, что только по-настоящему деполитизированный и профессиональный подход к расследованию позволит окончательно установить причину случившегося и добраться до истины», — говорится в заявлении.

Российские дипломаты отметили, что практически сразу после трагедии в адрес Москвы «посыпались обвинения» в гибели 298 человек со стороны как СМИ, так и западных политиков. В ведомстве полагают, что оба расследования (техническое и уголовное) ставили своей задачей исключительно обвинение российской стороны, несмотря на то что Москва с первого дня взаимодействовала с Амстердамом, голландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой.

«В то же время в адрес Украины каких-либо обвинений в связи с незакрытием ею своего воздушного пространства в зоне над вооружённым конфликтом выдвинуто не было, хотя этот факт уже стал предметом исков в ЕСПЧ против Украины», — указали в МИД.

Между тем, как подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве, готовность к сотрудничеству сохраняется, поскольку только таким образом можно узнать правду. В связи с этим ССГ призывала сосредоточиться на беспристрастном анализе всех имеющихся данных для установления истинных причин случившегося и поиска настоящих виновных.

«То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости. Качество так называемых доказательств, демонстрируемых в ходе пресс-конференций ССГ, свидетельствует скорее об обратном — нацеленности на подгонку фактов (а если называть вещи своими именами — домыслов и фальшивок) под определённую, изначально принятую версию с обвинительным уклоном в сторону России», — констатировали в МИД РФ.

Напомним, что в состав Совместной следственной группы под руководством Нидерландов входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

«Ещё предстоит узнать, кто осуществил запуск»

С комментарием по случаю пятой годовщины трагедии выступил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

«Нам грустно оттого, что это было сделано специально, но мы не знаем, кто запустил ракету. Мы знаем, что это была ракета, но нам ещё предстоит узнать, кто осуществил запуск», — цитирует политика издание The Star.

В прошлом месяце малайзийский премьер подверг критике международное расследование обстоятельств крушения Boeing. По его словам, Совместная следственная группа была изначально политически мотивирована и нацелена на обвинение России. Он заявил, что выводы ССГ основаны на слухах.

В свою очередь, голландский прокурор Фред Вестербеке, как сообщает портал nrc.nl, «невероятно рассердился» из-за критики со стороны Куала-Лумпура. При этом он по-прежнему не готов предоставить доказательства вины России. Известно также, что глава ССГ Вилберт Паулиссен сообщил о появлении новых очевидцев авиакатастрофы пятилетней давности.

«В расследовании предпринимаются новые шаги. Это выглядит многообещающе», — заявил чиновник.

Добавим, что в пятую годовщину трагедии в селе Грабово Шахтёрского района Донецкой области (территория находится под контролем властей самопровозглашённой ДНР) около 500 человек приняли участие в митинге в память о 298 погибших на борту Boeing 777.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, прошла минута молчания, после чего к мемориалу на месте трагедии возложили цветы и детские игрушки.

«Объективность расследования принесли в жертву геополитическим интересам»

Как заметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Малайзия выражает недовольство действиями ССГ, поскольку заинтересована в конкретном расследовании и обнародовании его результатов. Аналогичная позиция и у России.

«Запад же пытается всё это дело затормозить, потому что торможение следственного процесса — это, по сути, растягивание информационного фона. Пока ты не увидел конкретных виновных, то можешь кого угодно объявлять, писать статьи по этому поводу в различных СМИ. Пока длится расследование, можно постоянно генерировать различные фейковые новости, постоянно подпитывать миф о российской угрозе, поэтому это очень удобно», — заметил собеседник в беседе с RT.

То, что так называемое расследование изначально велось с уклоном в обвинения в отношении России, констатировали даже власти Малайзии, отметил профессор РУДН, политолог Юрий Почта.

«Даже пострадавшая сторона заявляет аналогичную российской претензию, но с ней никто не считается. Потому что интересы безопасности авиаперевозок приносятся в жертву геополитическим и стратегическим интересам. В конечном счёте задача — в сдерживании России и поддержке украинского режима, союзника Запада в этой деятельности», — подчеркнул эксперт.