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Инструкции от Владимира Путина для онлайн-совещаний: "Камера вас возьмёт..."
03 июля 2020, 19:00 • 12 • Политика
Президент России Владимир Путин дал инструкции по онлайн-совещаниям во время заседания с членами рабочей группы по конституционной реформе, которая проходила в формате видеоконференции. "Пожалуйста, подайте голос, руку поднимите, и камера вас возьмёт", - заметил глава государства.
Президент России Владимир Путин провёл заседание с членами рабочей группы по конституционной реформе. Встреча проходила в формате видеоконференции.
В ходе онлайн-совещания глава государства дал его участникам инструкцию, как в дистанционном формате продемонстрировать своё желание что-то добавить или сказать дополнительно по обсуждаемой теме.
Напомним, в ходе заседания Путин заметил, что решение о принятии поправок к Конституции РФ было сделано совместными усилиями народа и властей. Причём именно за гражданами было "окончательное слово".
Он также подчеркнул, что результаты голосования отразили высокую степень консолидации в обществе по ключевым вопросам.
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