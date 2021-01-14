Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / Политика

Институт Катона избавился от "неправильного русского", который вместо России стал критиковать США

14 января 2021, 21:45  •  54 • Политика
Американский институт Катона избавился от "неправильного русского" Андрея Илларионова, который неожиданно начал критиковать США вместо России. Теперь он значится как бывший сотрудник организации.
Институт не стал делать публичных заявлений, однако изменил информацию о своём сотруднике на сайте. Сейчас Илларионов обозначен как "бывший старший научный сотрудник Центра глобальной свободы и процветания".
Андрей Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона с 2006 по 2021 год, говорится в сообщении.
Руководство института не стало уточнять, почему именно Илларионов оказался "бывшим", но при этом не упустило возможности напомнить о его былых "заслугах": "В конце 2005 года он ушёл в отставку (с поста советника президента России) и стал откровенным критиком Путина и Кремля".
Telegram-канал "Голос Мордора" отметил, что главной причиной отставки Илларионова стала его критика "американской демократии".
Андрея Илларионова вышвырнули из института Като, после того как он посмел критиковать американскую демократию и свободу слова, - пишет канал.
Скриншот:Telegram/Голос Мордора
Накануне стало известно, что руководство института собралось для вынесения решения по Илларионову. Поводом для недовольства стал пост русского политика, в котором он оправдал сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий. В тексте говорилось, что они пользовались своим конституционным правом, оспаривая результаты выборов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
14 января 2021, 16:15
Путин встревожен: Немцы нарушили "негласный запрет" по "Северному потоку - 2"
14 января 2021, 08:55
Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 16:20
Это признание! Американскому флоту приказано действовать агрессивно против русских кораблей
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
08 января 2021, 18:10
Новичок в списке преемников: "Наследников" Путина среди "абсолютно преданных" назвал Гращенков
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
09 января 2021, 01:30
"Смелее, смелее!": Это русские брали американский Капитолий - украинцы выдали get in за сенсацию
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.