«Инсинуации и спекуляции»: как в Москве отреагировали на американский законопроект о расширении антироссийских санкций

Побочным эффектом внутриполитической борьбы перед выборами назвали в Москве инициативу сенаторов США ужесточить санкции против России. Конгрессмены в четверг предложили запретить гражданам и компаниям Соединённых Штатов сотрудничать с российскими нефтяными корпорациями, инвестировать в энергетические проекты и совершать операции с облигациями российского государственного долга. В Госдуме и Совфеде считают, что подобные инициативы бесперспективны, но чем ближе день голосования в конгрессе, тем их будет больше.

Проявлением внутриполитической борьбы, которая уже не учитывает реальную ситуацию, назвали в Москве новый законопроект сенаторов США о расширении и ужесточении антироссийских санкций.

В четверг, 2 августа, американские законодатели внесли на рассмотрение документ, согласно которому список россиян, находящихся под ограничениями, может существенно расшириться. Конгрессмены также предложили запретить гражданам и компаниям Соединённых Штатов сотрудничать с нефтяными корпорациями из России, инвестировать в энергетические проекты и осуществлять любые сделки с облигациями российского государственного долга.

При этом последний пункт в апреле уже рассматривался в конгрессе, однако министр финансов США Стивен Мнучин выступил против его реализации, так как такой шаг может навредить американцам и в целом мировой экономике.

Несмотря на это, запрет на приобретение российских гособлигаций вновь вынесен на обсуждение. Один из соавторов документа, сенатор Линдси Грэм, назвал предлагаемые в новом законопроекте меры «самыми болезненными из тех, что когда-либо вводились».

«Введённый законопроект защиты США от агрессии Кремля позволит увеличить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию», — написал он в своём Twitter.

Introduced the Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018, comprehensive legislation that will increase economic, political, and diplomatic pressure on the Russian Federation.



READ MORE:https://t.co/zdr8vQX81L — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 2 августа 2018 г.

«Нечистоплотная борьба»

Однако далеко не все меры законопроекта будут воплощены в жизнь даже в случае его принятия, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Происходящее, по его мнению, является попыткой сдержать развитие России.

«Думаю, что господин Грэм выдаёт желаемое за действительное — это по поводу его слов о самых жёстких санкциях. Санкционный вирус охватил сенат, они развешивают эти санкции и против европейских стран. Идёт банальная нечистоплотная конкурентная борьба», — сказал RT сенатор.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, напротив, отмечает, что санкционная лихорадка идёт на спад, впереди время для налаживания диалога. А новый законопроект — всего лишь продукт нескольких парламентариев.

«Наметился тренд на нормализацию двусторонних контактов, у нас устанавливаются межпарламентские связи, межправительственные контакты, прошли встречи на высшем уровне. Мы настроены оптимистично, несмотря на то что отдельные сенаторы сохраняют антироссийскую риторику», — сказал он.

Впрочем он также выразил мнение, что причиной такого шага конгрессменов послужила борьба политических элит в Вашингтоне.

«У нынешней администрации Трампа есть много противников, которые не поддерживают конструктивного взаимодействия с Россией, поэтому таким образом они пытаются оказать политическое давление», — пояснил депутат.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что со стороны конгресса призывы к ужесточению санкций продолжаются независимо от политических действий России.

«Есть реальные сценарии и есть позиция американских сенаторов и конгрессменов, которые повторяют известный с давних времён тезис «А Карфаген должен быть разрушен». Таких инициатив и заявлений мы будем видеть всё больше по мере того, как приближаются промежуточные выборы в конгресс 6 ноября», — сказал он.

При этом депутат пояснил, что задача подобных законопроектов — «подкрепить изначально ложную версию о «вмешательстве» России» в выборы президента США в 2016 году и якобы планируемого вмешательства в предстоящие выборы в конгресс.

«Это ситуация, когда инсинуации и спекуляции являются неким инструментом, чтобы подтвердить жизнеспособность и правомерность предыдущих инсинуаций и спекуляций. Не очень верю, что эта инициатива получит развитие в ближайшие месяц-два. Американский конгресс будет находиться в режиме перерыва, парламентских каникул. Эта тема будет сохраняться на плаву чисто в пропагандистских политических целях, но в ближайший месяц-два вряд ли получит законодательное развитие», — считает Косачёв.

Но уже с сентября, когда конгресс возобновит работу, начнётся «полоса малопредсказуемых событий», предупредил он. Сенатор добавил, что современные международные отношения отчасти стали заложниками внутриполитической борьбы в США.