Инструкторы НАТО из-за нестабильности временно остановили тренировку среди иракцев

Инструкторы НАТО пока приостановили тренировочную миссию в Ираке. Как сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт, миссия не сворачивает работу в этой стране, а на время нестабильности в регионе пока приостанавливает.

Он подчеркнул, что это связано с непосредственной безопасностью инструкторов альянса.

"Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности", - пояснил Уайт.

Кроме того, отметил он, власти США и руководство военного блока тщательно мониторят ситуацию в Ираке.

Небоевая Миссия НАТО в Ираке (NMI) по подготовке кадров для местной армии начала работу в Багдаде в октябре прошлого года. До этого с 2015 года тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании.

По информации ТАСС, на данный момент миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнёров, в частности Швеции и Финляндии. 26 ноября миссию возглавила представительница Канады, генерал-майор Дженни Кариньян.