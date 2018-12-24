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«Инструкции западных государств»: в МИД не исключили провокации Киева в Донбассе с применением химоружия

24 декабря 2018, 23:39  •  20 • Украина
Украина может готовить военную провокацию на линии соприкосновения с Донбассом с применением химического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предположила, что поддержку украинским военным оказывают специалисты НАТО и прибывшие в регион британские военнослужащие. Киев может использовать опыт стран Запада, осуществлявших инсценировки химических атак в Сирии, считают эксперты. По их мнению, ради сохранения власти Пётр Порошенко может осуществить провокацию, несмотря на предупреждения Москвы.
 
Танк ВСУ AFP © Aleksey FILIPPOV
 

Украина может готовить провокацию на линии соприкосновения с Донбассом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она не исключила, что в ходе провокации Киев применит химическое оружие.

Захарова отметила, что в украинских СМИ «эксперты» заявляют о возможном применении отравляющих веществ военными Донецкой и Луганской народными республиками. Официальный представитель внешнеполитического ведомства также напомнила о высказывании постоянного представителя Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз — та заявила о якобы разработке Россией «химического и биологического оружия для последующего их применения против Украины».

«Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения», — приводится её комментарий на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что информация об усилении группировки вооружённых сил Украины в регионе поступает постоянно.

«Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Так, 22 декабря в ДНР сообщили, что Киев стянул к линии соприкосновения 12 реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерийский дивизион 152-мм гаубиц 2С3 «Акация». В тот же день в ЛНР сообщили о двух железнодорожных составах с танками Т-64, противотанковыми пушками МТ-12 и БМП-1.

Провокация может быть осуществлена и в киберпространстве, отметила Захарова. Она напомнила, что начальник главного управления связи и информационных систем генерального штаба ВСУ генерал-майор В.В. Рапко заявил о переводе частей кибербезопасности в боевой режим.

«Вероятно, находящиеся на территории Украины представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, оказывают консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации данной операции», — добавила она.

  • Петр Порошенко
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Может пойти на безумные поступки»

Пётр Порошенко ранее допускал, что президентские выборы, запланированные на март, будут отменены в том случае, если Россия «начнёт вторжение». Поэтому он действительно может пойти на провокацию, считает политолог, экономист Александр Дудчак.

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«Порошенко может всё взвесить и решить, что выборы ему будет выиграть проблематично и развяжет очередное полномасштабное столкновение. Ему не жаль положить тысячи своих сограждан ради политических амбиций. Надо относиться к этому серьёзно», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом в случае осуществления провокации с использованием химического оружия Киев может руководствоваться наработками своих западных союзников, считает политолог Иван Мезюхо.

«Дело в том, что Киев в своей провокации может руководствоваться опытом провоцирования ситуации американскими силами в Сирии. Учитывая тот факт, что украинские военнослужащие получают инструкции от западных государств и на территории самой Украины работают военные инструкторы тех же соединённых Штатов, не стоит рассматривать вариант применения химического оружия, как нереальный. Порошенко может пойти на абсолютно безумные поступки с целью сохранения власти», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Напомним, 7 апреля на сирийский город Дума якобы была осуществлена атака с применением химического оружия. Представители западных государств обвинили в этом Дамаск и в ночь на 14 апреля совершили авиаудар по правительственным объектам арабской республики.

Позже, 26 апреля, Россия провела в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия пресс-конференцию с участием свидетелей инсценировки этой химической атаки.

«Сегодня мы можем доказать, что видеоролик «Белых касок» — это грубая инсценировка, а следовательно, ссылки наших западных партнёров, как мы называем их, ссылки на этот материал как на свидетельство химической атаки являются полностью несостоятельными», — сказал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По мнению Мезюхо, несмотря на тот факт, что МИД России предупредил о возможной провокации со стороны Украины, шансы на её реализацию сохраняются.

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«Решение по осуществлению тех или иных действий будет приниматься не Киевом, а Вашингтоном. Прямо сейчас военные аналитики США оценивают различного рода риски и в ближайшее время спустят на Украину указания по поводу того, как вести себя украинским военным на линии соприкосновения в Донбассе», — заключил он.

«На последнюю декаду декабря»

О планируемой Украиной военной провокацией, которую Киев намерен провести до 2018 года, 17 декабря в интервью «Комсомольской правде» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, это что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооружённую провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», — сказал он.

По мнению министра, Порошенко с помощью провокации намерен распространить военное положение на всю Украину и продлить его. Сейчас такой режим действует только в десяти украинских регионах и истекает уже 25 декабря.

В том случае, если военное положение будет распространено на территорию всей Украины и продлено, президентские выборы, назначенные на конец марта 2019 года, могут не состояться. По данным Украинского института социальных исследований, Порошенко занимает третье место с 9,9%. Его опережают комик Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. При этом Зеленский ещё не заявил о своём намерении участвовать в выборах.

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