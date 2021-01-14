Институт Катона избавился от "неправильного русского", который вместо России стал критиковать США

Институт не стал делать публичных заявлений, однако изменил информацию о своём сотруднике на сайте. Сейчас Илларионов обозначен как "бывший старший научный сотрудник Центра глобальной свободы и процветания".

Андрей Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона с 2006 по 2021 год, говорится в сообщении.

Руководство института не стало уточнять, почему именно Илларионов оказался "бывшим", но при этом не упустило возможности напомнить о его былых "заслугах": "В конце 2005 года он ушёл в отставку (с поста советника президента России) и стал откровенным критиком Путина и Кремля".

Telegram-канал "Голос Мордора" отметил, что главной причиной отставки Илларионова стала его критика "американской демократии".

Андрея Илларионова вышвырнули из института Като, после того как он посмел критиковать американскую демократию и свободу слова, - пишет канал.

Скриншот:Telegram/Голос Мордора

Накануне стало известно, что руководство института собралось для вынесения решения по Илларионову. Поводом для недовольства стал пост русского политика, в котором он оправдал сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий. В тексте говорилось, что они пользовались своим конституционным правом, оспаривая результаты выборов.