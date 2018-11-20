«Инструмент легализации самозанятых»: почему в России хотят обязать неработающих платить страховые взносы

В Госдуме предложили обязать неработающих граждан, имеющих сторонние доходы, платить взносы в пенсионный, медицинский и соцстраховой фонды, в противном случае они будут оштрафованы. По мнению автора инициативы, законопроект о самозанятых россиянах, предусматривающий низкие налоги для добровольно зарегистрировавшихся, не начнёт успешно работать без угрозы применения штрафных санкций. В Совфеде считают, что введение карательных мер является несвоевременным и может привести к тому, что некоторые безработные столкнутся с несправедливым отношением. В экспертном сообществе подчеркнули, что хотя инициатива и целесообразна, но требует более тщательной проработки.

В Государственной думе предложили обязать неработающих граждан платить взносы в социальные фонды — пенсионный, медицинского и социального страхования. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объёме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости. По данным Счётной палаты, только в территориальные фонды ОМС регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 млрд рублей», — приводит слова депутата «Российская газета».

Сейчас взносы в социальные фонды вносятся самими работодателями. В сумме они ежемесячно составляют 30% от заработной платы сотрудника — 22% в Пенсионный фонд, 5,1% в фонд ОМС и 2,9% на соцстрахование. После этого уже с самого сотрудника от оставшейся части удерживается 13% в качестве подоходного налога.

Вострецов уточнил, что сейчас официально около 18 млн россиян трудоспособного возраста формально не имеют работы, однако, по его мнению, многие из них на самом деле являются самозанятыми. Если принудить их платить взносы, социальные фонды получат более 734 млрд рублей, отметил депутат.

Согласно инициативе, от взносов освобождаются граждане, получающие пособие по безработице или пенсию, и иждивенцы — инвалиды, несовершеннолетние и учащиеся.

Отметим, что 19 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому пособия по безработице с 1 января 2019 года вырастут почти вдвое — минимальное с 850 до 1500 рублей, а максимальное с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей.

Законопроект о самозанятых

Напомним, что 16 ноября Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предлагает работающим на себя гражданам официально зарегистрироваться как самозанятым. В случае принятия закона эта возможность будет дана жителям столицы, Татарстана, Московской и Калужской областей. Представители новой категории россиян будут платить не 13% подоходного налога, а только 4%, если работают с физическими лицами, и 6% — если с юридическими.

Пилотный проект рассчитан на десять лет и коснётся только тех граждан, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Предполагается, что регистрация будет полностью добровольной, однако, по мнению Вострецова, для успеха инициативы необходимо ввести штрафы за отказ регистрироваться.

«Добровольно никто регистрироваться в качестве самозанятых не будет. Только если за налогоплательщиком будет закреплена соответствующая обязанность. Если ты налогоплательщик, то определись, кто ты — официально работающий, ищущий работу на бирже, иждивенец, имеющий официальное подтверждение этого статуса, самозанятый или не работающий нигде гражданин», — добавил депутат.

«Устранять причины, а не последствия»

Однако инициатива Вострецова несвоевременна, убеждён член комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин.

«Что касается самой проблемы, то она, очевидно, есть. Но к ней надо подходить аккуратно и дифференцированно... Надо учитывать, что если гражданин не работает по объективным причинам или у него тяжёлое финансовое положение, то он должен быть освобождён от взносов», — сказал сенатор в разговоре с RT.

Фомин призвал дождаться, когда законопроект о самозанятых будет принят и начнёт работать на практике, прежде чем вводить дополнительные правила.

«Мы должны быть уверены, что ни один гражданин не столкнётся с несправедливостью в этом вопросе. Пока такой уверенности не будет, нельзя вводить такие обязательные платежи для неработающих граждан», — подчеркнул он.

При этом бороться необходимо не с людьми, которые не регистрируются в качестве самозанятых, а с системой, в которой люди не хотят официально регистрироваться, убеждён глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«То, что есть проблема, связанная с серой и чёрной занятостью, что рождает дефицит бюджетов, — это действительно так. Но бороться нужно не с людьми, а, понимая природу появления серой и чёрной занятости, устранять причины, а не последствия», — сказал он РИА Новости.

При этом член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин считает, что инициатива Вострецова поможет в реализации законопроекта о самозанятых, хотя и требует более серьёзной проработки.

«По своей идее закон выглядит логичным и соответствующим принципу справедливости. Безусловно, он укладывается в логику выведения из тени самозанятых. И в этом смысле каких-то особых возражений не возникает. Но важна практическая сторона, а именно — насколько этот закон был действительно просчитан», — отметил он в беседе с RT.

Кроме того, по мнению Зудина, существует риск ошибок в правоприменении такого закона, если он будет одобрен.

«Не получится ли так, что мы, как это иногда бывает, создадим неработающий закон, который может ухудшить положение части российских граждан? Если все риски будут учтены, тогда принятие этого закона можно только поприветствовать и тогда он действительно сработает как инструмент легализации самозанятой части российских граждан», — убеждён эксперт.

Однако Зудин подчёркивает, что в том случае, если проработка законопроекта будет недостаточной, могут пострадать реальные безработные, которых обяжут платить взносы.