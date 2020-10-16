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Инструмент демонизации России: Как Запад "куёт" из Оли Конституции новую "жертву режима"

16 октября 2020, 12:40  •  232 • Политика
Как Запад демонизирует Россию, тиражируя Олю Конституцию. Всего за год девушка превратилась из никому не известной активистки в персону, равную пережившим концлагеря жертвам нацизма.
Пропиарившаяся за счёт протестных акций в Москве 17-летняя Ольга Мисик, более известная как Оля Конституция, всего за год превратилась в инструмент Запада по демонизации России. Журналисты проследили путь девушки от никому не известной школьницы до "живого символа репрессий".
Впервые об Оле Конституции все узнали в 2019 году - во время летних акций протеста в Москве. Девушка, запинаясь и немного картавя, читала Конституцию правоохранителям. А уже в 2020-м её заметили на протестных сборищах в Минске - уже с Конституцией Белоруссии.
Мелькает Оля Мисик и на страницах западных СМИ. Они с удовольствием снимают её и во время тренинга "Винтаж по-русски", прошедшего в Сахаровском центре, признанном в России иноагентом, и на акции в Риме в защиту "московских политзаключённых" - перекрывавшего московские улицы экстремиста Егора Жукова и призывавшего к расправе над детьми росгвардейцев, наводивших порядок в Москве, Владислава Синицы.
Но, пожалуй, кульминацией карьеры Ольги Мисик можно назвать признание девушки человеком года по версии журнала L'Espresso - наравне с сенатором Италии Лилианой Сегре, выжившей в немецком концлагере. Вот так "ненавязчиво" Запад проводит параллель между реальной жертвой репрессий и молодой активисткой.
"Для очернения России на Западе все средства хороши и все пустышки вроде Мисик", - делает вывод Nation News.

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