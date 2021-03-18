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Instagram испугался "зависти к Путину". Начата зачистка
18 марта 2021, 23:55 • 87 • Политика
В России уличили Instagram в удалении постов о зависти Байдена к Путину. "Это открытое проявление цензуры в социальных сетях со стороны США", - пишет один из пострадавших.
Соцсеть Instagram удаляет посты, обличающие президента США Джо Байдена. Об этом сообщил врио главы регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" в Пензенской области и помощник депутата заксобрания региона Илья Щербаков.
Он сам оказался одной из жертв цензуры после того, как опубликовал в соцсети два поста, посвящённых вчерашнему интервью американского лидера. В своих публикациях Щербаков намекнул на зависть Байдена успехам России и Путина. Это не понравилось администрации Instagram.
- написал Щербаков в соцсети.
В подтверждение своих слов он опубликовал скриншоты. Из них следует, что посты про Байдена "нарушают правила сообщества". В частности, Щербаков был обвинён в публикации враждебных высказываний или символов.
- отмечает Щербаков.
Фото: скриншот Instagram/scherbakov_58
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