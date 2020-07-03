Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Главная / Политика

Инструкции от Владимира Путина для онлайн-совещаний: "Камера вас возьмёт..."

03 июля 2020, 19:00  •  12 • Политика
Президент России Владимир Путин дал инструкции по онлайн-совещаниям во время заседания с членами рабочей группы по конституционной реформе, которая проходила в формате видеоконференции. "Пожалуйста, подайте голос, руку поднимите, и камера вас возьмёт", - заметил глава государства.
Президент России Владимир Путин провёл заседание с членами рабочей группы по конституционной реформе. Встреча проходила в формате видеоконференции.
В ходе онлайн-совещания глава государства дал его участникам инструкцию, как в дистанционном формате продемонстрировать своё желание что-то добавить или сказать дополнительно по обсуждаемой теме.
"Пожалуйста, подайте голос, руку поднимите, и камера вас возьмёт", - обратился президент.
Напомним, в ходе заседания Путин заметил, что решение о принятии поправок к Конституции РФ было сделано совместными усилиями народа и властей. Причём именно за гражданами было "окончательное слово".
Он также подчеркнул, что результаты голосования отразили высокую степень консолидации в обществе по ключевым вопросам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 13:00
Военный эксперт назвал сроки кардинальных мировых решений: Решится и вопрос Донбасса
03 июля 2020, 13:00
Куда выстрелила мэр Якутска
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал П...
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму по...
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряе...
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
30 июня 2020, 00:32
Зеленский ликвидировал сам себя
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.