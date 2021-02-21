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«Инструмент контроля над Европой»: почему президент Франции заявил о неактуальности НАТО

21 февраля 2021, 00:55  •  57 • В мире
Североатлантический альянс борется против идеологии и системы, которой давно нет, поэтому сам блок утратил актуальность. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Политик считает, что Европа должна самостоятельно защищать свои интересы, а не делегировать вопросы обороны НАТО. Кроме того, европейским странам важно вернуться к диалогу с Россией, уверен Макрон. Противоположную позицию занимает генсек военного блока Йенс Столтенберг, который ранее говорил о необходимости противостоять России и Китаю. По мнению экспертов, руководство альянса отстаивает позицию Вашингтона, в то время как президент Франции заинтересован в европейской стабильности. США и НАТО сделают всё, чтобы не допустить сотрудничества между ЕС и Москвой, отмечают аналитики.
 
Reuters © Reinhard Krause
 

Североатлантический альянс сегодня утратил актуальность, поскольку был создан для противостояния Организации Варшавского договора, которая давно прекратила своё существование. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии встречи лидеров стран G7.

«НАТО было основано, чтобы противостоять Варшавскому договору. Варшавского договора больше нет», — заявил французский лидер.

По мнению Макрона, ни Россия, ни Запад не смогли окончательно свыкнуться с крахом коммунизма.

«Мы продолжаем порой бороться против идеологии или системы, которой больше нет, с несуществующей геополитической логикой, которая продолжает раскалывать Европу на части...Мы должны смириться с тем, что для этого требуется время, и что продолжится крушение иллюзий», — цитирует президента Пятой республики Financial Times.

  • Эммануэль Макрон
  • Reuters
  • © Benoit Tessier/Pool

Поэтому Европа должна выработать собственную единую оборонную стратегию, считает Макрон. Политик призвал страны Евросоюза «не делегировать защиту» США, а самостоятельно защищать свои интересы, сотрудничая в военной сфере.

«Я защищаю европейский суверенитет, стратегическую автономию не потому, что я против НАТО или сомневаюсь в наших американских друзьях, а потому, что понимаю, в каком состоянии находится мир», — отметил президент Франции.

Выступая 19 февраля на виртуальной Мюнхенской конференции по безопасности, Эммануэль Макрон вернулся к этом мысли.

«Нам нужно сообща сделать три вещи. Во-первых, вместе создать — и воссоздать — повестку и архитектуру безопасности. Так, нам нужна новая концепция для НАТО», — сказал политик.

Макрон подчеркнул, что вопросы и вызовы, о которых он говорил в прошлом году, сохраняют актуальность.

«Как установил по итогам своей работы наш экспертный комитет, роль главы государства заключается в том, чтобы подготовить новую концепцию, которая будет определять наши действия в рамках НАТО в ближайшие годы и создаст фундамент для упомянутой мной архитектуры безопасности. Между тем общая архитектура безопасности предполагает в том числе и диалог с Россией», — сказал глава Франции.

Заявка на лидерство

Однако американский коллега Макрона Джо Байден придерживается противоположного взгляда на отношения с Москвой. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава Белого дома обвинил российское руководство в стремлении «ослабить европейский проект и альянс НАТО», а также «подорвать трансатлантическое единство».

Настроен на противостояние с Россией и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Выступая ранее на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, генсек заявил, что альянс намерен обновить свою стратегическую концепцию в соответствии с новыми вызовами. По его мнению, НАТО необходимо пересмотреть свою политику в отношении Китая и России, а также развивать сотрудничество с близкими по духу странами во всём мире, чтобы противодействовать Пекину и Москве.

  • Йенс Столтенберг
  • Reuters
  • © John Thys/Pool

О кризисном состоянии Североатлантического альянса президент Франции говорит давно. Большой резонанс в мире произвело заявление Марона о «смерти мозга» НАТО, сделанное в ноябре 2019 года. Тогда в интервью изданию The Economist политик заявил, что внутри альянса существуют стратегические и политические проблемы. В качестве примера он привёл ситуацию в Сирии, где Турция начала тогда свою операцию. При этом Вашингтон — союзник Анкары по НАТО — тогда просто вывел из региона свои силы. Также Макрон отметил «непостоянство» США.

«Я бы добавил, что в какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО. Мне кажется, что сейчас происходит смерть мозга НАТО. Надо трезво оценивать ситуацию», — заявил Макрон.

Вместе с тем, в том же интервью французский лидер назвал стратегический диалог с Москвой одной из важных задач для Европы. Макрон напомнил, что США и Россия разделены океаном, но для Европы Россия — сосед. 

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, несмотря на наличие противоречий между Россией и Францией, Эммануэль Макрон придерживается прагматичного подхода к вопросам безопасности.

«Макрон понимает, что без российского участия невозможно решить ни одной сложной международной проблемы, не говоря уже о вопросах европейской безопасности и стратегической стабильности. Кроме того, в Париж считают, что Европа должна приобрести большую самостоятельность в рамках НАТО», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По словам Сергея Фёдорова, французский лидер прибегает сегодня к концепции Шарля де Голля, в которой акцент сделан на военно-политической независимости.

«Поэтому Макрон и говорит о преобразованиях в НАТО и диалоге с Россией», — добавил эксперт.

  • Турецкие военные в Сирии
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi

В свою очередь, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что за словами французского президента стоит стремление к лидерству на европейской арене.

«Сегодня НАТО — это инструмент контроля над Европой со стороны США. Именно США играют главную роль в этом военно-политическом альянсе. Однако Эммануэль Макрон сам претендует на лидерство в Европе», — отметил эксперт в беседе с RT.

Независимый курс

О том, что ЕС следует проводить более независимую оборонную политику заявляла и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В январе 2020 года политик отметила в интервью Financial Times, что США ослабили внимание к Евросоюзу. По мнению Меркель, начиная ещё с времён президентства Барака Обамы Вашингтон стал смещать фокус своего внимания с Европы.

«Нам в Европе и особенно в Германии следует взять на себя больше ответственности», — сказала Меркель. 

При этом в НАТО считают, что ЕС не способен защитить себя самостоятельно. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял ещё в ноябре 2019 года в интервью испанскому изданию El Pais. По мнению генсека, Евросоюз не может заменить НАТО, а самостоятельность может привести Европу к краху. 

  • Военный корабль под флагом Евросоюза
  • Reuters
  • © EU NAVFOR
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Тем не менее Брюссель реализует собственные оборонные программы по линии Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO).

Напомним, программа (PESCO) была учреждена странами Евросоюза в ноябре 2017 года. К проекту присоединились 25 государств — членов ЕС.

В ноябре 2019 года ЕС утвердил 13 новых программ в рамках PESCO. К примеру, одним из общеевропейских оборонных проектов стала инициатива TWISTER («Своевременное предупреждение и перехват при помощи космического наблюдения за театром военных действий»). К ней присоединились Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия. Речь идёт о развитии космических систем раннего предупреждения и внутриатмосферных перехватчиков.

Кроме того, продолжается давняя дискуссия о создании общеевропейской армии. В июне 2017 года в этом направлении был сделан заметный шаг — было объявлено о создании Европейского оборонного фонда.

Впрочем, эксперты сомневаются, что Вашингтон согласится на ослабление роли НАТО в Европе.

«Джо Байден хочет нормализовать отношения с Европой, поэтому попытается проводить курс с учётом позиций европейских союзников. Но следовать призыву Макрона и выстраивать диалог с Россией американские власти не будут. Неприемлемо для НАТО и США и выстраивание такого диалога между Россией и Европой», — считает Андрей Суздальцев.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Фёдоров.

«Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга отражают интересы и позицию США. Он не располагает независимым мнением, а равняется на Вашингтон. При этом здравомыслящие западные политики понимают, что Россия не собирается нападать на страны НАТО», — отметил эксперт.

Однако их голоса, как и голос президента Франции, вряд ли будут доминировать, поскольку противоречат позиции США, добавил Фёдоров.

«Вашингтон не устраивает позиция Парижа, который выступает за появление у Европы собственных оборонных возможностей. И в среднесрочной перспективе такие проекты, как проект европейской армии, вряд ли будут реализованы. Однако движение ЕС в этом направлении продолжится», — подытожил эксперт.

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