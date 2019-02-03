«Инструмент на крайний случай»: Трамп не исключил применения Вооружённых сил США в Венесуэле

Дональд Трамп не исключает применения вооружённых сил страны в Венесуэле. При этом глава Белого дома добавил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро несколько месяцев назад хотел провести с ним встречу, однако он отказался. Между тем руководитель Боливарианской Республики инициировал проведение парламентских выборов — сейчас этот вопрос рассматривает национальное учредительное собрание. Однако Запад требует от Каракаса провести выборы главы государства, в противном же случае уже 4 февраля ряд стран могут признать «временным президентом» Хуана Гуаидо. Как ранее заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, Вашингтон пытается «бесцеремонно» осуществить государственный переворот в Венесуэле, нарушая все нормы международного права.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что США могут использовать свои вооружённые силы в Венесуэле. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала CBS News.

«Несомненно, это (применение вооружённых сил. — RT) один из вариантов», — сказал Трамп.

При этом, по словам главы Белого дома, президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел провести встречу с ним «несколько месяцев назад». Однако американский лидер отказался, поскольку «в Венесуэле происходило и происходит столько ужасных вещей».

По мнению доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, широкомасштабная операция американских войск маловероятна. По его словам, Вашингтон, скорее всего, постарается привлечь к военной операции соседние страны, такие как Колумбия.

«Мне кажется, что у США нет чёткой решимости, применение вооружённых сил — это инструмент на крайний случай, и я не уверен, что США готовы к такому развитию. Естественно, есть интерес сменить режим, но это не самое подготовленное на данный момент решение. Если военное участие развернётся, то оно будет не только американским, а, скорее всего, коалиционным, с привлечением соседей — речь идёт о Колумбии», — подчеркнул эксперт.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jim Young

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил за проведение досрочных выборов в Национальную ассамблею, которая в настоящее время находится под контролем оппозиции. Возглавляет парламент Хуан Гуаидо, объявивший себя временным главой государства.

«Они хотят выборы? Мы проведём парламентские выборы», — сказал Мадуро, выступая перед своими сторонниками в Каракасе.

По его словам, соответствующее предложение находится на рассмотрении национального учредительного собрания. Он также подчеркнул, что является единственным легитимным лидером республики. Наряду с этим Мадуро объявил о включении в состав Вооружённых сил Венесуэлы участников народного ополчения, численность которых к маю, как предполагается, будет насчитывать 2 млн человек.

Между тем венесуэльский лидер в очередной раз заявил, что готов к диалогу с оппозицией для разрешения текущего кризиса. Ранее к этому призывали Мексика, Уругвай, Боливия и страны Карибского бассейна, состоящие в торгово-экономическом союзе CARICOM.

«Хватит призывать к войне, хватит помогать государственному перевороту, который уже провалился», — обратился легитимный лидер Венесуэлы к оппозиции.

Ранее в Москве указывали на желание Вашингтона свергнуть законно избранного президента Венесуэлы. Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты бесцеремонно и с нарушением всех норм международного права пытаются осуществить госпереворот в латиноамериканской республике.

«К сожалению, не приходится говорить о том, что угроза масштабного военного конфликта миновала», — поясняла официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 31 января.

Отметим, что в понедельник, 4 февраля, истекает срок ультиматума стран ЕС, в числе которых Великобритания, Франция и Германия. Европейские государства заявили о готовности признать президентом Венесуэлы Гуаидо, если в течение восьми дней Каракас не объявит о проведении выборов главы государства.

«Выборы Мадуро были фарсом. Если до сегодняшнего вечера он не возьмёт на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуаидо законным президентом Венесуэлы», — прояснила ситуацию министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

При этом председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы уже получил «президентское признание» со стороны США и Израиля. Кроме того, посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес, генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес и военный атташе венесуэльского посольства в США Хосе Луис Сильва признали Гуаидо временным главой Боливарианской Республики.

По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, западные страны, как и часть латиноамериканских государств, объявили Николаса Мадуро причиной всех проблем Венесуэлы.

«При всех сложностях в этой стране президент избран вполне легально, и требовать его смещения и признавать другого человека — это участие фактически в государственном перевороте, — сказал эксперт. — Франция выражает евро-атлантическую солидарность и, так же как США и часть латиноамериканских государств, настаивает на смене руководства Венесуэлы», — пояснил собеседник, комментируя выступление представителя МИД Франции.

Как полагает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в настоящее время армия Венесуэлы находится на стороне Мадуро.

«Со времён Чавеса для американцев Венесуэла является неугодным режимом, но для большей части населения Венесуэлы Мадуро — это легитимный президент. Понятно, что американцы подают различные сигналы оппозиции о том, что они будут поддерживать их и финансовыми, и силовыми методами», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

При этом он считает, что любое применение американцами силовых методов лишь консолидирует латиноамериканцев против США.

«Широкомасштабная операция в Венесуэле обречена на провал. Другой способ — какая-то спецоперация для ликвидации Мадуро. Сейчас американцы хотят форсировать ситуацию в Венесуэле, цель — это смена режима, установление своего марионеточного правительства во главе с Гуаидо, а потом снятие санкций с Венесуэлы, чтобы она смогла экспортировать нефть по полной», — заключил Блохин.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

«Гуаидо — таран против Мадуро»

В то же время в другом районе Каракаса состоялась антиправительственная демонстрация, на которой выступил лидер оппозиции Хуан Гуаидо. По его мнению, за перемены в Венесуэле выступают 90% граждан страны. Он подчеркнул, что текущий месяц станет решающим в борьбе с властью «узурпатора» Николаса Мадуро.

«Мы верим, что больше никогда не будем чьими-то рабами, что мы будем свободной страной», — сказал Гуаидо.

Он добавил, что протестные акции продолжатся до полного «обретения свободы». Следующая демонстрация запланирована на вторник, 12 февраля, когда в стране отмечается День молодёжи.

Помимо этого, председатель Национальной ассамблеи сообщил об открытии трёх пунктов по приёму гуманитарной помощи со стороны международной коалиции. Одна из точек сбора расположена в колумбийском городе Кукута.

«Мы благодарны за поддержку президента (Колумбии. — RT) Ивана Дуке. Мы — братские страны, и мы ценим стремление Колумбии сделать так, чтобы венесуэльцы получали немедленную помощь, в которой нуждаются», — пояснил Гуаидо.

При этом в Вашингтоне открыто призывают к поддержке оппозиционных сил Венесуэлы. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился к венесуэльским военнослужащим, чтобы те встали на защиту «Конституции и демократии». Аналогичное обращение было направлено сотрудникам Центробанка Венесуэлы.

«Сотрудники Центрального банка Венесуэлы и другие банкиры должны принять амнистию президента Гуаидо сейчас, а не нести ответственность за разграбление богатств страны», — заявил Болтон.

Как считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, Соединённые Штаты откровенно вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы своими призывами к военным и ультиматумами по выборам. Он также напомнил, что при этом американцы постоянно декларируют недопустимость вмешательства в собственную политическую жизнь.

«Попытки успокоить общественность»: что может стоять за заявлением США о разработке перехватчиков гиперзвукового оружия «Всё это показывает, что США и их союзники оказывают масштабное давление на Мадуро, который им очень неудобен, они полностью хотят поменять политический режим в Венесуэле и откровенно вмешиваются во внутренние дела этой страны», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, Гуаидо полностью подконтролен Западу и нет никакой уверенности в том, что обещания оппозиционера, даже самые благие, будут выполнены в случае его прихода к власти.

«Дональд Трамп обещал не свергать правительства в других странах и не организовывать «цветных революций». Но то, что сейчас происходит в Венесуэле, можно охарактеризовать именно так. Я могу чётко сказать, что Гуаидо — человек, который является инструментом, марионеткой. Совершенно не обязательно, что он будет находиться у власти в Венесуэле, он просто является тараном против Мадуро», — отметил Безпалько.