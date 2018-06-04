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«Инструмент для зеркального реагирования»: как будет работать подписанный Путиным закон о контрсанкциях

04 июня 2018, 23:09  •  84 • В России
Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях — ответ «на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь правительство России по решению президента сможет вводить ограничительные меры против стран, а также подведомственных им организаций и конкретных граждан. При этом в законе уточняется, что контрсанкции не распространяются на жизненно необходимые товары, если их аналогов нет в РФ. О новом законе — в материале RT.
 
© Алексей Дружинин / РИА Новости
 

Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств». Документ, в котором прописан механизм применения контрсанкций, был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Целью настоящего федерального закона является защита интересов и безопасности Российской Федерации, её суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан… от недружественных действий Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств», — говорится в документе.

В нём уточняется, что ответные меры могут быть применены как против самих этих стран, так и против организаций, находящихся под их юрисдикцией или контролем, а также против должностных лиц и граждан.

«Меры воздействия (противодействия) вводятся независимо от других мер, направленных на устранение или минимизацию угрозы интересам и безопасности РФ», — следует из текста закона.

Правом вводить их наделено правительство, которое может предпринимать шаги в этом направлении по решению президента.

Сокращённый список

В окончательную редакцию, подписанную Путиным, вошли шесть ответных мер вместо изначальных шестнадцати. Среди них — прекращение или приостановление международного сотрудничества России и её юридических лиц с недружественными странами, запрет или ограничение на ввоз продукции и сырья, оказание услуг, участие в приватизации государственного или муниципального имущества и прочие.

При этом конкретные области товаров, отраслей и услуг в законе не указываются. Говорится лишь о том, что контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства, если их аналоги не производятся на территории России.

Также в документе не присутствует пункт о возможности введения ограничений для российских компаний, если иностранцы владеют не менее чем 25% их капитала, который предлагался ранее.

Оставили за собой право

По мнению экспертов, нынешние контрсанкции окажут влияние не столько на США, сколько на Европу.

«США имеют достаточно маленький товарооборот с Россией, они никак от российской экономики не зависят. А вот на Европу они уже повлияли. И если эта ситуация с санкциями продолжится, то на европейскую экономику, особенно на экономику таких крупнейших партнёров России, как Германия и Нидерланды, они обязательно повлияют», — пояснил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Между тем он считает, что Россия пока не будет вводить какие-то конкретные ограничения и просто оставляет за собой право на подобные меры.

«Дальнейшее зависит от того, какую политику будут проводить и коллективный Запад, и США и ЕС по отдельности. Думаю, что сама ситуация говорит о том, что Россия не хотела бы переводить санкционную борьбу в более серьёзную область. Но если давление продолжится, то Россия создала инструмент, который будет задействован, если её к тому будут вынуждать. Это позволяет вводить контрсанкции в той степени и в тех дозах, которые нужны, чтобы ответная реакция была эффективной, но не абсолютной. Россия не хотела бы подобного рода эскалации взаимных ограничений», — уверен Брутер.

Путину передали "письма солдату"

О законе как об инструменте дальнейшего ведения политики в отношении США и европейских стран рассказал RT политолог Александр Асафов. По его словам, нынешний документ является «планом действий» в ситуациях с санкционным давлением «иностранных партнёров».

«России необходим инструментарий для того, чтобы на государственном уровне обеспечивать зеркальное реагирование на недружественные меры. Даже если этот закон является первым из набора государственных инструментов, то в любом случае, поскольку мы сейчас вынуждены реагировать на подобные вещи ситуативно, нам нужны определённые протоколы и планы действий», — уточнил политолог.

Меры для защиты

Напомним, закон о контрсанкциях был разработан спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главами фракций. Нижняя палата парламента приняла его во втором чтении 22 мая. Совет Федерации одобрил документ 30 мая.

В российском внешнеполитическом ведомстве на этом фоне отметили, что закон вызвал напряжение в деловых кругах США. По словам директора департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко, в Соединённых Штатах на данный законопроект реагируют предприниматели, поскольку на российском рынке работает много американских компаний.

«Со времён ещё Советского Союза (работают. — RT) и хотели бы здесь остаться, и стараются здесь остаться. Поэтому в данных кругах это вызвало заметное напряжение. Даже был целый ряд обращений со стороны отдельных крупных компаний, со стороны Американо-российского делового совета в адрес президента России с просьбой посмотреть на первую редакцию, в которой закон был внесён в апреле месяце, чтобы, возможно, как-то его смягчить», — говорил он.

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