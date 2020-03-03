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«Инструмент давления»: почему Турция заявила об отказе закрыть свои границы со странами ЕС
03 марта 2020, 01:30 • 52 • В мире
Турция не закроет свои границы с государствами Евросоюза для беженцев из Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, «Запад должен разделять груз ответственности за беженцев». Ранее, на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки нелегальных мигрантов и открыла границу с ЕС, через которую хлынули тысячи беженцев. Президент Турции использует миграционный вопрос как «последний способ добиться успеха» своей военной операции в Сирии, отмечают эксперты. Одновременно таким образом Эрдоган хочет продемонстрировать свою значимость и заставить руководство ЕС выделить дополнительное финансирование, считают аналитики.
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции, 2 марта © Бурку Окутан/РИА Новости
Анкара оставит открытыми свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Звонят и говорят: «Закройте границы». Я сказал: «Поздно». Запад должен разделять груз ответственности за беженцев», — приводит слова турецкого лидера РИА Новости.
В то же время глава МВД республики Сулейман Сойлу сообщил в своём Twitter, что уже более 117 тыс. нелегальных мигрантов пересекли границу Турции с Евросоюзом.
Напомним, ранее Анкара заявила, что приняла решение открыть границу, поскольку Евросоюз не выполнил своих финансовых обещаний, а Турция не сможет выдержать новой волны мигрантов. При этом решение открыть границу для беженцев было принято после инцидента в Идлибе, где в результате обстрела со стороны правительственных сил Сирии погибли 33 турецких военных. Позднее в Министерстве обороны России пояснили, что причиной инцидента стало нахождение военнослужащих турецких ВС в боевых попядках боевиков.
По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, на решение Эрдогана открыть границу с ЕС повлиял и тот факт, что Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке турецкой операции в Сирии.
«Анкара обращалась к НАТО и надеялась, что альянс её поддержит. Однако такое решение заблокировали Афины», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян отметил в интервью RT, что Эрдоган использует миграционный вопрос как «последний способ добиться успеха» своей военной операции в Сирии.
«Поскольку силовыми мерами непосредственно в САР сделать этого у турецкого лидера не получается, поток беженцев стал для него инструментом давления на Евросоюз. Эрдоган рассчитывает, что ЕС каким-то образом окажет влияние на Россию, которая поддерживает сирийское правительство», — сказал аналитик.
Одновременно, манипулируя миграционным вопросом, президент Турции хочет заставить руководство Евросоюза выделить дополнительное финансирование, пояснил Степанян.
«Это особенно актуально в виду больших трат Эрдогана на войну в Сирии — такую брешь сейчас ему надо чем-то закрывать. Для этого и нужны европейские деньги. Кто-то ведь должен покрывать эти расходы, поскольку неизвестно, сколько ещё Анкара потратит на военную операцию в САР», — пояснил эксперт.
Реакция Европы
В ответ на действия Анкары глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с мигрантами является «общеевропейской проблемой», поэтому 3 марта всё руководство Евросоюза отправится на границу Греции и Турции, где собралось самое большое количество беженцев. Её будут сопровождать также лидер Европарламента Давид Сассоли и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
О намерении вместе с греческим премьером посетить греко-турецкую границу ранее заявлял и председатель Евросовета Шарль Мишель.
«Мы поддерживаем усилия Греции по охране европейских границ и внимательно следим за ситуацией на месте», — написал он на своей странице в Twitter.
Отреагировали на действия Анкары и руководители стран Европы.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика готова оказать Греции и Болгарии содействие в охране границ от массовой миграции беженцев.
«Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия по оказанию им быстрой помощи и защите границ. Мы должны действовать сообща для того, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса», — написал он в Twitter.
В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости лучше укрепить границы Европейского союза. Об этом он написал в соцсети Facebook. По словам Курца, ситуация 2015 года, когда в Европу хлынула волна мигрантов, «ни в коем случае не должна повториться».
Тем временем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис через Twitter объявил о том, что в течение ближайшего месяца Афины не будут рассматривать новые заявления о предоставлении убежища. По его словам, таким образом греческая сторона повышает безопасность своих границ.
Ранее, в конце февраля, Мицотакис информировал европейские власти о том, что значительное число мигрантов и беженцев собрались на греко-турецкой сухопутной границе и пытались незаконным путём попасть в страну.
Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров Евросоюза предупредило, что ожидается «массовая миграция в Грецию». В документе, оказавшемся в распоряжении газеты Die Welt, отмечается также, что этот «массовый поток людей» будет сложно остановить.
Новые миграционные проблемы
Напомним, в 2016 году между Турцией и Европейским союзом было заключено соглашение, по которому Анкара брала на себя обязательство принимать обратно нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в ЕС. В обмен на каждого нелегала из Сирии Евросоюз обязался забирать с турецкой территории одного легального сирийского беженца.
За такое сотрудничество Брюссель пообещал Анкаре ускорить либерализацию визового режима, а также выплатить €3 млрд в качестве поддержки.
Однако эксперты напоминают, что ни одна из сторон не выполнила свои обещания в полной мере.
Теперь же, как отмечает Араик Степанян, «Европу ждут тяжёлые времена». Если Турция так и оставит границы открытыми, ЕС вновь захлестнёт миграционный кризис, пояснил эксперт.
«Страны Европы по этому поводу высказывают свою сильную озабоченность. Они ещё не справились со старыми миграционными проблемами, а тут к ним уже идут новые. Причём государства ЕС наполнятся беженцами ещё как минимум на полмиллиона человек. Больше всех пострадают Германия и Франция. Кроме того, нельзя исключать и проникновения представителей террористических группировок. А это значит, что степень террористической угрозы в Европе повысится ещё больше», — спрогнозировал аналитик.
Владимир Оленченко, в свою очередь, заявил, что если миграционная волна из Турции продолжит увеличиваться, то «остановить её будет крайне сложно».
«Если в 2015 году ситуация с беженцами была близка к катастрофической, то теперь точно предугадать как дальше будут разворачиваться события, достаточно трудно. Однако Европа получит ещё больше проблем, чем имеет сейчас — это однозначно», — заявил аналитик.
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