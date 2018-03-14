«Инструмент информационного давления»: зачем Киев грозит российским авиакомпаниям судебными исками

Государственная авиационная служба Украины намерена взыскать с российских авиаперевозчиков штрафы на сумму $209 млн. В Киеве считают, что, летая в Крым, компании систематически «нарушали воздушное пространство республики». Сумма претензий стремительно увеличилась — полгода назад речь шла о $100 млн. Эксперты уверены, что требования могут ещё вырасти, так как судиться с Москвой Украина собирается в международных инстанциях. RT оценил шансы Киева удовлетворить свои притязания.

Украинские власти намерены взыскать в судебном порядке с российских авиакомпаний порядка 5,44 млрд гривен ($209 млн). Об этом со ссылкой на украинское ведомство сообщило агентство «Униан». Речь идёт о штрафах, которые выписала перевозчикам Государственная авиационная служба Украины за осуществление полётов в Крым. По мнению украинской стороны, перевозчики таким образом «нарушают воздушное пространство Украины».

«К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. гривен», — цитирует украинское издание заявление Госавиаслужбы.

«Полётные» санкции

После того как Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года, украинская Госавиаслужба объявила о запрете всех полётов над полуостровом. Однако российская сторона проигнорировала эти заявления.

Параллельно Росавианавигация направила документы в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) для изменения статуса аэропортов Крыма и признания российской юрисдикции над воздушным пространством полуострова. Со своей стороны, украинский оператор аэронавигационного обслуживания — «Украэрорух» — заявил о своих исключительных правах на ведение пролетающих над Крымом самолётов.

В сентябре 2015 года СНБО Украины ввело в действие указ «О применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми предусмотрен перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные санкции, в частности — к авиакомпаниям Российской Федерации». Таким образом, Киев попытался ограничить полёты российских авиакомпаний на Крымский полуостров под страхом штрафных санкций.

Впрочем, впервые о штрафах, наложенных на 13 российских авиаперевозчиков, украинская Госавиаслужба объявила ещё в августе 2014 года, тогда сумма претензий составила 106 млн гривен.

В октябре 2015 года прямое авиасообщение между Украиной и Россией официально прекратилось — в ответ на действия Киева Москва также запретила украинским авиакомпаниям работать в российском воздушном пространстве. Как заявил тогда министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, украинская сторона готова восстановить авиасообщение только в том случае, если российские авиаперевозчики прекратят полёты в Крым, а также заплатят штрафы.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько

© Максим Блинов / РИА Новости

В марте 2016 года глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что украинские власти не предоставляли российской стороне никакой информации о новых штрафах.

«В своё время украинские авиационные власти информировали нас о том, что за полёты в Крым они штрафуют наши компании, и даже присылали нам уведомления. Мы проинформировали их, что, если они хотят, они также могут штрафовать (российских автомобилистов) за нарушение правил», — заявил глава российского ведомства.

При этом менее чем за один месяц действия санкций Киев начислил $30,5 млн штрафов для российских перевозчиков: было составлено 4750 протоколов.

В 2015 году аэропорт Симферополя принимал примерно 100 рейсов в сутки, но уже в 2016 году это число увеличилось в полтора раза.

«Сколько захотят, столько и напишут»

Что интересно, ещё в сентябре 2017 года украинские СМИ, в частности агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на Госавиаслужбу, указывали, что сумма наложенного на российских перевозчиков штрафа — 2,72 млрд гривен (около $103 млн).

Аэропорт Борисполь (Киев)

Reuters

На просьбу RT назвать причины, по которым штрафы выросли почти вдвое всего лишь за шесть месяцев, в Госавиаслужбе Украины не ответили.

Взыскивать штрафы ведомство намерено через украинские суды. С точки зрения чиновников, это — необходимый этап для того, чтобы обратиться в международные судебные инстанции. В списке «нарушителей» фигурируют такие крупные авиаперевозчики, как «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии», Utair, «Нордавиа» и другие.

В пресс-службе «Нордавиа» RT сообщили, что компания не получала какой-либо информации о штрафах или судебных исках от украинской стороны.

По мнению экспертов, расхождения в оценках такого рода характерны для украинских чиновников.

Собчак готова к налаживанию отношений с Украиной, несмотря на реакцию Киева на запрос по Крыму «К маю сумма претензий может возрасти и до $300 млн — сколько захотят, столько и напишут, ведь аппетит приходит во время еды, — отметил в беседе с RT директор киевского Института трансформации общества, заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин. — Сумма должна быть большая, чтобы впечатляла — потом могут дойти и до полумиллиарда в надежде полностью «накрыть» российскую авиационную отрасль за рубежом с помощью исков».

Похожей точки зрения придерживается и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По мнению эксперта, иногда цифры просто рисуются с потолка — в ситуации с авиакомпаниями для Киева принципиальное значение имеет даже не сама сумма, а тот факт, что они эти штрафы вообще начисляют.

«В середине 2000-х «Газпром» оценил необходимые инвестиции в украинскую газовую трубу в $3 млрд, а её общую стоимость — в $6 млрд, — привёл пример эксперт. — Затем выступили представители «Нафтогаза», которые назвали сумму в $12 млрд, некоторые политики заговорили вообще о $100 млрд. А буквально недавно Юлия Тимошенко заявила, что цена ГТС Украины — $300 млрд, и это при том, что в трубопроводы на протяжении всех этих лет практически никто не вкладывался».

«Нельзя исключать никаких сценариев»

По мнению экспертов, запретив авиасообщение с Россией, Украина только осложнила жизнь собственных граждан. Теперь время перелёта из Киева в Москву может достигать девяти часов из-за многочисленных пересадок.

Аэропорт Борисполь (Киев)

globallookpress.com

© Zuma

Кроме того, инициатива обернулась финансовыми потерями для украинских авиаперевозчиков, ведь российское направление традиционно пользовалось наиболее высоким спросом.

Столкнулись с трудностями и те жители Украины, у которых сохранились родственные и деловые связи в Крыму, не говоря уже об отдыхающих, которым пришлось пересесть на автобусы и автомобили.

Между Крымом и Украиной действуют три пропускных пункта — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка». Это украинские названия. В России они называются «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск» соответственно.

Киев установил собственные правила въезда на полуостров для украинских граждан и иностранцев. Согласно требованиям украинского законодательства, въезжать в Крым разрешено только с территории Украины, за попытки попасть на полуостров по иным маршрутам для украинцев предусмотрен административный штраф, а для иностранных граждан — запрет на посещение Украины.

Сейчас украинским гражданам для того, чтобы попасть в Крым, приходится проходить двойной контроль — на украинской и на российской стороне. Кроме того, пассажиры рейсовых автобусов вынуждены пересекать границу пешком из-за особенностей украинского законодательства. Согласно документу, пересекать границу с Крымом могут только легковые автомобили. Те же, кто путешествует на автобусах, вынуждены терпеть неудобства и менять транспортное средство.

Досмотр автомобилей на пункте пропуска «Джанкой» на границе России и Украины

РИА Новости

Эксперты полагают, что если судебный процесс будет вестись в соответствии с нормами международного права, то Киеву вряд ли удастся компенсировать свои убытки за счёт взыскания штрафов с российских авиаперевозчиков.

«Сигнал ужесточения»: к чему может привести назначение Майкла Помпео госсекретарём США «Вероятно, тема штрафов по отношению к российским авиакомпаниям была снова поднята в связи с недавним решением Гаагского арбитража по тяжбе «Нафтогаза» и «Газпрома» — в Киеве решили, что теперь все украинские иски в международных инстанциях будут удовлетворяться с подачи США», — считает Соскин.

Эти опасения разделяет и Ищенко. Как утверждает эксперт, судя по тому, какое значение сегодня имеют политические мотивы для международных судебных инстанций, украинский иск может быть принят к рассмотрению и даже решён в пользу Киева. В современных условиях, когда, по сути, идёт мировая гибридная война, нельзя исключать никаких сценариев, считает он.

Знаки у пункта пропуска «Джанкой» на границе России и Украины

РИА Новости

«Однако с точки зрения международного права это недопустимо, потому что территориальные споры между государствами международные судебные инстанции решают только в тех случаях, когда оба государства согласны передать этот вопрос на их рассмотрение, — пояснил Ищенко. — Украина может выписывать любые штрафы, но обращаться в международные инстанции она не может, так как это вопрос политических взаимоотношений между странами».

Тем более что у России есть механизмы ответных мер: если суды принимают какие-то решения против неё, то Москва может арестовать иностранные активы на своей территории. Другое дело, что такая полномасштабная экономическая война никому не нужна, добавил эксперт. Тем более что большинство крупных российских компаний — с иностранным капиталом, который в таком случае окажется под ударом.