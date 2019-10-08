Инспекция НАТО в нейтральной Молдове занималась подготовкой войны с Россией

На территории страны Альянс планирует развернуть «тыловое обеспечение»

Очередной недельный визит инспекции НАТО в Кишинёв завершён. Военные эксперты Альянса всю неделю работали с оборонным ведомством Молдовы для того, чтобы оценить ситуацию в регионе, военный потенциал страны, а попутно – занимались оценкой ситуации в Приднестровье – как с точки зрения урегулирования конфликта, так и с точки зрения утилизации боеприпасов на военных складах ПМР. Не правда ли, удивительная инспекция в стране, президент которой при каждом удобном случае говорит о нейтральном статусе государства?

По мнению газеты «Молдавские ведомости», во время проведения этой инспекции эксперты НАТО преследовали несколько целей.

«Во-первых, в случае обострения обстановки в юго-восточной Европе и гипотетической войны с Россией на территории Молдовы будут находиться всевозможные обеспечивающие подразделения западного военного блока. Которые, в свою очередь, должны развернуть различные узлы связи, склады хранения ГСМ и боеприпасов, лагеря временного проживания военнослужащих и, в отдельных случаях, центры управления подразделениями. Вот для этого-то и важно, чтобы национальная армия во всём отказалась от советских (российских) стандартов, отличающиеся от западных аналогов», – говорится в статье Александра Медведева.

Издание поясняет – речь идёт даже о таких мелочах, как размер ящиков для боеприпасов или количество портов для подключения систем связи. Натовские эксперты стараются предусмотреть всё.

Второй вопрос, который волнует НАТО – это боевая подготовка молдавских военных.

«В последнее время Пентагон повсеместно старается сократить контингент своих кадровых военнослужащих и наёмников с американским паспортом, заменяя их солдатами и офицерами из союзных стран, а также гражданами стран Восточной Европы, подписавшими контракт с американскими ЧВК. Например, выходцы с берегов Днестра уже давно и официально участвуют в так называемой миротворческой миссии альянса в Косово, под легендами гражданских лиц военные специалисты Молдовы летают в Афганистан и Ливию, неоднократно всплывали факты участия людей, как минимум, служивших в нацармии, и в украинском конфликте», – объясняет издание.

По мнению Александра Медведева, есть ещё один важный вопрос, не дающий покоя Пентагону – это Приднестровье. Представители НАТО пытаются уговорить министра обороны Молдавии соглашаться на предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу по утилизации боеприпасов в Приднестровье только в том случае, если будут привлечены западные специалисты и потребовать часть боеприпасов на нужды молдавской армии. Причём реакция на это требование властей ПМР известна заранее.

Есть ещё одна проблема, отмеченная инспекцией.

«Представители центрального аппарата Альянса высказывают своё недовольство деятельностью руководителя Центра информации и документации (ЦИД) и бюро связи НАТО Елены Мырзак, которая откровенно не справляется со своими задачами в регионе. Молдаване по-прежнему выступают против вступления республики в НАТО, жители Приднестровья так и не отказались от своей идеи вхождения в состав известного государства, а российские войска на территории левобережья являются оккупантами лишь для части прозападных молдавских политиков», – пишут «Молдавские ведомости».

И задаются вопросом – а, может быть, это не Мырзак плохо работает, а просто «молдавский народ попался «неправильный», и «двойку» нужно поставить ему, забыв как страшный сон эту Молдову и её жителей, так и не понявших преимущества американской мечты», – делает вывод издание .

Прокомментировали инспекцию НАТО и молдавские политики.

В частности эксперт в области безопасности Валерий Осталеп желает получить ответ на свой вопрос: «Кто конкретно определяет внешнюю политику нашего государства. Министерство иностранных дел и все его 200 сотрудников? Или, может быть, глава МИД Нику Попеску лично? Премьер-министр Майя Санду или президент Игорь Додон?»

По словам эксперта, сегодня вообще не понятно, что такое внешняя политика целого государства, правительство которого как заклинание твердит – на территории Молдовы не должно быть иностранных войск. Однако при этом в Молдове американские военные инструктора постоянно проводят учения молдавских военных.

«Мне также очень хотелось бы понять, с чем связан интерес НАТО к укреплению «военного потенциала» Молдовы. Зачем мне в государстве, где голодают дети и пенсионеры – и это никакая не патетика, это, увы, реальность – платить налоги на укрепление какой-то мифической «обороноспособности»? А ещё не могу не задать себе вопрос: не пытаются ли нас, два берега Днестра, таким способом в очередной раз друг с другом стравить?», – цитирует эксперта молдавское интернет-издание eNews.