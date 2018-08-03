«Инструмент для создания информационной повестки»: зачем британское издание раздувает скандал вокруг «русской шпионки»

Информация The Guardian о российской «шпионке» в посольстве США в РФ, которую затем подхватили американские СМИ, стала очередным инструментом во внутриполитической борьбе перед промежуточными выборами в конгресс, считают эксперты. Они отмечают, что британское издание не опасалось последующего опровержения со стороны Секретной службы США, поскольку целью The Guardian было раздуть скандал вокруг посольства. Аналитики полагают, что эта публикация также нанесла удар по послу Соединённых Штатов в России Джону Хантсману, поскольку он выступает за нормализацию отношений между двумя странами.

На фоне скандала с Марией Бутиной СМИ якобы удалось «обнаружить» ещё одну российскую «шпионку». Газета The Guardian утверждает, что гражданка России, более 10 лет проработавшая в американском посольстве в Москве и нанятая Секретной службой США, имела доступ к документам службы и при этом регулярно контактировала с сотрудниками ФСБ.

По данным газеты, которая ссылается на неназванные источники, Секретная служба получила сведения о действиях россиянки, но отказалась от полномасштабного расследования и не приняла никаких мер. В материале утверждается, что ведомство уволило сотрудницу во время массового сокращения состава американских дипмиссий, которое стало ответной мерой Москвы на высылку российских дипломатов. The Guardian предполагает, что обмен санкциями стал поводом для того, чтобы избавиться от «шпионки».

Собеседники газеты считают, что ситуация требует независимого расследования, так как россиянка якобы могла участвовать во взломе серверов Демократической партии. При этом The Guardian не называет мест работы большинства источников, ограничиваясь комментариями «газете сообщили».

Здание американского посольства в Москве © Mladen ANTONOV

AFP

«Безответственные отчёты»

С критикой статьи выступили в Секретной службе, отметив, что до публикации в ведомстве предоставили сведения, опровергающие содержащуюся в материале информацию. Возмущение Секретной службы вызвали «безответственные и неточные отчёты, основанные на утверждениях «анонимных» источников».

В ведомстве отметили, что обязанности нанимаемых российских сотрудников посольства ограничиваются переводом, вопросами культуры, связи и административной поддержки, при этом доступ к секретной информации им не предоставляется.

При этом, как пояснили в ведомстве, обязанности россиянки, речь о которой идёт в статье, как раз подразумевали контакты с ФСБ, МВД и ФСО для поддержки Секретной службы.

В свою очередь, в посольстве США в Москве отказались комментировать приведённые в статье утверждения. При этом в дипмиссии считают, что сотрудники госструктур США «могут являться объектом интереса иностранных спецслужб».

«Управление дипломатической безопасности и другие правоохранительные структуры самым тщательным образом проверяют принимаемых на работу сотрудников зарубежных дипмиссий. Кроме того, на постоянной основе проходят проверки всех сотрудников на выполнение возложенных на них обязанностей в области обеспечения безопасности и соблюдение требований Госдепартамента в области безопасности. В случае если выявляется сотрудник, нарушающий предписания в области безопасности, нами предпринимаются соответствующие действия в надлежащее время», — пояснили в дипмиссии.

В российском МИД, отвечая на вопрос RT о статье The Guardian, лишь в шутку предположили, кем мог быть этот сотрудник.

«Неужели Макфол?» — пошутила Захарова, имея в виду экс-посла США в России Майкла Макфола.

Позднее она раскрыла свою позицию по статье британской газеты: «Не знаю, о ком идёт речь, о чём идёт речь. Невозможно комментировать то, о чём не знаешь. Если есть какие-то конкретные данные — пусть предоставят, тогда будем разбираться. Невозможно комментировать то, под чем нет вообще никакой фактуры. Мне кажется, The Guardian должна как-то рассказать, объясниться, что они имеют в виду».

Майкл Макфол © Vladimir Pirogov

Reuters

Избирательная кампания

Позднее информацию, опубликованную в The Guardian, подхватили и американские СМИ, в частности CNN и MSNBC. По мнению экспертов, статья The Guardian не случайно появилась на фоне избирательной кампании перед промежуточными выборами в США.

«Сейчас нужно найти любые возможные факты или их отсутствие, чтобы подчеркнуть, что русские во всё вмешиваются», — отметил в беседе с RT профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

По его словам, за два года, прошедшие с президентских выборов, демократы «так и не нашли другого объяснения, почему они оказались на помойке истории».

«Они ничему не научились и ничего не поняли. Они до сих пор пытаются искать русский след», — добавил эксперт.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заметил, что обычно общественность узнаёт о шпионах уже на стадии ареста и обмена, так как обычно с ними «разбираются по-тихому и быстро».

«Когда появляются такого рода вбросы, это уже шпиономания, русских шпионов ищут везде. После безосновательных обвинений в адрес Бутиной теперь каждая гражданка России — это заведомо «токсичная личность», вот-вот узнает какие-то страшные секреты», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом любая история, которая касается российско-американских отношений и «вмешательства» в выборы, будет освещаться в СМИ гипертрофированно, заявил в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.

«И как минимум до 6 ноября, когда состоятся выборы в конгресс США, мы ещё услышим не раз и не два истории о россиянках, россиянах, мужчинах, женщинах и, наверное, каких-нибудь животных, которые вмешиваются в американские дела», — цитирует Мирзаяна РИА Новости.

«Всё это делается только ради того, чтобы запугать избирателей, чтобы они пришли 6 ноября и проголосовали за демократов. Другого логичного объяснения просто нет», — заключил Домрин.

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил тот факт, что The Guardian вновь использовала в своей статье ссылки на источники, но при этом проигнорировала официальную позицию Секретной службы США.

«Очень показательно, что нет конкретной ссылки. The Guardian отправила запрос на комментарий в Секретную службу США. Она официально представила свою позицию, о которой сейчас фактически заявила, но эта информация не была использована в материале вообще. То есть основная задача заключалась в том, чтоб раздуть скандал вокруг статьи», — подчеркнул Абзалов.

Он также отметил, что британское издание, очевидно, не смущал тот факт, что информацию в материале опровергнет Секретная служба США.

«Это инструмент для создания информационной повестки, а потом опровержение, которое произойдёт, не будет столь значимым», — заявил эксперт, отметив при этом, что The Guardian добилась определённого информационного эффекта, а последующие опровержения оказались «на дне».

При этом Абзалов убеждён, что скандал вокруг посольства направлен против нынешнего посла США в России Джона Хантсмана, поскольку он выступает за нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Хантсман — очень важный игрок с точки зрения организации визитов в Российскую Федерацию конгрессменов США. Он был одним из инициаторов саммита президентов России и США. Он присутствовал в Хельсинки непосредственно. Это очень важный аспект атаки на посла, который выступает за улучшение российско-американских отношений», — считает эксперт.

Россиянки под подозрением

Напомним, что 15 июля в США задержали гражданку России Марию Бутину. Ей предъявили обвинения в заговоре с целью ведения на территории США деятельности в пользу иностранного государства, а также в ведении такой деятельности без соответствующей регистрации в Минюсте в качестве иноагента.

Следующие слушания по её делу состоятся 10 сентября. До 8 августа сторона обвинения должна представить проект распоряжения по засекречиванию улик по делу, а адвокаты намерены обжаловать этот проект до 15 августа.

В Москве арестованную россиянку назвали политической заключённой и указали на «жесточайшее психологическое давление», которое оказывают на Бутину.

«Чего стоит хотя бы восьмичасовой обыск при аресте, когда ворвавшиеся в арендованную квартиру агенты ФБР, вооружённые автоматами, в буквальном смысле ломали мебель, перетряхивали и даже рвали вещи, вскрывали полы и стены. Ничего предосудительного они не нашли, но, несмотря на полное отсутствие доказательств какой-либо вины, ей отказано в освобождении», — заявил заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин.

В ведомстве отметили, что Бутина стала жертвой антироссийской кампании, и выразили опасения, что пострадать может любой россиянин, оказавшийся в США.

В ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что условия содержания Бутиной оставляют желать лучшего. По её словам, у входа в одиночную камеру россиянки постоянно дежурят надзиратели, которые устраивают проверки по ночам, а в самой камере очень холодно. Также Бутину, в отличие от других заключённых, не пускают на прогулку на открытом воздухе.

«Отношение к ней как к опасному преступнику», — заявила Захарова.

Адвокат российской гражданки Роберт Дрисколл в интервью RT заявил, что не может полностью исключать отсутствие в задержании его подзащитной политических мотивов.

«Трудно представить, чтобы так обращались с гражданами других стран. Похоже, сейчас в США времена русофобии», — заявил он.