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Институт Катона избавился от "неправильного русского", который вместо России стал критиковать США
14 января 2021, 21:45 • 54 • Политика
Американский институт Катона избавился от "неправильного русского" Андрея Илларионова, который неожиданно начал критиковать США вместо России. Теперь он значится как бывший сотрудник организации.
Институт не стал делать публичных заявлений, однако изменил информацию о своём сотруднике на сайте. Сейчас Илларионов обозначен как "бывший старший научный сотрудник Центра глобальной свободы и процветания".
Руководство института не стало уточнять, почему именно Илларионов оказался "бывшим", но при этом не упустило возможности напомнить о его былых "заслугах": "В конце 2005 года он ушёл в отставку (с поста советника президента России) и стал откровенным критиком Путина и Кремля".
Telegram-канал "Голос Мордора" отметил, что главной причиной отставки Илларионова стала его критика "американской демократии".
Скриншот:Telegram/Голос Мордора
Накануне стало известно, что руководство института собралось для вынесения решения по Илларионову. Поводом для недовольства стал пост русского политика, в котором он оправдал сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий. В тексте говорилось, что они пользовались своим конституционным правом, оспаривая результаты выборов.
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