«Институт сдерживания»: почему Россия решила выйти из Совета Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия покинула Совет Европы (СЕ) по собственной инициативе и с 16 марта не считает себя связанной с правовыми актами организации. По словам дипломата, Москва долго боролась за существование СЕ, но подрывная работа натовских структур, за которой стоят США, возобладала. Кроме того, Совет Европы ограничил РФ в правах как участника организации, а у остальных её членов нет иммунитета для противостояния «этой насаждаемой идеологии разрушения». По мнению экспертов, выход России из СЕ — более чем обоснованный шаг, учитывая, что орган превратился в «институт сдерживания РФ».

Россия покинула Совет Европы (СЕ) по собственной инициативе и с 16 марта не считает себя связанной с правовыми актами организации, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Москва долго боролась за существование СЕ, но подрывная работа натовских структур, за которой стоят США, возобладала.

Вместе с тем, как сказала дипломат, у остальных членов Совета Европы не было иммунитета «для того, чтобы противодействовать этой самой насаждаемой идеологии разрушения».

Ранее в эфире «Соловьёв LIVE» Захарова отметила, что Россия вышла из Совета Европы, не собираясь быть мальчиком для битья. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, быть поражённым в правах, платить взносы и не иметь возможности отстаивать свою точку зрения «никто не собирался».

Кроме того, в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Совет Европы стал «просто инструментом натовской пропаганды».

«Мы об этом неоднократно говорили: именно структуры альянса и государства — члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — пояснила Захарова.

В отсутствие равноправного диалога

Напомним, 15 марта Министерство иностранных дел РФ объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства. В нём подчёркивалось, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в организации, последовательно превращают её «в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».

В МИД РФ напомнили, что 25 февраля в СЕ приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы.

«Всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг», — говорилось в сообщении МИД РФ.

МИД России

РИА Новости

© Антон Денисов

По словам российских дипломатов, институты Совета Европы, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), на систематической основе использовались «для оказания давления на Россию, вмешательства в её внутренние дела».

«Организация погрязла в двойных стандартах. Наше стремление продвигать объединительную повестку в соответствии с задачами и целями, сформулированными в Уставе Совета Европы, вызывало стойкое неприятие. В частности, все попытки привлечь внимание к бедственному положению людей в Донбассе, в течение восьми лет подвергавшихся варварским обстрелам, упирались в стену равнодушия», — подчеркнули в министерстве.

Вместе с тем в МИД РФ отметили, что выход России из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан.

«В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство», — пояснили в ведомстве.

Запуск процедуры выхода России из Совета Европы прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга, он заявил, что «вполне уместно, чтобы Россия не была членом такого совета». По словам Прайса, Соединённые Штаты разделяют ценности СЕ, касающиеся, как он подчеркнул, прав человека, демократии и верховенства права.

«Россия, очевидно, этих ценностей не разделяет», — считает Прайс.

В свою очередь, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за исключение России из организации. После этого статс-секретарь МИД Германии Анна Люрманн, слова которой приводятся на сайте МИД ФРГ, назвала такое решение ПАСЕ «необходимым шагом» для защиты европейских ценностей.

«Россия отошла от общего канона ценностей, состоящего из прав человека и международного права», — заявила Люрманн.

16 марта на внеочередном заседании комитета министров Совета Европы (КМСЕ) было принято решение о прекращении членства России в этой организации.

«Более чем обоснованное решение»

Как отметил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, выход России из Совета Европы — более чем обоснованное решение, учитывая, что СЕ превратился в «институт сдерживания РФ».

«Членство в любой международной организации должно быть продиктовано необходимостью реализовывать национальные интересы страны. Однако политика внутри СЕ коренным образом расходится с целями России, поскольку Совет Европы превратился в институт, противодействующий РФ. Повестку в этом совете задают не ведущие в экономическом смысле государства Европы, такие как Германия или Франция, а Польша и страны Балтии, которые настроены антироссийски», — заявил эксперт.

По мнению Фельдмана, Совет Европы на протяжении долгих лет выполнял функции публичной трибуны, с которой Россию нередко упрекали в том, что она якобы не соответствует «некоему западному золотому стандарту демократичности».

Главное здание СЕ в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

РИА Новости

© Доминик Бутен

«Для РФ выступать постоянно в роли мальчика для битья в этой организации действительно нет никакого удовольствия и целесообразности. Россия, покидая Совет Европы, ничего не теряет, а в большей степени приобретает. В частности, отпадает необходимость оплачивать ежегодный взнос в эту структуру в размере €33 млн (почти 3,85 млрд рублей), а также оспаривать антироссийские заявления и резолюции СЕ», — отметил аналитик.

По словам Фельдмана, на текущий момент актуальность членства России в Совете Европы «свелась к нулю».

«РФ была в СЕ много лет, долгие годы призывала к рациональности. Но есть ощущение, что Россия и другие страны Совета мыслят в разных плоскостях, и ситуация вокруг членства российской стороны в Совете Европы сейчас просто достигла своего апогея», — считает эксперт.

Что касается реакций США на процесс выхода России из СЕ и Германии на решение ПАСЕ об исключении РФ из структуры, Фельдман назвал их «крайне циничными».

«Совет Европы отклонился от истинного понимания прав человека и европейских ценностей. Россия же остаётся страной, которая защищает традиционные ценности, заложенные в фундамент европейской цивилизации. И проблема в данном случае — в наших европейских партнёрах, которые сильно обесценивают их», — отметил эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов заявил, что Совет Европы, как и входящие в его состав структуры, включая КМСЕ, ПАСЕ и ЕСПЧ, были превращены в площадки для дискредитации РФ.

«Более того, в Совете Европы долгие годы игнорировали позицию России и её попытки донести до международного сообщества правду по ряду проблем, в том числе касающихся судеб жителей Донбасса, их притеснения, геноцида, поражения в правах русских и русскоязычных. Все эти темы Россией в Совете Европы и ПАСЕ ставились, но были проигнорированы», — констатировал аналитик в беседе с RT.

По мнению Асафова, по этим причинам в текущей ситуации для России нет никакой целесообразности оставаться в СЕ.