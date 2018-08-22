«Инструмент дисциплинирования»: чем грозит Трампу признание виновности Манафорта и Коэна

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным по восьми из 18 пунктов обвинений в финансовых преступлениях, а бывший личный адвокат Майкл Коэн пошёл на сделку со следствием, признавшись в аналогичных правонарушениях, которые, по его словам, были сделаны по указанию главы Белого дома. При этом юрист готов предоставить спецпрокурору США Роберту Мюллеру ещё ряд «интересных» сведений. По мнению экспертов, действующий президент Соединённых Штатов оказался в крайне неприятной ситуации: политические элиты получили рычаг давления на Белый дом.

Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, признан виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, ему грозит от восьми до десяти лет тюремного заключения. Такое решение приняли члены жюри присяжных в суде города Александрии, штат Вирджиния.

Пять положений, по которым признана вина 69-летнего политического консультанта, связаны с нарушением налогового законодательства, ещё два — с несоблюдением законов в банковской сфере, а одно — с сокрытием счетов в иностранных банках.

Речь идёт о том, что Манафорт не уплатил налоги с миллионных доходов, полученных за лоббирование интересов украинских политиков, в том числе, как полагает следствие, бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В то же время присяжные не смогли вынести единого решения по остальным десяти пунктам обвинений.

«Манафорт разочарован тем, что не был полностью оправдан», — заявил его адвокат Кевин Даунинг по завершении заседания.

Юрист не смог ответить, намерен ли его подзащитный подавать апелляцию. Отметим, что продолжение процесса намечено на 29 августа.

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Как сообщает агентство Bloomberg, дело Манафорта стало первым, которое в суд передала команда спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущая расследование «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году. По мнению СМИ, вердикт членов жюри также нанёс удар по позициям Дональда Трампа.

В сентябре в Вашингтоне начнётся ещё одно судебное разбирательство, в котором фигурирует Манафорт. По этому делу американского лоббиста также обвиняют в финансовых махинациях и ещё в отказе в регистрации в качестве иностранного агента.

В свою очередь, глава Белого дома назвал «позором» расследование в отношении Манафорта, которое началось как поиск «сговора с Россией». По его словам, россияне никак не были связаны с его предвыборной кампанией.

«Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Это охота на ведьм, и это позор», — сказал Трамп.

Дело Коэна

Параллельно с делом экс-главы избирательного штаба действующего президента США идёт разбирательство в отношении его бывшего адвоката Майкла Коэна.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Коэн идёт на сделку со следствием и признаёт себя виновным по ряду обвинений, чтобы получить меньший тюремный срок.

Позднее эту информацию подтвердил адвокат Коэна, Ленни Дэвис. По его словам, действующий американский лидер дал его подзащитному указание заплатить двум женщинам (очевидно, речь идёт об экс-порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал), чтобы скрыть информацию, которая могла бы нанести ущерб его предвыборной кампании.

«Если эти платежи были преступлением Майкла Коэна, то почему они не были преступлением Дональда Трампа?» — написал он в Twitter.

Выступая на телеканале MSNBC, Дэвис добавил, что у его клиента есть информация, которая представляет интерес для спецпрокурора США, и он будет счастлив предоставить её.

Так, Коэн готов рассказать о встрече в нью-йоркском здании Trump Tower в 2016 году, которая, по словам Дэвиса, является «очевидной вероятностью сговора с целью подрыва американской демократической системы», а также предоставить данные о кибервзломе серверов Демократической партии. При этом представитель экс-сотрудника Трампа не исключил, что действующий президент США якобы знал об этом инциденте заранее и даже мог его поощрить.

Lanny Davis: "Mr. Cohen has knowledge on certain subjects that should be of interest to the special counsel and is more than happy to tell the special counsel all that he knows." pic.twitter.com/NxPmShwunw — Maddow Blog (@MaddowBlog) 22 августа 2018 г.

Между тем бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в настоящее время является адвокатом Трампа, заявил, что обвинения против Коэна никак нельзя связать с возможными претензиями в адрес действующего американского лидера.

«Очевидно, как отметил прокурор, действия мистера Коэна говорят о его систематической лжи и недобросовестности на протяжении длительного периода времени», — говорится в заявлении Джулиани.

«Крайне неприятная история для Трампа»

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Трамп достаточно защищён в юридическом плане, но у него могут возникнуть проблемы с точки зрения общеполитической ситуации в США и моральных принципов.

«Очевидно, что если преступление было совершено, его совершал сам Коэн, а не Трамп. Что касается поощрений, уговоров, то Трамп это отрицает, а против него — только свидетельство самого Коэна. История для него крайне неприятная, но на импичмент это не тянет. Тем более что против Трампа очень трудно выдвинуть какие-то обвинения», — заявил Брутер в беседе с RT.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также сомневается, что судебные процессы против экс-сотрудников Трампа могут привести к импичменту действующего лидера США.

Пол Манафорт в зале суда. Зарисовка от 21 августа 2018 года

Reuters

© Bill Hennessy

При этом Манафорт, которого судят в большей степени за финансовые преступления, связанные с лоббизмом, по оценке аналитика, стал козлом отпущения.

«Мюллеру нужно отчитываться по работе, которая идёт больше 13 месяцев, нужны конкретные результаты, а их нет. Это инструмент дисциплинирования Трампа, чтобы держать его в мейнстримовских рамках, показывающий, что если он станет проводить свою суверенную линию, то истеблишмент будет напоминать, что за ним числятся грязные делишки. Также не думаю, что дело Коэна может привести к импичменту. Он возможен, если будет полный консенсус в американской элите в отношении Трампа, а его нет», — пояснил Блохин RT.