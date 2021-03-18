Instagram испугался "зависти к Путину". Начата зачистка

В России уличили Instagram в удалении постов о зависти Байдена к Путину. "Это открытое проявление цензуры в социальных сетях со стороны США", - пишет один из пострадавших.

Соцсеть Instagram удаляет посты, обличающие президента США Джо Байдена. Об этом сообщил врио главы регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" в Пензенской области и помощник депутата заксобрания региона Илья Щербаков.

Он сам оказался одной из жертв цензуры после того, как опубликовал в соцсети два поста, посвящённых вчерашнему интервью американского лидера. В своих публикациях Щербаков намекнул на зависть Байдена успехам России и Путина. Это не понравилось администрации Instagram.

Мой пост был удалён, следом был зачищен второй, видоизменённый пост на ту же тему. Друзья, это уже не смешно,

- написал Щербаков в соцсети.

В подтверждение своих слов он опубликовал скриншоты. Из них следует, что посты про Байдена "нарушают правила сообщества". В частности, Щербаков был обвинён в публикации враждебных высказываний или символов.

Это политика двойных стандартов. Это открытое проявление цензуры в социальных сетях со стороны США,

- отмечает Щербаков.

Фото: скриншот Instagram/scherbakov_58