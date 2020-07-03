Инструкции от Владимира Путина для онлайн-совещаний: "Камера вас возьмёт..."

Президент России Владимир Путин провёл заседание с членами рабочей группы по конституционной реформе. Встреча проходила в формате видеоконференции.

В ходе онлайн-совещания глава государства дал его участникам инструкцию, как в дистанционном формате продемонстрировать своё желание что-то добавить или сказать дополнительно по обсуждаемой теме.

"Пожалуйста, подайте голос, руку поднимите, и камера вас возьмёт", - обратился президент.

Напомним, в ходе заседания Путин заметил, что решение о принятии поправок к Конституции РФ было сделано совместными усилиями народа и властей. Причём именно за гражданами было "окончательное слово".

Он также подчеркнул, что результаты голосования отразили высокую степень консолидации в обществе по ключевым вопросам.