Инструкция судьям от королевского шута

Лицо президента Литвы обнажилось

Европейские антифашисты надеялись, что литовская Фемида оправдает узника совести Альгирдаса Палецкиса или вынесет ему наименее суровый приговор из всех возможных. До 6 июля казалось, что президент Гитанас Науседа понимает неизбежность появления в общественной жизни республики новых правил игры. Надежды рухнули в день коронации короля Миндаугаса, когда Науседа обратился к формуле Дали Грибаускайте: закон – законом, но политическая целесообразность выше закона.

Гитанас Науседа, фото: obzor.lt

«К сожалению, у нас есть настоящие литовцы, чьи фамилии стали символом предательства и кровопролития: Альгирдас Палецкис, Антанас Снечкус, Юозас Маркулис. Много литовцев в советское время было среди членов истребительных батальонов (среди «ястребков», боровшихся с националистическим подпольем и «лесными братьями». – Д.П.) , среди доносчиков, коллаборационистов».

Секретарь ЦК компартии Литвы Антанас Снечкус, фото: obzor.kt

Итак, литовцы «настоящие», но они «предатели». Эти слова прозвучали из уст литовского президента в интервью для еженедельника «Обзор». Для политзаключённого Палецкиса, обвиняемого в шпионаже в пользу России, высказывание Науседы равнозначно осуждению до приговора суда. Это инструкция судьям.

Палецкис родился в 1971 году в Швейцарии, евреев Литвы на кострах не сжигал, детей не убивал, как это делали герои послевоенного вооружённого сопротивления советской власти. Крови на его руках нет, так символом какого же кровопролития он является?

При этом примеры вмешательства власть имущих в литовское правосудие налицо. И главный из примеров – игры судей вокруг «дела о вооружённой агрессии СССР 13 января 1991 года». Сначала появилась сочинённая Витаутасом Ландсбергисом брошюра «События 13-го и Литовское государство». Автор подготовил её для следователей по делу коммунистов Миколаса Бурокявичюса и Юозаса Ермалавичюса, похищенных в Минске. Следователи и прокуроры приняли версию Ландсбергиса к руководству.

В 2003 году старый лис издал книгу «Новые документы о 13 января». Она послужила переквалификации задним числом «январского преступления» в «военное преступление против человечности, не имеющее срока давности». Процесс шёл строго по книге-инструкции и завершился 27 февраля 2020 года приговором 67 обвиняемым гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство из них судили заочно, они получили от 4 до 14 лет тюрьмы.

Назвав Альгирдаса Палецкиса предателем, президент Науседа встал на путь Ландсбергиса. Оправдание Палецкиса или мягкий приговор нанесли бы сильнейший удар по престижу полиции, Генеральной прокуратуры, литовской госбезопасности. Два года они лепили из журналиста образ российского шпиона. Однако выясняется, что доказательные улики у обвинения отсутствуют. Всё дело Палецкиса шито белыми нитками. И вот литовский президент заблаговременно объявляет подсудимого «предателем».

Что касается обвинений в «предательстве» двух других, то ими стали люди, боровшиеся с нацизмом. Видимо, Науседе нацисты вместе с их литовскими подручными импонируют больше антифашистов. Между тем, доведись королю Миндаугасу выбирать между Антанасом Снечкусом и Гитанасом Науседой, его величество выбрал бы первого. Коммунист Снечкус, как и средневековый монарх, заботился о приращении территории и об укреплении авторитета государства. Литва при Снечкусе подросла на 1/3 часть земель. Родной для Науседы Клайпедский край с Клайпедой возвратился в состав республики в том числе благодаря Антанасу Юозовичу.

Памятник королю Миндаугасу, фото: ru.delfi.lt

Снечкус, как и Миндаугас, с оружием в руках защищал литовскую землю от немецких оккупантов, а свой народ любил, ценил и оберегал.

Междоусобица ввергла бы Литву в катастрофу. Снечкус и его соратники очень хорошо это сознавали. Они были честными коммунистами и настоящими литовцами. Когда в 1946-1951 годах Москва несколько раз поднимала вопрос о проведении масштабной войсковой операции на территории Литвы ради очистки её территории от националистического подполья и затаившихся в лесах уголовников, партийное руководство республики резко противилось подобным предложениям.

По требованию Снечкуса в 1945 году нарком внутренних дел республики генерал Иосиф Барташюнас обратился с воззванием к укрывающимся в лесах дезертирам и вооружённым бандитам с предложением сложить оружие, призвал к явке с повинной, гарантируя неприкосновенность и полную легализацию всем, кроме бывших карателей. Из лесов вышло и сдалось добровольно пять тысяч человек. В райотделах им выдавались советские паспорта и справки о том, что человек не имеет грехов перед новой властью и является полноправным гражданином. Всё делалось для того, чтобы избежать ненужных жертв, не скатиться в болото братоубийственной гражданской войны.

Третий «предатель»-литовец Юозас Маркулис в 50-е годы ХХ века был агентом НКВД по кличке Орёл. Он, бывший генерал, военный медик, находился на легальном положении, преподавал в Вильнюсском университете, водил знакомства с командирами «лесных братьев». Орёл убеждал их: «Зачем терять своих лучших бойцов в сражениях с русскими частями НКВД? Сейчас не время для открытого вооруженного противостояния, у коммунистов много войск, нас так быстро истребят. Мы обязаны сберечь нашу молодежь. Мы временно должны отказаться от террора и ждать, когда американцы нападут на Советы, и вот тогда, сохранив свои лучшие боевые кадры, мы поднимем восстание по всей Литве. Мы должны преобразовать наши лесные боевые отряды в «запасные», ждущие своего часа и общего приказа».

Маркулис передал в лес 6000 чистых легальных паспортов, изготовленных в МГБ. Так чекисты получили возможность следить за каждым, кто обладал «засвеченным» документом. Бывший генерал долгое время оставался «своим среди чужих», но был выведен из игры, когда возникла опасность его жизни. Чекисты вывезли агента вместе с семьёй в Ленинград, где он проживал до конца своих дней.

Такие литовцы и почти два миллиона им подобных, принявших советскую власть, для действующего президента Литвы – символы предательства. Однако не забудем, что эти люди превратили Литву за годы советской власти в передовую индустриальную державу с развитыми культурой, литературой, кинематографом, общественной жизнью. И королю Миндаугасу точно не понравилось бы деление единокровного народа надвое, которым занялся президент Науседа, взявший на себя роль королевского шута и исполнителя воли «хозяев дискурса», выворачивающих историю наизнанку.