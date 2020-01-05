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Инструкторы НАТО из-за нестабильности временно остановили тренировку среди иракцев
05 января 2020, 08:54 • 30 • В мире
В НАТО сообщили о приостановке своей тренировочной миссии в Ираке.
Инструкторы НАТО пока приостановили тренировочную миссию в Ираке. Как сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт, миссия не сворачивает работу в этой стране, а на время нестабильности в регионе пока приостанавливает.
Он подчеркнул, что это связано с непосредственной безопасностью инструкторов альянса.
"Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности", - пояснил Уайт.
Кроме того, отметил он, власти США и руководство военного блока тщательно мониторят ситуацию в Ираке.
Небоевая Миссия НАТО в Ираке (NMI) по подготовке кадров для местной армии начала работу в Багдаде в октябре прошлого года. До этого с 2015 года тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании.
По информации ТАСС, на данный момент миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнёров, в частности Швеции и Финляндии. 26 ноября миссию возглавила представительница Канады, генерал-майор Дженни Кариньян.
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